19 новых лиц Мороза

Парламентский список СПУ изменился мало. Из него исчезла фамилия Юрия Луценко, но добавились фамилии нескольких бизнесменов и директоров, в частности и активных кучмистов в прошлом...

В Совет попали аграрный и образовательный министры - Александр Барановский и Станислав Николаенко, губернаторы Полтавской и Одесской областей - Степан Бульба и Василий Цушко, председатель ФГИУ Валентина Семенюк.

Есть давний редактор “Сільських вістей” Иван Сподаренко и его коллега по газете Иван Бокий (они, правда, из Рады никуда и не девались). Еще один редактор - партийной газеты “Товарищ” - Анатолий Черников.

Первую пятерку замыкает председатель Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) Сергей Червонописский.

СПУ в парламенте будет представлять гендиректор комбината им. Ильича Владимир Бойко (на фото) и бизнесмен-переходник Андрей Деркач, сын экс-председателя СБУ Леонида Деркача. Его коллега Сергей Матвиенков, коллега Бойко по меткомбинату, фигурировал не только в упомянутом прокучмовском мегаблоке “За Еду!”, но и во фракции “Европейский выбор” и “Регионах Украины”. Последние двое не только финансисты партии, их, говорят, социалисты чуть ли не уговаривали записаться в свои избирательные списки.

Дальше среди руководителей значатся председатель наблюдательного совета ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" Алексей Купченко, председатель наблюдательного совета акционерного коммерческого банка "Восточно-европейский банк" Михаил Гончаров; Ярослав Мендусь руководитель компании "Синема" (известной благодаря киноленте "Помаранчевое небо”), он же - советник Мороза. Дальше - Анатолий Бугаец, гендиректор открытого акционерного общества "Турбоатом”, который фигурировал среди подписантов обращений промышленников в поддержку Януковича в 2004 году.

Бизнесменам-социалистам массово не повезло - большинство из них заняли непроходные места, начиная с третьего десятка. Остались лишь директор ООО "Научно-производственное предприятие "Система” Сергей Чукмасов, председатель совета директоров корпорации "АИС" Василий Поляков, главный специалист ЗАО "АвтоЗАЗ” Сергей Кузьменко, генеральный директор ООО "Малое коллективное предприятие "Топаз” Николай Данилин. Полный список депутатов сотрите здесь <http://new.unian.net/ukr/news/news-151982.html>

НОВЫЕ лица

Семенюк Валентина Петровна

Николаенко Станислав Николаевич

Червонописский Сергей Васильевич

Бульба Степан Степанович

Цушко Василий Петрович

Кунченко Алексей Петрович

Гончаров Михаил Александрович

Волга Василий Александрович

Мендусь Ярослав Петрович

Бугаец Анатолий

Барановский Александр Петрович

Бондарчук Иван Николаевич

Сильченко Василий Андреевич

Чукмасов Сергей Александрович

Тарасов Владимир Владимирович

Поляков Василий Леонидович

Кузьменко Сергей Леонидович

Данилин Николай Алексеевич

Чмырь Сергей Михайлович