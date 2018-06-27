«Надра Украины» - очередная жертва порочной практики политназначенцев

Украину не перестает трясти от бесконечной череды скандалов вокруг руководящих постов в государственных компаниях, имеющих стратегическое значение для страны. Так, 19 августа произошел очередной любопытный эпизод: бывший руководитель НАК «Надра Украины» Эдуард Ставицкий до начала рабочего дня вернулся в «родной дом» в сопровождении представителей Государственной исполнительной службы Соломенского района Киева и сотрудников частной охранной фирмы «Санк». Ссылаясь на решение Апелляционного суда Киева (от 4 августа 2009 года), государственный исполнитель предъявил акт о восстановлении Ставицкого в должности.

Ближе к ночи того же дня Минюст отменил распоряжение Исполнительной службы и в час ночи 20 августа в кабинет руководителя «Надр» вошел нынешний руководитель компании Александр Пономаренко. Восстановление статус-кво сопровождалось громким скандалам между Тимошенко и регионалами.

Свой-чужой

По мнению Юлии Тимошенко, это было ничем иным как попыткой незаконного захвата здания «Надр» бывшим руководителем компании Эдуардом Ставицким. На экстренном заседании Кабмина 20 августа премьер была жесткой и категоричной: это – происки ее оппонентов из Партии регионов.

«Вчера был осуществлен рейдерский захват командой Януковича во главе с господином Ставицким, который непосредственно является человеком народного депутата Джарты (министр экологии в правительстве Виктора Януковича в 2006-2007 годах). Вчера этот господин Ставицкий вместе с семью охранниками, вместе с людьми, которые помогали им силовым способом врываться в здание НАК «Надра Украины»… И эта компания была захвачена», - заявила Тимошенко.

По словам премьера, Ставицкий искал в офисе печати и документы компании для того, чтобы снова передать под контроль «регионалов» месторождения нефти и газа, которые были возвращены в государственную собственность. «Кроме того, на коррупционной основе ближайшему окружению (В.Януковича) было выдано 19 лицензий на добычу нефти и газа», - заявила премьер.

К этому Тимошенко добавила еще и обвинения в том, что через компанию в собственность В.Януковича и его окружения были переданы два здания в центре Киева, а также правительственная резиденция «Межигорье», которая впоследствии стала личной собственностью лидера Партии регионов.

Дальше было еще интересней. Решение суда о воостановлении Ставицкого в должности главы НАК «Надра Украины» на экстренном заседании Кабмин выполнил, но как… «Нам необходимо восстановить господина Ставицкого, выполняя коррупционное решение суда, и сразу же его уволить», - Юлия Владимировна лично объяснила министрам требуемый порядок действий. Что, собственно, и произошло.

Стоит напомнить, что 30 января 2008 года Кабинет министров назначил председателем правления “Надр” Александра Пономаренко. Тогда же Ставицкий и лишился «спорной» должности. Но если Ставицкого Тимошенко называет человеком Януковича, то Пономаренко до своего назначения был народным депутатом от БЮТ. Используя лексику премьера, нынешнего главу «Надр» можно смело назвать человеком Тимошенко. Так что, если абстрагироваться от всех обвинений в адрес Партии регионов, можно говорить, что в кадровой политике нынешний Кабмин ничуть не лучше предыдущего и продолжает руководствоваться принципом «свой-чужой». Если главой госкомпании и назначается представитель не от партии власти, то происходит это исключительно в соответствии с политической целесообразностью и никак иначе. При этом профессиональные качества кандидатов на руководящие должности остаются на втором плане.

Ставицкий - вольный стрелок?

Естественно, что регионалы не могли оставить без внимания резкие выпады премьера. Правда, заместитель председателя ПР Николай Азаров не нашел ничего лучшего, чем еще раз напомнить Тимошенко о ее бывшем соратнике – Лозинском. Азаров посоветовал Юлии Владимировне разобраться с «лозинковщиной», вместо того, чтобы пытаться отобрать дом (резиденция «Межгорье») у Виктора Януковича. Не слишком изящный пассаж, особенно с учетом того, что обе стороны конфликта любыми способами рекламируют свое стремление жить в правовом государстве.

В то же время Азаров категорически заявил, что руководство его политсилы не имеет никакого отношения к событиям вокруг «Надр». «Руководство Партии регионов не было в курсе вчерашних событий, и никакого юридического сопровождения в этом партия не предоставляла», - сказал он.

На примере этого конфликта, по мнению регионала, «мы должны убедиться, какой режим ожидает страну в случае мифической победы одного из претендентов в Президенты». «Именно так будет действовать эта власть: восстанавливают человека в должности, то есть, признают законность решения суда, и сразу же увольняют», - возмутился Азаров, подчеркнув, что в таких случаях решения суда необходимо оспаривать в кассационном порядке.

