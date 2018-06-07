Тимошенко и Янукович отрепетировали танго с пощечинами

Надо отдать должное нашим политикам: все-таки они учатся… Вот уже научились взаимные авансы маскировать под непримиримую борьбу двух «естественно-оппозиционных» друг другу сил…

Минувшая неделя ознаменовалась очередным всплеском «мексиканских страстей» – отечественный политикум готовится к началу очередной сессии Верховной Рады.

В среду премьер безапелляционно заявила журналистам, что ее правительство возвратило в госсобственность резиденцию «Межигорье». На следующий день лидер ПР Виктор Янукович, у которого Тимошенко собственно и «отобрала» дачку, ответил, что живет в «Межигорье» на законных основаниях и более того – скандально известная дача является его частной собственностью. А в придачу к этому пуганул Тимошенко грядущими проблемами, которые ПР устроит ей, едва Верховная Рада соберется после каникул. В общем, внешне все выглядит, как и раньше – двое «непримиримых оппонентов» выясняют отношения, только клочья летят. Правда, есть некоторые обстоятельства…

140 гектаров преткновения

Первое, что бросается в глаза, – на правительственном портале напрочь отсутствуют какие-либо упоминания о «Межигорье», включая и сенсационное заявление Тимошенко. Поисковый запрос с этим ключевым словом отправляет пользователя искать данные о столь яростно отстаиваемой Тимошенко собственности где-нибудь в другом месте. Стоит ли упоминать, что и решение Кабмина о «выселении» Януковича в разделе «официальные документы» правительственного портала также днем с огнем не сыскать?

Интересно, что 20 августа на экстренном заседании Кабмина, где Тимошенко в очередной раз подняла вопрос «Межигорья», ни о каком возвращении резиденции в госсобственность фактически речи не было.

Премьер поручила Минюсту дословно следующее: «Я прошу в судах усилить защиту и сделать так, чтобы эти 140 гектаров земли вместе с государственной правительственной резиденцией, в которой принимались правительственные делегации еще со времен Щербицкого, в которой принимались все иностранные делегации и в которой у правительства, у всех министров и премьер-министра была возможность разместить иностранных гостей, – все это отнято у правительства, у государства во время пребывания Януковича в должности премьер-министра. И все это через НАК «Надра Украины».

О каком именно «усилении защиты в судах» идет речь – тоже неясно. Ведь еще в июле 2008-го правительство Тимошенко проиграло в хозяйственном суде Киева дело о возвращении «Межигорья» в госсобственность. А в марте 2009-го законным отчуждение государственной резиденции признал и Киевский апелляционный хозяйственный суд. В то же время Янукович уверенно заявил журналистам, что все иски по «Межигорью» он уже выиграл вплоть до Верховного Суда… Правда, лидер ПР мог опять что-то перепутать. Примерно, как он перепутал Черногорию с Косово на все той же пресс-конференции в четверг.

Однако и это дела не меняет. Сложно не согласиться с тем, что намерение судиться дальше за резиденцию (если на самом деле еще остались «недоиспробованные» судебные инстанции) не имеет ничего общего с победоносным заявлением премьера, мол, лидеру «регионалов» пора уже начинать паковать чемоданы.

Еще один интересный аспект: об объекте, на который государство Украина реально может претендовать, – тех самых 140 гектарах вокруг здания резиденции – Юлия Владимировна упоминала лишь вскользь, можно было подумать, что речь идет о некоем «довеске» к главному объекту спора. А между тем еще в период судебных споров 2008 года за «Межигорье» руководитель Госуправделами Игорь Тарасюк заявлял, что акт на землепользование на территории резиденции остаётся у государства. Компания «Танталит», сыгравшая не последнюю роль в воцарении Януковича в «Межигорье», земельный участок арендует, но не является его собственником.

Того же нельзя сказать о самом здании, которое прошло через два акта купли-продажи, прежде чем попасть в руки лидера «регионалов». И практически не остается сомнений: любой суд назовет Януковича добросовестным покупателем, который не обязан знать о возможных махинациях с приобретенным жильем, даже если они и имели место.

В принципе у правительства Тимошенко остается неплохой шанс побороться за расторжение договора аренды на территорию вокруг резиденции и в финале засадить Януковича под «домашний арест», запретив ему ступать на государственную землю. Однако на этом премьер предпочитает не заострять внимание. Почему-то…

Пинок вдогонку, или рука помощи?

