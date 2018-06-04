Существует ли в Украине ксенофобия?

Как-то в обед в кабинет зашла моя взволнована подруга и рассказала, как на столичном Майдане Независимости посреди бела дня группа юношей набросилась на довольно прилично одетого темнокожего мужчину. Избив его, юнцы быстро убежали. За иностранца никто не вступився. Мою коллегу переполняли возмущение и сочувствие, но тем не менее она уверена, что расизма в Украине не существует, а ей лишь не повезло стать свидетелем одиночного случая жестокости украинской молодежи.

Другая журналистка сразу вспомнила свой поход на Шулявку к темнокожим владельцам “бутиков вторсырья” после очередного пожара, который уничтожил весь их товар. Они неохотно общались с прессой, говорили робко, со страхом назвали имена.

- Я не знаю, отчего это произошло. Мы делаем не такое плохое дело. В Украине не очень богатый народ, - рассказывал темнокожий продавец. - Мы даем работу украинским девушкам, которые не имеют образования, и пенсионеркам, которые уже не в состоянии устроиться работать. Но однажды ты приходишь и видишь, что товар испорчен. И ты не можешь быть откровенным, чтобы тебя завтра “случайно” не встретили на улице...

Итак насколько актуальны сегодня в Украине вопросы расизма и ксенофобии?

- Представители органов государственной власти утверждают, что такого явления, как ксенофобия, а также неофашизм и антисемитизм в Украине нет. В то же время подавляющее большинство экспертов и социологов фиксируют наличие этой проблемы, - констатировал народный депутат, президент Ассоциации национально-культурных обществ Украины (АНКОУ) Александр Фельдман во время недавней общественной дискуссии “Рост ксенофобии в Украине: признать, отрицать или замалчивать?” - С одной стороны осуждается коммунистический режим, однако закрываются глаза на открытую продажу фашистской и антисемитской символики, ксенофобской литературы, нет жесткой реакции на попытки реабилитации пособников фашистов и коллаборационистов.

Согласно результатам социального мониторинга “Уровень национальной дистанционированности граждан Украины” Института социологии НАН (последний замер – апрель 2008 года), которые обнародовала старший научный сотрудник отдела этнополитики Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины Елена Кривицкая, лишь 12% респондентов оценивают сегодня ситуацию в Украине как спокойную. Свыше 60% - как напряженную и даже конфликтную.

- Склонность к близким или непосредственным контактам у большинства опрошенных была обнаружена в отношении украинцев, россиян, белорусов, евреев, то есть тех, с кем имеют исторический опыт общего проживания, - рассказала Кривицкая. – Что касается граждан других восточнославянских народов, то здесь наблюдается решительная “восточноевропейская отделенность”. Молдаване и крымские татары не входят в группу близких, но в целом воспринимаются как полиэтничные населению Украины. Представители афроазиатских стран не рассматриваются как постоянные жители Украины. Более 30% респондентов считают, что вообще недопустимо пускать в Украину представителей кавказских народов, цыган и афганцев.

Ячейками нетерпимости к иностранцам периодически становятся украинские вузы. Знаменитый МАУП несколько лет назад активно публиковал антисемитские статьи и издавал книги, в которых отрицалось преследование евреев фашистами в Украине и т.д. В 2006 году студенты КПИ – вуза, в котором учатся довольно многие иностранцев – провели ксенофобский марш на территории студгородка университета с лозунгами: “Иммигранты – вон домой!”, “Лучшие общежития – украинским студентам!”, “Помни, чужеземец, здесь хозяин – украинец!”.

- У вас не очень лояльное общество, - рассказывает преподаватель турецкого языка в Украине Тимур. – Если ты попал в компанию украинцев, тебя привели друзья - то тебя встретят гостеприимно. Но если ты просто идешь по улице, то отношение окружающих к тебе скорее будет негативным. У меня относительно “интернациональная внешность”, потому я ни разу не пострадал от проявлений расизма. Но мы снимали квартиру на двоих с парнем-африканцем, и его на улицах били неоднократно. Сначала чаще всего просят подкурить, а как только он достает зажигалку – сразу бьют. В прошлом году скинхеды проводили несколько акций в Киеве, одна из которых была на день рождения Гитлера. Во время таких акций мы вообще пытаемся не выходить из дома.