Конечно, использование темы Лозинского для нанесения асимметричных ударов по противнику будет еще долго оставаться весьма привлекательным для ПР оружием, но это - не основание верить в то, что Ставицкий в офисе «Надр» действовал на свой страх и риск. К тому же Н.Азаров, по сути, оставил без комментариев практически все обвинения в коррупции в адрес его партии. Да и реакцию на попытки Тимошенко оставить Януковича «бомжом» также убедительной не назовешь.

Нюанс

Политические игры без правил приучили нас во всем видеть скрытый умысел. Вот и скандал вокруг «Надр Украины» многим показался связанным с перспективами голосования в парламенте за преодоление вето Президента на законопроект о финансировании Евро-2012. Другими словами, ПР могла попытаться взять под контроль «Надра» в обмен на обещание помочь БЮТ преодолеть вето.

В этой связи Азаров отметил, что ситуация вокруг НАК не имеет никакого отношения к вопросу финансирования чемпионата, а также к закону о выборах Президента. С учетом провала попытки смены власти в офисе «Надр», похоже, что это действительно так и есть. Иначе ситуация выглядит просто абсурдной, хотя у нас бывает и не такое…

Продолжение следует

А теперь мнение героев события. Глава правления «Надр» Александр Пономаренко заявляет, что причина «рейдерской атаки» - желание Ставицкого провести в жизнь решения, которые были приняты правлением НАК еще в 2007 году. «В первую очередь, речь идет об объектах недвижимости и имущественных комплексах, которые находились в Уставном фонде НАК «Надра Украины». Это и здание офиса компании на улице Владимирской, 34, и экспедиция нефтегазоразведки в Полтаве, отчужденная в пользу компании «Голден Деррик», и трансакция правительственной резиденции «Межигорье», которая прошла через НАК, хотя этот объект и не имеет к нам никакого отношения», - уточнил Пономаренко.

Следует отметить, что компанию «Голден Деррик», как пишут СМИ, контролирует все тот же экс-глава Минприроды Василий Джарты.

Что касается Сахалинского месторождения природного газа (Краснокутский район Харьковской области), которое, по мнению Тимошенко, являлось одной из главных целей коварных планов ПР, то, по словам главы правления компании, лицензия на пользование им истекла еще весной этого года. “На данном месторождении находятся имущественные комплексы и скважины, которые принадлежат компании и, если их кому-то передать или продать, то мы уже не сможем там проводить разведку природного газа”, - пояснил Пономаренко и добавил: «В целом, можно предположить достаточно много причин попытки захвата компании, если посчитать в денежном выражении, то решения по всем перечисленным вопросам потянут на десятки миллионов долларов».

При этом он отметил, что за время пребывания в офисе «Надр», «захватчикам» не удалось реализовать свои планы. Причем, если верить Пономаренко, и не удалось бы априори, так что смысл громких заявлений премьера на заседании Кабмина становится не совсем понятным. «У этих людей не было доступа ко многим важным документам компании, у них не было доступа к официальной печати «Надра Украины», а подпись руководителя компании без решения правления на серьезных договорах и документах является нелегитимной», - утверждает Пономаренко.

Но глава компании, как и Тимошенко, предполагает, что захват офиса «Надр» планировался при участии руководства Партии регионов. Он уточнил, что «рейдерская атака» произошла 19 августа, так как именно в этот день истекал срок добровольного исполнения решения Апелляционного суда об отмене приказа об увольнении Ставицкого. «Они использовали дату проверки исполнительной службой суда выполнения его решения для проникновения в офис НАК «Надра Украины», - пояснил Пономаренко. Интересно, неужели Тимошенко собиралась добровольно выполнить решение суда и вернуть «человека Джарты» в кресло руководителя НАК?

Собственно, ни для кого не секрет, что кадровая политика в отношении топ-менеджмента украинских госкомпаний тесно связана с политикой, а новые назначения происходят абсолютно непрозрачно и нередко с нарушением установленной процедуры. Только в этом году мы наблюдали подобную ситуацию в «Укртрансгазе», «Укртранснафте» и Центре земельного кадастра…

Но, как учит нас товарищ Ньютон, на всякое действие обязательно найдется ответный финт. Узнав о том, что правительство планирует их увольнение, госчиновники высокого ранга уже традиционно уходят на больничный, который может растянуться и на полгода, уволить же «страждущего» закон не позволяет. Но и в случае увольнения не все потеряно – можно подать иск в «правильный» суд, который восстановит в должности. Разумеется, ничего подобного не могло бы произойти в таких масштабах, не чувствуй экс-руководители госкомпаний мощной поддержки политических сил, при власти которых они и были назначены.

Ну а после президентских выборов госкомпаниям Украины явно светит очередная волна захватов – новая власть неизбежно последует заразительному примеру назначать на стратегические посты исключительно своих людей. Или может быть попробует переломить традицию, да и пойдет на принцип – найм по профессиональным качествам, а не по степени верности родной партии и дружественным ей бизнес-структурам… Хотелось бы верить, да что-то мешает.