Черновецкому положат 500 справок от психиатра

Черновецкий требует от директоров коммунальных предприятий до 25 декабря предъявить справки о психическом здоровье. Всего в Киеве таких предприятий около пятиста. В то время городскому председателю самому советуют чаще посещать соответствующего доктора.

Напомним, что своим распоряжением мэр Киева Леонид Черновецкий внес изменения в порядок назначения руководителей коммунальных предприятий, принятый в ноябре 2005 года.

Согласно изменениям, к представлению на кандидата на должность руководителя коммунального предприятия, кроме его автобиографии, заявления, копии документов об образовании, копии трудовой книжки и других документов, должна добавляться также справка о состоянии здоровья, в том числе психического. Также Черновецкий внес изменения в типичную форму контракта, указав, что руководитель каждый год до 25 декабря должен предоставлять достоверную информацию о своем состоянии здоровья.

Зачем городскому голове понадобилось, чтобы все желающие занять должность руководителя теперь должны проходить психиатрическую экспертизу, сказать трудно. Мы же попросили прокомментировать этот факт специалистов.

Семен Глузман, правозащитник, исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины:

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НАЗЫВАЕТ СЕБЯ ЮРИСТОМ

- Такое недопустимо. Это нарушение европейских норм и норм цивилизованного права. Конечно, существуют определенные профессиональные группы, в которых в связи с характером работы должны состоять абсолютно здоровые психически люди. Это, например, касается СБУ. Но то, что делает киевский мэр, недопустимо. Странно это еще потому, что такой документ издает человек, который называет себя юристом.

- Какие именно нормы нарушает данный документ? - Это нарушение Конституции, нарушение европейских требований, которые являются требованиями уже внутреннего права Украины. В конце концов, это попрание «Закона о психиатрической помощи». Например, если я страдаю каким-то не опасным, не вызывающим нарушения социальной адаптации психическим заболеванием, это не значит, что каждый мэр и каждый начальник может совать нос в мою личную жизнь.

- Чисто теоретически он может ввести такие требования? - Чтобы это сделать, господин мэр должен был попросить законодателей принять соответствующий закон. Потом нужно было принять нормативный акт на уровне правительства, которое утвердило бы, что такая-то профессиональная группа нуждается в таких-то ограничениях. Мол, не все граждане Украины в силу своих особенностей – психологических или психиатрических – могут быть работниками этой профгруппы. Но он этого не сделал, что возмутительно. Особенно учитывая тот факт, что он когда-то учился в университете и знает право.

Мирослав Рутарский, частный психолог, невропатолог:

ВСПОМНИЛИСЬ ВРЕМЕНА КАРАТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ

- Что-то вспомнились советские времена, времена карательной психиатрии, когда любому человеку могли поставить любой психиатрический диагноз: от психопатии до вялотекущей шизофрении – заболевании, которое существовало только в СССР и в Болгарии. На этом основании неугодных навешивались ярлыки, что становилось причиной игнорирования их «нормальным» обществом. Надеюсь, распоряжение киевского мэра не послужит толчком для устранения неугодных начальников.

Татьяна Монтян, адвокат:

Я БЫ СОВЕТОВАЛА Г-НУ МЭРУ САМОМУ ЧАЩЕ НАВЕЩАТЬ ПСИХИАТРА

- Кодекс «Законов о труде» дает исчерпывающий список документов, которые можно требовать у людей при устройстве на работу. И, насколько мне известно, справка о состоянии психического здоровья не входит в список этих документов. Потому это распоряжение противозаконно. И я бы посоветовала господину Черновецкому самому чаще навещать психиатра. Это ему явно не помешает.

- Как в дальнейшем могут развиваться события? - Те, кто хочет работать в руководстве коммунальных предприятий и не имеет собственного достоинства, такие справки найдет. Вы же знаете, что за люди у нас руководят жэками. Я бы от такого отказалась.

Юрий Дмитрук, секретарь комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики Киеврады, БЮТ:

А ВДРУГ ТЫ НЕМНОЖКО НЕЗДОРОВЫЙ?

- Я не читал еще это распоряжение и не могу говорить конкретно по пунктам. Но скажу в общем: действительно, есть профессии, которые предусматривают прохождение медкомиссию. Так, работником милиции можно стать, только пройдя медкомиссию, в том числе и психиатра, водители должны пройти и психиатра, и нарколога.

Предусматривает ли данная категория служащих (руководители коммунальных предприятий. – Авт.) прохождение такой комиссии, не знаю, так как не имею перед собой распоряжения. Но если эта профессия предусматривает прохождение каких-то медкомиссий, то не исключаю, что в перечне врачей есть психиатр. Другое дело, если человек нормально работает на своей должности, а ему внезапно говорят: иди, принеси справку от психиатра, вдруг ты немного нездоровый? Это ни в какие рамки не укладывается. Тем более что в Украине действует положение, согласно которому в больничных листах не должно указываться заболевание человека. Никакое: ни соматическое, ни физическое.

Никита Бельский как раз тот, кого касается распоряжение мэра: он директор Государственного коммунального предприятия ТРК «Киев»:

ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМИ

- Я пока не знает о таком распоряжении. Когда придет, тогда и буду комментировать. А вообще чиновники должны быть здоровыми, в том числе психически. Я так думаю.

Отметим, что в Киеве насчитывается пятьсот коммунальных предприятий. Похоже, скоро психиатрам прибавится работы.

Антон Зикора