Скинхеды – бритоголовые радикальные националисты - в Украине есть. Это признает и министр внутренних дел Юрий Луценко. По его данным на 2008 год такие группировки действовали в шести регионах Украины: Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Львове, Чернигове и Крыму. В целом милиционеры насчитывают в стране около 500 скинхедов в возрасте от 14 до 27 лет. Именно они проявляют наибольшую агрессию в отношении иностранцев в Украине.

Весной Харьковская правозащитная группа подготовила исследование “Расизм и ксенофобия в Украине. Мониторинг случаев расизма и ксенофобии в Автономной Республике Крым, Слобожанщине, Галичине в 2008 – начале 2009 р.” Там, в частности, отмечается рост активности молодежных неформальных объединений, которые применяют насильственные действия на почве расовой и национальной вражды.

- Это люди, которые хотят определенным образом действовать. По их представлениям, они защищают страну от засилья чужестранцев, - комментирует эксперт Харьковского института социальных исследований Денис Кобзин. По его словам, в разных городах есть районы, где модно быть скинхедом, «бонхедом» и в известной мере принимать участие в не толерантной деятельности, начиная от оскорбления людей, внешность с неславянской внешностью, и заканчивая избиениями и убийствами.

Чаще всего насилие направлено против иностранных студентов, беженцев и иммигрантов, бизнесменов, туристов. Жертвами нападений стали и несколько работников посольств и представительства ООН, а также члены их семей.

Наиболее активными и самыми агрессивными эксперты считают ультраправые группы из числа так называемого движения «Белая Власть - Скинхед Спектрум», украинский филиал всемирной экстремистской сети «Кровь и Честь», военизированную неонацистскую секту «Мировая Церковь Творца Рутения». Их объединяет общая идеология расизма и национализма, которая базируется на принципах установления преимущества над лицами других рас и национальностей.

Когда бьют мигранта, когда бьют ортодоксального еврея - это не считается у нас преступлением на национальной почве, у нас это является мелким хулиганством, - возмущается регионал Вадим Колесниченко. - За три года мы так и не смогли найти в МВД документов, которые подтверждали хоть одно доведенное до конца уголовное дело, за преступление на национальной почве. Потому что это невыгодно, нежелательно. А в это время международная правозащитная общественность изо дня в день бьет в набат и рекомендует нашему государству изменить этнонациональную политику. Однако ничего не меняется.

Бютовец Андрей Шкиль считает, что ксенофобия и антисемитизм больше всего мешают патриотическому развитию Украины.

- Одно дело любить свою страну, свою мать, а другое дело – не любить других. Вот те, кто не любит, больше всего мешают тем, кто любит.

- Государство должно иметь свою этнонациональную политику, так же, как и социальную. Если социальная сглаживает какие-то социальные проекты, национальная должна бороться с проявлениями ксенофобии, антисемитизма, неофашизма. У нас нет четко прописанных законов и выполнения данных законов, - заявил Фельдман.

Следовательно, факты свидетельствуют сами за себя – ксенофобия в Украине есть. Но это не значит, что она носит массовый и угрожающий характер. Боязнь чужого и неизвестного присуща человеческой натуре, но когда она не проявляется в агрессивной форме.

В современной Украине ксенофобия подпитывается сложными политическими отношениями, когда во время информационных войн изо дня в день пресса все более четко вырисовывает образ “врага”. Это становится и политической технологией, особенно накануне избирательной кампании. По словам самих политиков, государству не следует прятать голову в песок, как будто проблемы не существует, а пытаться разрешить ее как можно быстрее, пока она не приобрела угрожающих масштабов.

Анна Ященко