Правительство Тимошенко не повторяет ошибок всех своих предшественников

Минфин – пятое колесо в системе кулуарного выполнения бюджета, выстроенной правительством профессионалов... Увольнения в Казначействе свидетельствуют: эта система крепнет и прогрессирует... Нельзя не признать, что действующее правительство существенно отличается от своих предшественников. И одно из таких отличий – отсутствие правительственных постановлений и распоряжений с полупаническими названиями вроде «О дополнительных мероприятиях по мобилизации доходов Государственного бюджета в 2009 году». Предшественники во главе Кабмина каждый раз, когда на горизонте появлялась угроза недовыполнения бюджета, начинали трястись и судорожно писать постановления, которыми фактически подтверждали, что дела плохи. И это при том что их проблемы на фоне мирового финансового кризиса, который зацепил Украину, – детские шалости. Не говоря уже о том, что кое-кто из предшественников закрывал директоров предприятий в помещении государственного концертного зала, пока те не погасят налоговую недоимку.

Если уже вспомнили о Пустовойтенко, то десятилетней давности постановление №1748 от 7 сентября 1999 года за его подписью «О дополнительных мерах по мобилизации доходов в 1999 году» является хрестоматийным примером тогдашнего правительственного романтизма. Правительство – и это во времена Кучмы – откровенно признается в проблемах с наполнением бюджета и определяет меры по его наполнению. Например «недовыполнены запланированные объемы почти по всем поступлениям Государственного бюджета Украины, в том числе по отчислениям от платы за транзит природного газа через территорию Украины, рентных платежей за нефть и природный газ собственного производства, акцизного сбора, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость».

До чего же наивными были Кучма с Пустовойтенко – зачем признаваться на весь мир, что «недовыполнены запланированные объемы»? «Запланированные объемы» просто нужно было в тиши кабинета несколько уменьшить (тогдашний председатель ГНАУ Азаров был бы только рад), и одной проблемой было бы меньше.

А так – обязали Бакая наполнить бюджет в последнем квартале суммой в 200 млн. грн., а Минагропром – продать водку на 20 млн. в счет погашения налогового долга ликеро-водочных предприятий. Не исключено, что в 1999 году эти предприятия платили налоги в бюджет высокоградусной натурой.

Ежегодно украинские кабмины выдавали на-гора похожие по духу и идеологии постановления, в том числе во времена премьерства Ющенко и вице-премьерства Тимошенко (постановление КМУ №175 от 31.01.2000 «О дополнительных мерах по мобилизации доходов государственного бюджета в январе – марте 2000 года»).

От нынешнего правительства таких постановлений не дождешься, ведь бюджет выполняется как часы и «все бюджетные выплаты проводятся своевременно».

Правительство, ясное дело, принимает меры. Условно их можно разделить на две части. Первая – публичные. Они рассредоточены в десятках правительственных постановлений. Дополнительный пенсионный налог на «упрощенчество»... Возмещение НДС «натурой» для зернотрейдеров... Пенсионные «сертификаты» для работников... Направление платы за админуслуги исключительно на казначейский счет... И – последнее актуально (распоряжение КМУ 757-р от 1.07.09): запрет заявлять НДС на возмещение, если это не происходит одновременно с «возникновением налогового обязательства».

Вторая часть мер глубоко упрятана внутри Кабмина, Нафтогаза, ГНАУ и Казначейства. Издавать постановление вроде «О дополнительных мерах по мобилизации доходов Государственного бюджета в июле–декабре 2009 года» - это противоречит идеологии действующего Кабмина. Издать его – это, во-первых, признать проблемы с наполнением бюджета, во-вторых, как обнародовать те меры, если они осуществляются в тени?

Ведь не напишешь в постановлении: «Принять меры относительно авансового перечисления в бюджет финансово-промышленной группой N одного миллиарда гривен в последний рабочий день месяца при условии, что 500 млн. грн. НДС будет возмещен предприятиям этой ФПГ не позже, чем в первые три рабочих дня следующего месяца»...

Или: «Обязать государственный банк выдать ссуду государственному предприятию для оплаты НДС на импорт»...

Или: «Напомнить НБУ о его обещании начать перечисление превышения доходов над расходами, которые ожидаются за результатами 2010 года, уже в 2009 году»...

Кстати, Минфин не случайно не фигурирует в списке правительственных учреждений, которые допущены к мануальному выполнению бюджета. По аналогии с «третьей ногой», что ее употребила Ю.В. в отношении «третьей силы» на выборах, Минфин – пятое колесо в системе кулуарного выполнения бюджета, выстроенной правительством профессионалов.

Последние кадровые пертурбации в Казначействе, когда с должностей сняли двух заместителей его главы, да еще и с летальным вердиктом «за нарушение присяги государственного служащего», свидетельствуют о том, что эта специфическая система выполнения бюджета крепнет и прогрессирует.

Эта система предусматривает, что понятие «общественность» и «публичные финансы» в Украине являются несовместимыми.

А должностных лиц, которые осмеливаются выразить свои замечания, немедленно отправляют в отставку. Да еще и с «волчьим билетом»…

Станислав Голубенко