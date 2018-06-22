Украинские изобретатели представили ноу-хау, за которые можно много чем поплатиться

Украинский дом представил лучшие работы конкурса изобретателей и новаторов «Разумно и просто». Собственно, сам конкурс, организованный фирмой «Филипс», в котором принимало участие несколько сотен человек со всей Украины, длился в течение года. В финал попало десять изобретений, среди которых бейсболка, таблетка, хирургический шов и пр. Если вы приставите к каждому из этих слов слово «чудо», будете абсолютно правы.

Суперкепка и инсулин в таблетках

Автор цифровой кепки Digicap Игорь Дидошин рассказывает о своем изобретении

– Через два года в таких бейсболках будет ходить каждый, – говорит автор изобретения под названием «Цифровая кепка DIGICAP» киевлянин Игорь Дидошик.

Под козырьком этой бейсболки умещается MP-3 плеер, FM-приемник, Bleutooth, управление производится с помощью джойстика, а работу обеспечивает солнечная батарея, находящаяся на козырьке, все чудо величиной с кулак. Устройство позволяет его обладателю, купаясь в своих аудиоволнах, продолжать слышать все, что происходит вокруг, а не уподобляться «Пилипу з конопель». Автор уверенно говорит, что через пару лет в таких кепках будут ходить все. Вопрос только в том, на кого будут показывать как на изобретателя. «Креатив» запатентован, но в производство пока не запущен.

Другой киевлянин, Игорь Верба, руководитель фирмы «Вита», представил инсулин в виде таблеток и в виде спрея.

– Какое в этом ноу-хау? – говорит он. – Дело в том, что сегодня инсулин вводится в организм человека только с помощью инъекций. И это достаточно неудобно. Наши разработки основаны на нанотехнологиях, то есть мы работаем с бесконечно малыми величинами – на уровне молекул и атомов. Мы поместили молекулу инсулина в микрокапсулу, которая позволяет пройти в желудок, а потом в организм, гормон успешно всасывается, попадает в плазму.

Верба провел уже доклинические исследования на лабораторных животных и добровольцах, получил первые промышленные образцы таблеток. Все исследования подтвердили расчетные характеристики препарата, показали очень хорошие препараты.

– В процессе создания этого препарата мы уничтожили целую дивизию крыс. Я их сам покупал, и это стоит огромных денег. В целом израсходовал около сорока тысяч гривен на исследования, дальше двигаться пока не могу. Ведь теперь нужно пройти клинические испытания, а с этим возникают определенные сложности.

Автор уверен, что его изобретение спасет сотни тысяч больных, поскольку оно помогает инсулину усваиваться организмом равномерно, а не скачками, как это происходит, когда его вводят с помощью инъекций. Верба полагает, что благодаря этому страдающие будут чувствовать себя значительно комфортнее.

Хирургический шов на молнии

Изобретение Виталия Запеки, инженера из Полтавы, тоже касается медицины: это… накладной хирургический шов.

– При традиционном наложении шва нитками или скобами, которые существуют сегодня в мире, происходит натяжение тканей и принудительное соединение кожи в подкожкой, подкожки с жировой прослойкой и т.д., – рассказывает Виталий. – Чужеродные соединения приводят к долгим заживлениям, порождают грубый некрасивый рубец. Кроме того, при соединении нитками возможны загноения, расхождение швов, послеоперационный тампон часто проваливается внутрь раны. Мой шов позволяет всего этого избежать, поскольку накладывается еще до того, как произведена операция.

Шов закрепляется на будущем месте разреза и изначально фиксируется. Потом он раскрывается, как молния на одежде, отводится в сторону, чтобы не мешать скальпелю хирурга, после операции закрывается. Все производится буквально за несколько секунд. При этом можно обрабатывать рану, не выдергивая нитки и не вытаскивая скобы. Пациент потом может сам снять шов, отпарив его в ванной. Есть у изобретателя также разработка шва для случайных ран.

Свое изобретение – всего шесть видов швов – Запека представил на выставке в виде чертежей. А начал думать над ним, находясь в больнице во время операции. Ему зашивали на ноге рану. А он, зажав зубами карандаш, чтобы не закусить от боли язык (в «убитой» полтавской больнице не было соответствующих медикаментов), размышлял, насколько несовершенен этот метод. Затем Виталий три года просидел в библиотеках, думая об альтернативе зашиванию ран. Придумал. Испробовал на мячике. Получилось. Потом предложил знакомым хирургам. Те негласно испробовали на трупах. Получилось.

Запека запатентовал свой шов, разместил информацию в Интернете, написал письма предприятиям, которые способны производить такую продукцию. Написал также за границу. Получил около трехсот различных предложений из двадцати четырех стран: Канады, Штатов, Израиля, Китая, Япония, Турции... Но как только там узнавали, что изобретатель из Украины, где очень слабо защищена патентная база, отвечали: присылай нам чертежи, пояснения, эскизы, а контракт подпишем после того, как всё рассмотрим.

К Виталию обратились знакомые из Израиля. Он предоставил им один из своих швов. В Иерусалимском университете начались испытания на свиньях. Израильтяне были любезны, вели регулярную переписку, но после того как получили всю интересующую информацию, резко прекратили контакты. В это время ему на родине предложили список академиков, доцентов и кандидатов, у которых он должен быть в доле соавтором своего изобретения. Виталий отказался.

