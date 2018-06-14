Вехи недели: Украина ищет Лозинского, правительство осталось без пополнения, Янукович готов исправить ошибку Ющенко
Экономические показатели остаются безрадостными. Одним высокопоставленным охотником в Украине стало меньше...
Одним высокопоставленным охотником в Украине стало меньше. Партия регионов продолжила оттачивать заботу о благе народа. Экономические показатели остаются безрадостными.
|Виктор ЛОЗИНСКИЙ
Все получилось как по нотам: БЮТ в который раз прошел процедуру очищения (правда, не от политического перебежчика, а уголовного преступника), Генеральная прокуратура показала свою принципиальность, законодатели отреагировали на резонансное преступление. Президент Ющенко в очередной раз призвал отменить депутатскую неприкосновенность, но законодатели отнеслись к пожеланиям главы государства без должного энтузиазма. Для полноты картины напомним, что господин Лозинский успел перед получением «сердечного» депутатского мандата походить в рядах сторонников Виктора Януковича. По всей видимости, ни Виктор Федорович, ни Юлия Владимировна объективно не заинтересованы увидеть горе-охотника на скамье подсудимых.
Повоевать придется не только Арсению Петровичу, но и нынешнему спикеру парламента Владимиру Литвину. Работающие с парламентским председателем технологи не стали утруждать себя тонкой настройкой электората, вот Владимир Михайлович при каждом удобном случае и повторяет «Стране таки нужен Литвин!». Безусловно, ему удалось убедить в этом свою семью и родственников, а коллег по Верховной Раде – нет. Те прекрасно знают о взаимосвязи между личным рейтингом спикера и популярностью Верховной Рады и издевательски саботируют процесс законотворчества. Партия регионов не позволила пополнить ряды правительства новыми министрами. Более того – регионалы устами Николая Азарова пригрозили распустить парламент, если тот не проголосует за повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
|Виктор Янукович
Сама Юлия Тимошенко продолжает демонстрировать чудеса политической эквилибристики. Каждый месяц в течение полугода премьер бодро рапортует о выполнении бюджета и наполнении Пенсионного фонда. На этот раз Юлию Владимировну не остановило даже сообщение Госкомстата о падении объемов ВВП в первом квартале текущего года на 20,3%. Украина стала лидером в Европе по этому показателю, но правительство паниковать не собирается. Ему некогда – нужно помогать премьеру победить на президентских выборах.
Евгений Магда