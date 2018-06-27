Ющенко может объявить конституционный референдум, если народ этого захочет

Цель президентского указа – выяснить у народа, каким образом реформировать Конституцию и каким способом это делать... Интервью с заместителем главы Секретариата Мариной Ставнийчук. В день совершеннолетия Украины Виктор Ющенко в праздничном обращении к украинскому народу объявил, что подписывает указ о проведении всенародного обсуждения внесенного им проекта новой редакции Конституции. «Я готов выслушать мнение каждого украинца», – сказал из главной площади страны Президент.

Политики, эксперты, журналисты восприняли эти слова гаранта как намерение объявить всеукраинский референдум, на который будет вынесен президентский проект без участия Верховной Рады, как того требует 13-й раздел Основного Закона. Многих не успокоило даже появление соответствующего указа на официальном сайте главы государства, в котором ни слова о референдуме нет.

Мы обратились к заместителю главы Секретариата Президента, представителю Президента в Конституционном Суде и Центральной избирательной комиссии Марине Ставнийчук с просьбой объяснить суть президентского указа.

Марина Ивановна, какова цель объявления указа? (Полное его название – «О вынесении на всенародное обсуждение проекта Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины»). Какие правовые последствия будет иметь это решение? Бесспорно, Президент заинтересован в прямом диалоге с людьми. Всенародное обсуждение законодательных инициатив, в первую очередь таких, как внесение изменений в Конституцию, является чрезвычайно важной формой прямой, непосредственной демократии. Хочу отметить: всенародное обсуждение является самостоятельной формой прямой демократии.

Благодаря всенародному обсуждению можно учесть позицию народа по ключевым и принципиальным положениям проекта Виктора Ющенко.

Результатом всенационального обсуждения обычно является совершенствование текста тех законодательных инициатив, которые выносятся на всеукраинское обсуждение. В данном случае главная цель Виктора Ющенко – разъяснение народу сути конституционных предложений Президента. Очень важным является осознание гражданами необходимости принятия принципиальных предложений главы государства к Основному Закону.

Возможно, люди предложат уточнения или усовершенствование некоторых положений проекта. Поскольку именно народ является единственным источником власти в стране, эти предложения будут рассматриваться, будут обобщаться, будут дорабатываться.

Президент принял решение вынести свой законопроект на всенародное обсуждение еще и потому, что парламент за полгода пребывания настоящего документа в стенах Верховной Рады так и не смог его рассмотреть и направить в Конституционный Суд для соответствующих выводов.

Виктор Ющенко всегда исходил из того, что Конституция должна готовиться не под кого-то, не под определенную политическую силу, в том числе и не под победителя будущих президентских выборов. Процесс обновления Конституции должен иметь объективный характер. Потому ответственные политики должны были бы внести изменения в Основной Закон еще до президентских выборов, чтобы претенденты на высшую государственную должность, четко понимали принципы организации и разделения власти в Украине на всех уровнях и то, согласно какой конституционной модели будет избираться и работать Президент. А народ, в свою очередь, понимал, с какими полномочиями он избирает Президента Украины.

К сожалению, политикум не справился с такой ответственной работой и не считал необходимым хотя бы провести серьезную дискуссию по этому поводу.

В какой форме будет проходить всенародное обсуждение?

В указе предусмотрено, что проект новой редакции Конституции будет опубликован в информационном бюллетне «Официальный вестник Президента Украины». Это будет сделано уже сегодня. Также центральным и региональным печатным средствам массовой информации будет предложено опубликовать этот проект для как можно более широкого ознакомления граждан Украины с его положениями. В принципе процесс презентации Президентом своих конституционных инициатив идет уже практически с конца марта, но системная работа в этом направлении будет разворачиваться в ближайшие три с половиной месяца – во время реализации указа о всенародном обсуждении.

