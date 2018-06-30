Сотый округ Кировограда опять прославился махинациями

26 ноября в Кировограде прошли повторные выборы городского головы, результаты которых вызывают серьезные сомнения. Один из кандидатов, Александр Никулин, был снят с регистрации поздним вечером накануне голосования. Он уже обратился в апелляционный суд Кировограда с требованием признать выборы недействительными. Депутаты Верховной Рады от «Нашей Украины», чей протеже Александр Дануца занял второе место, тоже заявили о серьезных нарушениях при подсчете голосов, которые привели к искажению результатов. Мы попросили прокомментировать ситуацию вокруг кировоградских выборов народного депутата от «Нашей Украины», бывшего губернатора Кировоградской области Эдуарда Зейналова.

Эдуард Джангирович, каковы причины протестов ваших однопартийцев?

Одного из кандидатов в мэры, самовыдвиженца Александра Никулина сняли с выборов буквально без пятнадцати одиннадцать вечером в субботу. В таком случае процесс обжалования происходит ночью, а ночью обратится в суд, подключить адвокатов – достаточно проблематично.

Когда сняли Никулина, участковые избирательные комиссии должны были внести изменения в избирательные бюллетени о том, что он выбыл. Они начали их вносить после того, как получили выписку из соответствующего протокола теризбиркома. Вносили они эту правку, естественно, утром. А так как общий состав ТИК – всего пятнадцать человек, из которых на работе присутствовало не больше десяти, то это затянулось. А комиссии получают бюллетени только от членов Теризбиркома. Следовательно, пока эти правленые бюллетени развезли, пока комиссии их проштамповали, избирательные участки уже вовсю работали, а процесс голосования шел по старым бюллетеням, без учета того, что кандидат Никулин выбыл.

В целом процесс голосования проходил на этот раз на удивление спокойно, без всяких эксцессов, без драк. Даже мелкие нарушения были эпизодическими. И, в общем-то, все мониторилось и ОБСЕ, и другими организациями.

Первым замечанием было то, как сняли Александра Никулина, а вторым – как прошел подсчет голосов. На чем сегодня мы, депутаты от «Нашей Украины», акцентируем особое внимание. Когда прошел подсчет, то оказалось, что он абсолютно не совпадает с данными экзит-пола (анонимного опроса избирателей на выходе с кабин для голосования. – Ред.). Но это полбеды, такое бывает. Максимальный результат, который был у Пузакова – десять процентов, но замечу, что у двух кандидатов, занявших, соответственно, второе и третье места, реальные результаты совпали с данными экзит-пола. Александр Дануца получил 15,5–16% по экзит-полу, у Александра Табалова утром было 17%, потом данные по экзит-полу упали до 14,5%. А Владимир Пузаков начал десятью процентами и закончил десятью процентами. При этом получается, что по факту Пузаков набрал 16%, Дануца – 15,8%, Табалов – 14,5%. Подчеркну: по Дануце и Табалову голосование и данные опроса совпало абсолютно. А по Пузакову показатели увеличились с десяти до пятнадцати процентов.

Но строить свою позицию на экзит-полах нельзя...

Разумеется. Мы утверждаем, что «старые» бюллетени (без штампа напротив фамилии Никулин – «выбыл») на некоторых участках были учтены как действительные, а на некоторых их выбросили или посчитали испорченными. Количество испорченных бюллетеней составило 9%, количество проголосовавших против всех – 11%.

Почему мы считаем, что результат выборов искажен? Потому что с утра до двух часов проголосовало 16%, а всего в голосовании приняли участие 24%. То есть большая часть избирателей голосовала «старыми» бюллетенями (новые развезли в два часа). Часть этих бюллетеней была испорчена.

К тому же тридцать последних не самых больших комиссий не давали результаты до шести часов утра, когда уже практически все комиссии до часу ночи все подсчитали.

У Вас есть предположения, что кто-то контролирует городской ТИК?

Я не могу этого сказать, потому что публика в этой комиссии очень разношерстная. Это люди с абсолютно разными взглядами, подходами, политическими приоритетами.

В Кировограде три территориальные избирательные комиссии районного уровня. Парадокс в том, что на двух из них наш кандидат выиграл, а на третьей (это ТИК Кировского района Кировограда) – проиграл, и этот разрыв дал возможность вывести победу Пузакова. Так вот долго не сдавали бюллетени именно на участках Кировской ТИК. Именно там с нарушением всех норм и правил быстренько собрали мешки с бюллетенями, не приняли никаких жалоб, проигнорировали требования пересчитать бюллетени и бегом отвезли их в городскую ТИК. Я могу точно сказать, что Кировская ТИК находиться под контролем той же группировки, которая контролировала выборы 2004 года, контролировала сотый округ, прославившийся своими фальсификациями во время президентских выборов.

А наблюдатели от «Нашей Украина» были на Кировской ТИК?

Были, но районная территориальная комиссия не считает бюллетени. Она только собрала протоколы. Когда наши члены комиссии спросили, как они считали «старые» бюллетени, то часть комиссии ответила: они пошли в испорченные, другая часть сказала, что раскинула по кандидатам. Тогда мы стали писать претензии с требованием пересчитать бюллетени.

Таких сомнительных бюллетеней около 15%. А при разнице в 0,15% это существенно. Ведь разрыв очень небольшой: первый набрал 8300 голосов, второй – 7998, третий 7487. Между первым и третьим местом всего шестьсот голосов.

За кандидатами в мэры обычно стоят влиятельные люди силы. Кто стоит за Пузаковым?

Владимир Пузаков – член Компартии. Господин Игорь Шаров, который контролировал и до сих пор считает, что контролирует Кировоград, не имел реального кандидата, который мог бы набрать приличное количество голосов на выборах мэра. Впервые в Верховный Совет Шаров попал по списку коммунистов, и на должность главы Антимонопольного комитета шел в сентябре по квоте коммунистов. У них с Пузаковым очень близкие отношения.

Чего требует «Наша Украина»?

Мы требуем, чтобы пересчитали бюллетени в Кировограде. Это всего сорок пять тысяч бюллетеней. Займет дня два. Если это решение не будет принято, то мы будем считать результат, установленный на выборах недействительным. Потому что нарушения с которыми шло голосование, повлекло за собой изменение результатов выборов.

Маша Мищенко