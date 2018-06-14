Вехи недели: Украина ищет Лозинского, правительство осталось без пополнения, Янукович готов исправить ошибку Ющенко

Одним высокопоставленным охотником в Украине стало меньше. Партия регионов продолжила оттачивать заботу о благе народа. Экономические показатели остаются безрадостными.

Виктору Лозинскому предстоит на собственной шкуре ощутить, что такое диалектика. Еще вчера незаметный парламентарий-бютовец и хозяин внушительных охотничьих угодий сегодня сам стал объектом охоты. Лицензию правоохранительным органам на поиск преступившего закон нардепа выдали 415 парламентариев, проголосовавших за удовлетворение его заявления об отказе от депутатского мандата. Понятно, что «героя дня» в этот момент в сессионном зале не было, предполагают, что он мог заблаговременно покинуть пределы страны.

Все получилось как по нотам: БЮТ в который раз прошел процедуру очищения (правда, не от политического перебежчика, а уголовного преступника), Генеральная прокуратура показала свою принципиальность, законодатели отреагировали на резонансное преступление. Президент Ющенко в очередной раз призвал отменить депутатскую неприкосновенность, но законодатели отнеслись к пожеланиям главы государства без должного энтузиазма. Для полноты картины напомним, что господин Лозинский успел перед получением «сердечного» депутатского мандата походить в рядах сторонников Виктора Януковича. По всей видимости, ни Виктор Федорович, ни Юлия Владимировна объективно не заинтересованы увидеть горе-охотника на скамье подсудимых.

Для Тимошенко случай с Лозинским стал поводом в очередной раз выступить за принятие императивного мандата, который позволит оперативно наводить порядок в рядах подконтрольной политической силы. Кроме того, фракции Партии регионов и БЮТ приняли новую редакцию закона о выборах Президента (пока только в первом чтении), где по сути лишают всех кандидатов на высший государственный пост, за исключением собственных лидеров, шансов на победу. Наши леди и джентльмены, как известно, не хуже английских меняют правила, мешающие им выигрывать. Оригинально воспротивился неудобной для себя новации лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк. Молодой политик не располагает собственной парламентской фракцией, поэтому наводнил страну собственными изображениями на рекламных щитах и лайт-боксах с обещанием спасти страну.

Повоевать придется не только Арсению Петровичу, но и нынешнему спикеру парламента Владимиру Литвину. Работающие с парламентским председателем технологи не стали утруждать себя тонкой настройкой электората, вот Владимир Михайлович при каждом удобном случае и повторяет «Стране таки нужен Литвин!». Безусловно, ему удалось убедить в этом свою семью и родственников, а коллег по Верховной Раде – нет. Те прекрасно знают о взаимосвязи между личным рейтингом спикера и популярностью Верховной Рады и издевательски саботируют процесс законотворчества. Партия регионов не позволила пополнить ряды правительства новыми министрами. Более того – регионалы устами Николая Азарова пригрозили распустить парламент, если тот не проголосует за повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Главный оппозиционер Виктор Янукович, похоже, меньше всех заинтересован во всплеске политической активности в середине лета. Рейтинговые показатели лидера Партии регионов словно подталкивают его к уходу в отпуск, за время которого серьезных потрясений произойти не должно. Во время визита в Луганск Янукович не без злорадства отметил, что Ющенко наконец-то осознал ошибочность внесения кандидатуры Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Но никто не может гарантировать Виктора Федоровича от повторения подобной «ошибки».

Сама Юлия Тимошенко продолжает демонстрировать чудеса политической эквилибристики. Каждый месяц в течение полугода премьер бодро рапортует о выполнении бюджета и наполнении Пенсионного фонда. На этот раз Юлию Владимировну не остановило даже сообщение Госкомстата о падении объемов ВВП в первом квартале текущего года на 20,3%. Украина стала лидером в Европе по этому показателю, но правительство паниковать не собирается. Ему некогда – нужно помогать премьеру победить на президентских выборах.

Евгений Магда