Указом предусмотрено, что оно будет проводиться до 1 декабря 2009 года, а до 15 декабря по результатам всенародного обсуждения должны быть сформулированы обобщенные предложению к проекту. После этого они будут переданы Президенту, который будет решать, – каким образом двигаться дальше в конституционном процессе.

Будет обеспечен надлежащий профессиональный уровень обсуждения, с привлечением экспертов, специалистов. В указе Президент поручил Национальному институту стратегических исследований обеспечить обобщение предложений, которые будут поступать в процессе всенародного обсуждения законопроекта, с привлечением представителей правозащитных и других общественных организаций, ведущих ученых в отрасли конституционного права, в сфере общественно-политических наук и специалистов.

Предусматривается также проведение социологических исследований, в том числе и в части отношения граждан Украины к тем или иным положениям проекта Ющенко. Будут проводиться, в частности, анкетные опросы.

Большое внимание будет уделяться обсуждению конституционных изменений в Интернет-пространстве. Как минимум на трех сайтах – Президента, Института стратегических исследований, партии «Наша Украина» – будут открыты отдельные страницы для обсуждения Конституции от Виктора Ющенко.

Президент будет опираться на широкую общественную инициативу. Думаю, в регионах к этому процессу приобщатся и местные органы власти – глава государства дал поручение Совету министров Автономной Республики Крым, местным государственным администрациям всесторонне способствовать проведению всенародного обсуждения.

Можно ли ожидать появления нового президентского проекта изменений в Конституцию после завершения всенародного обсуждения? Президент, внося свой законопроект на рассмотрение парламента, надеялся на широкую публичную дискуссию – как в политикуме, так и в более широком кругу. К сожалению, этого не произошло. Потому, бесспорно, по результатам всенародного обсуждения законопроект может быть существенно доработан.

А каковы шансы, что Верховная Рада так же не будет блокировать его прохождение и после проведения обсуждения? Политики должны учитывать мнение людей...

Очевидно, что народ, как носитель власти, не может стоять в стороне процессов реформирования Основного Закона.

Может ли идти речь об утверждении новой Конституции непосредственно на референдуме или указом Президента по его результатам? Президент всегда демонстрировал свою преданность действующей Конституции, в том числе и в том, что касается принятия изменений к Основному Закону. Но никто не может лишить Президента права обратиться к народу относительно проведения широкого обсуждения своих конституционных предложений...

Как дальше будет распоряжаться Президент результатами всенародного обсуждения? Думаю, они могут быть, в частности, и в известной мере формой влияния на народных депутатов относительно необходимости принятия изменений в Конституцию. Статья 69 Основного Закона предусматривает, что народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдумы и другие формы непосредственной демократии. То есть всенародное обсуждение и является одной из форм народного волеизъявления. После всенародного обсуждения политики не смогут игнорировать его результаты, то есть мнение народа относительно необходимости реформирования Конституции.

Как я понимаю, пока еще об объявлении конституционного референдума речи не идет?

На сегодня – нет. Возможно, такая инициатива возникнет у людей...

Президент же ставит целью провести непосредственный диалог с народом, какой он представляет. Его цель – выяснить у граждан, каким образом, по их мнению, необходимо реформировать Конституцию и, возможно, в каким способом это нужно делать. Если в ходе всенародного обсуждения будет выдвинута народная инициатива относительно проведения всеукраинского референдума, думаю, Президент может ее поддержать. Я этого не исключаю, поскольку, по глубокому убеждению Президента, принятие Конституции должно происходить в соответствии с волей народа.

Нельзя проводить конституционный референдум без такого этапа, как всенародное обсуждение... Я не исключаю, что у общественности может возникнуть инициатива проведения референдума относительно утверждения Конституции, могут быть выдвинуты и другие инициативы. На сегодня в обществе обсуждаются предложения относительно проведения Национальной конституционной ассамблеи или Конституционных сборов, вече и тому подобное. Народ не может быть заложником того, что политики не прислушиваются к его потребностям и не обеспечивают его интересы.

Разговаривала Елена Гитлянская