Что касается «пугалок» от Януковича, они выглядят не менее наивно, чем заявления Тимошенко о якобы отобранной у лидера ПР даче. Напомним, на данный момент таких страшилок главный «регионал» страны озвучил две. В первый же день сессионной работы ВР члены ПР потребуют первым вопросом рассмотреть законопроект о повышении прожиточного минимума, а следовательно – минимальных зарплаты и пенсий. И ни одна оппозиционная фракция в Раде не проголосует за бюджет 2010 года, в результате документ провалится. По идее, такой комплект должен выглядеть как свидетельство непримиримого сования крупнейшей оппозиционной фракцией палок в колеса крупнейшей фракции власти. И оно сработало бы, если бы «пугалки» появлялись по одной, а не в комплекте.

Напомним, что «регионалы» неоднократно уже блокировали работу парламента именно под предлогом необходимости принять закон о повышении прожиточного минимума. Дошло до того, что Юлия Владимировна на одном из своих июльских брифингов в сердцах призналась: на повышение прожиточного минимума у Кабмина денег нет. «Для того чтобы сделать то, что они предлагают, нужно 37,5 млрд. грн. в бюджет. Это по сути дела увеличить дефицит бюджета на 10%. Таких денег нет, это может привести к эмиссии и огромной инфляции. Я страну никогда в такую нестабильность не смогу забросить», – заявила премьер, добавив к этому, мол большим достижением своего Кабинета считает тот факт, что зарплаты и пенсии в стране вообще выплачиваются...

Приплюсуем сюда представления украинцев о реальном уровне своей жизни, которые, мягко говоря, отличаются от представлений Тимошенко... Да плюс регулярно публикуемые Секретариатом Ющенко результаты финансового анализа, из которых следует, что осенью и зимой бюджетная дыра достигнет не затыкаемых никакими средствами размеров… А еще для комплекта – периодически просачивающиеся в прессу данные о дефиците Пенсионного фонда и о том, что с предприятий уже слупили налоги за 3–4–5 месяцев вперед, и из каких средств будет наполняться бюджет потом – совершенно непонятно… В итоге, протащив через ВР закон о повышении прожиточного минимума, получим жуткое болото, из которого Тимошенко предстоит выкарабкиваться неизвестно как, да еще и в самый разгар президентской кампании.

Но тут на авансцене появляется Янукович со своей «антибюджетной» инициативой, и бюджетное болото превращается едва ли не в нежно любимый украинскими туристами израильский водоем, где и специально захочешь утопиться, так все равно не выйдет.

Согласно Бюджетному кодексу Украины провал бюджета-2010 в ВР будет означать, что вплоть до его прохождения через парламент (сколько бы времени это ни потребовало) страна будет жить по бюджету-2009. Это упомянул и Виктор Федорович, когда общался с журналистами.

Только вот забыл добавить главный «регионал», что начиная с 1 января 2010-го Украина не просто будет жить по бюджету-2009, а по бюджету с расходами, урезанными в 12 раз! В полном объеме финансируются только выплаты по (внимание!) набранным Кабмином долгам, а также расходы Специального фонда. Капитальные расходы будут запрещены вообще, кроме расходов, «связанных с объявлением отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации, с капитализацией банков и тех, что осуществляются из Стабилизационного фонда».

Зато налоги, сборы и другие обязательные платежи Кабмин получит полное право брать в соответствии с бюджетом-2009 (а не 1/12 часть, как это прописано для расходов). А также вволю сможет набрать еще долгов для «погашения основной суммы государственного долга», на «капитализацию банков» и для пополнения Стабилизационного фонда.

То есть, угрожая подложить Тимошенко здоровенную свинью с принятием бюджета-2010, фактически Янукович даст премьеру возможность в течение всего января вволю попиариться на самых любимых темах Тимошенко – выплаты в зонах стихийных бедствий и помощь отдельным отраслям (или отдельно взятым предприятиям) из Стабфонда. Кроме того, правительство Тимошенко на совершенно законных основаниях урежет до минимума все социальные расходы. Да еще и сможет объяснить, кто в этом виноват. Зато полюбившийся в последнее время Юлии Владимировне процесс приведения банков под контроль своего Кабмина нисколько не пострадает.

Стоит ли сомневаться, что это едва ли не самый лучший для Тимошенко шанс выйти победителем из сегодняшней патовой ситуации? Передать «сменщику» бюджет, где доходы превышают расходы, внешние долги выплачиваются своевременно, а внутренний долг если и растет, то совершенно очевидно, не по вине премьера. А после, естественно, долго и обстоятельно хвалить себя по телевизору.

Надо отдать должное нашим политикам, все-таки они учатся, растут над собой. Вот уже научились взаимные авансы маскировать под непримиримую борьбу двух «естественно-оппозиционных» друг другу сил. То ли еще будет. Только вот интересно, что это за очередной совместный ход такой, явно дозревший в недрах «несостоявшейся коалиции» ПРиБЮТ, что требует маскировки с использованием настолько резких по форме выпадов в адрес друг друга?

Елена Перегуда