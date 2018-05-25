«Ястреб Обамы» в Украине: вареники с вишнями под кока-колу (фоторепортаж)

Центр Киева увешан американскими флагами. Такой знак внимания согласно украинским нормам протокола соответствует лишь государственным визитам президентов. Но ради "ястреба Обамы", как часто называют вице-президента США Джозефа Байдена, Украина пошла на нарушение дипломатичнского протокола.

Этот визит, действительно, очень важен и для первых лиц государства, и для тех, кто мечтает ими стать в ближайшем будущем. В программе визита американского гостя - смотрины реальных кандидатов в Президенты Украины.

Но первую "внутреннюю" версию происходящего в стране Байден, конечно же, услышал от нынешнего главы государства.

Президент Украины и вице-президент Соединенных Штатов Америки в Киеве положили цветы и зажженные свечи к Мемориалу памяти жертв Голодомора 1932-33 годов и посадили куст калины.

Но Ющенко не остался в долгу: в ответ американскому напитку налепили украинских вареников с вишнями.

Вчера же вице-президент США встречался с премьер-министром Украины. Разговор с глазу на глаз продолжался более часа.

Кандидата в президенты Януковича Байден «принимал» там, где и поселился - в отеле «Хайат». В этом здании американцы арендовали три этажа.

Встречался Джозеф Байден и с Арсением Яценюком. Журналисты поинтересовались у лидера “Фронта перемен”, повторил ли американец, как и на предыдущих встречах с кандидатами в Президенты Украины, фразу: “Возможно, я разговариваю с будущим Президентом”. Яценюк ответил: “С предшественниками был разговор с переводчиком – возможно, что-то не так перевели, а со мной диалог был на английском языке, поэтому мы не говорили о президентских гонках – кто будет Президентом, кто не будет, поскольку это определит народ Украины”. “В Соединенных Штатах определяют американцы, в России – россияне, а в Украине – украинцы определят, кто будет Президентом нашего государства”, - добавил он.

Не смотря на широкие улыбки и тесные рукопожатия, украинским политикам досталось от американского гостя. Байден раскритиковал их за существующие распри, поскольку именно это мешает развитию Украины. Об этом он заявил сегодня в ходе выступления перед украинскими и американскими деловыми и политическими кругами.

По словам вице-президента США, большие обещания, которые были даны украинскими политиками в 2004 году, все еще не полностью реализованы.

Байден вспомнил Тараса Шевченко и отметил, что он, если бы увидел нынешнюю ситуацию в Украине, прославил бы открытость, плюрализм, свободу печати.

«Я уверен, что он бы гордился животворным гражданским обществом Украины. Но он также хотел бы знать, почему правительство не демонстрирует такую же политическую зрелость, какую демонстрируют люди. Почему существует раскол в общении между лидерами до такой степени, что эти распри мешают прогрессу», - сказал он.

Фото Михаила Маркива, Анастасии Сироткиной, Андрея Мосиенко, Александра Прокопенко, Владимира Гонтара/ УНИАН

Подготовила Дарья Терещенко