– Я отдал свое изобретение на экспертизу независимым экономическим экспертам. Они сделали подсчет рентабельности: оказалось 500%. Использование моего шва не дороже зашивания нитками. Но если технологию закупят за рубежом, то для нас он будет в десятки раз дороже. А на международные патенты у меня нет денег.

Гимнастические обручи Waist ring с массажными насадками изобретателя из г. Харцизск Игоря Воронюка

А вот изобретение жителя города Харцызска Донецкой области Игоря Воронюка не только запатентовано, но и приносит доход. Открытие Воронюка просто, как сам круг. Это специальные массажные насадки для гимнастических обручей. Они защелкивается на обручах, после чего его вращение становится гораздо более эффективным для утончения фигуры. Насадки трех видов – продольные, ребристые, шипованные – активно массируют ту часть тела, вокруг которой вращается обруч. На сегодняшний день в Украине, России и Турции продано уже полмиллиона металлических кругов с такими насадками. Налажено также производство в самом Харцызске. В целом же у Воронюка четыре предприятия, работающих только на его изобретениях.

Сейчас изобретатель разработал альтернативу чугунным крышкам канализационных люков и начал воплощать свою идею в жизнь. Крышки Воронюка более прочные, чем традиционные, они дешевле, поскольку сделаны из армированного фибробетона, воровать который никому не придет в голову. У изобретателя уже множество заказчиков.

– Я ставлю задачи и привык их решать. И выбираю самые оптимальные решения, – делится секретом своих открытий Воронюк.

Наперсток вместо мыши

Автор глайдер - устройства для езды наклонными поверхностями Андрей Павловский показывает свое изобретение

В финал конкурса также попало изобретение киевлянина Андрея Павловского – глайдер. Это устройство для любителей проехаться со склонов со снежным, асфальтовым или грунтовым покрытием. Рекорд скорости глайдера – 65 километров в час.

На выставке были представлены ортопедические подстилки автора Владимира Тарасова из Ровно. Собственно, главное здесь даже не подстилки, а устройство, использующееся для получения отпечатка стопы при различных заболеваниях с высочайшей точностью. Как известно, все болезни человека имеют проекцию на этой части тела. Устройство ровенского изобретателя позволяет выявить деформации, чтобы потом создать корректирующие подстилки.

Денис Кудин из Запорожья создал аппарат для автоматизированного питания животных. Ноу-хау заключается в том, что умное устройство позволяет подавать пищу частями, чтобы звери не съели всё и сразу. При этом пища сохраняет нужную температуру в течение дня. Наполнив такой аппарат пищей, можно спокойно покидать квартиру на несколько дней, даже если у вас много животных.

Киевский продюсер Ярослав Магас представил изобретение, полностью называющееся «Чашка, которая не оставляет пятен и не требует блюдца». Это обычная емкость для напитков с добавлением жолоба и отверстия, куда стекает вся жидкость, оказывающаяся на ее внешней части. Чашка снабжена вторым дном, где и остается чай, кофе и пр.

Еще один житель Запорожья, Михаил Воропаев, представил на суд изобретение «Головка для механической зубной щетки». Конечно, механические щетки уже существуют, но это, по мнению автора, неправильные щетки. Ведь движение должно происходить от десны к кончику зуба, а не по кругу относительно его плоскости. Воропаев – автор щетки с правильным вращением. А еще его щетка движется, как гусеница, огибая линию роста зубов.

Автор устройства введения информации для компьютеров 144-клавишной клавиатуры Георгий Дерновий

Победителем конкурса стал Георгий Дерновой из Харькова с изобретением под названием «Устройство введения информации для компьютеров». Устройство представляет собой всего два наперстка, которые надеваются на большие пальцы рук. Ловко орудуя ими, можно отправлять сигналы на компьютер, нажимая на различные части других пальцев своих рук. Изобретение заменяет мышь и клавиатуру одновременно, им можно пользоваться вслепую. Не спрашивайте как, но это работает. За свое открытие Дерновой получил сто тысяч гривен.

– Выиграл конкурс, но пока мое изобретение производителей не заинтересовало. Представители «Филипс» сказали, что их фирма компьютеров не делает…

Кулибины, берегитесь

Прошедший конкурс показал, что изобретателей у нас гораздо больше, чем спрос на их идеи. Руководители отечественных предприятий не хотят принципиально менять систему своих производств. Более того, многие фирмы не заинтересованы в том, чтобы кто-то воплощал то или иное новаторство, ведь это может изменить мир и их монопольное положение в нем. Игорь Дидошик утверждает, что знал одного изобретателя, который внезапно исчез после того, как разработал проект изготовления топлива на основе… воды. Игорь Верба, представивший инсулин в таблетках, сказал, что кое-кто из представителей традиционных методов производства пригрозил ему убийством в случае, если его продукция появится в продаже. Виталий Запека сообщил, что его хирургический накладной шов не был принят представителями фирм, которые выпускают нитки для зашивания ран именно потому, что они не заинтересованы в изменении производственного процесса.

Так что трудно сказать, скоро ли увидим мы воплощение всех этих ноу-хау.

Антон Зикора