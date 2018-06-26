Вехи недели: Седьмой круг страданий Нашей Украины, премьер, перетряхивающая команду, и Янукович в борьбе за социальные стандарты

Президент стремится продемонстрировать высокий уровень активности, на что другие участники политического процесса реагируют сдержанно и порой асимметрично. Премьер пытается маневрировать между кризисным настоящим и светлым будущим. Главный оппозиционер страны продолжает быть неубедительным.

Политтехнологи Партии регионов немного перестарались, решив максимально отдалить в сознании будущих избирателей Виктора Януковича от политической тусовки на Печерских холмах. Дошло до того, что Виктор Федорович сознался, что ему стыдно часто ходить в Верховную Раду. В одном из телевизионных эфиров лидер Партии регионов так акцентировал внимание аудитории на собственном неумении быть оппозиционером и статусе провинциального политика, что у человека несведущего могло сложиться неверное впечатление. Казалось, будто этот мужчина в дорогом костюме вовсе не лидер президентского рейтинга, а претендент на должность председателя сельсовета где-то на родном Донбассе. Похоже, Януковичу пора научиться соизмерять свои заявления с политической реальностью.

Тезка и, пожалуй, самый удобный соперник Виктора Федоровича, Президент Ющенко, максимально пытается активизироваться. Конечно, никто не отменял справедливость притчи о двух лягушках, попавших в кувшин со сметаной, но рейтинг главы государства сегодня больше напоминает чахлый зеленый росток, поверх которого укатали асфальтобенное покрытие. Даже неформальное переименование «Нашей Украины» в «партию Виктора Ющенко» не дало новый импульс «партии, рожденной Майданом». В ходе пятичасового съезда «оранжевые» делегаты прослушали пространно-традиционную речь почетного председателя, медоточивые речи президентских поклонников и стали свидетелями одиноких всплесков внутрипартийной оппозиционности. В итоге министров-нашеукраинцев под благовидным предлогом решили из правительства не отзывать, зато четверым парламентариям, обладающим партбилетами «Нашей Украины», порекомендовали покинуть ряды коалиции. По всей видимости, это будет тот случай, когда партийная дисциплина не сработает, а коалиция устоит на радость премьеру и противникам досрочных парламентских выборов.

Виктор Ющенко уже традиционно и размашисто при любом удобном случае критикует правительство за снижение расходной и доходной частей бюджета, за срыв подготовки к Евро-2012, за укрывательство экономических показателей. Вряд ли Виктор Андреевич получит дополнительные рейтинговые очки после обращения в прокуратуры с просьбой помочь узнать реальное состояние экономики страны. К тому же глава государства с гипертрофированной как для вождя революции гордостью заявляет, что не будет техническим кандидатом на президентских выборах. Впрочем, это - правда, как и то, что и фаворитом схватки за место на политическом Олимпе Ющенко не станет.

В нужное время и в нужном месте (во Львове) вспомнила об идеалах «оранжевой» революции Юлия Тимошенко. Премьер поведала львовянам, что идет в Президенты, дабы воплотить заветы Майдана в жизнь. По всей видимости, переговоры с Партией регионов о реформировании Конституции были первой попыткой гармонизации законодательства в демократическом ключе. В столице Галичины Тимошенко пообещала, что после 2017 года иностранных военных баз (читай – Черноморского флота России) на украинской земле не будет, и напомнила, что плата за газ является платой за нашу независимость. Теперь очень хочется дождаться поездки лидера БЮТ на восток страны, чтобы услышать заготовленные для тамошнего электората мэссиджи, а то слезы счастья наворачиваются, когда слышишь рассказы Юлии Владимировны о светлом будущем сильной Украины.

Кстати, правительству самое время позаботиться о статистике. Дело в том, что Кабинету Министров удалось протолкнуть изменения в Бюджетный кодекс, благодаря которым правительство будет распределять средства не между 700, а между 12000 субъектами. Так сказать, дойдет государственной гривной и фискальной политикой до самой глубинки. В ответ Кабинет Министров начали забрасывать телеграммами поддержки и одобрения, и будет несолидно, если их число превысит 12 тысяч. Президент, по всей видимости, эти новации ветирует, и Юлии Владимировне придется подумать, что предложить «регионалам» для преодоления вето на один из пунктов своей предвыборной президентской программы. Те настаивают на повышении прожиточного минимума с 1 июля на 200 гривен, что не входит в финансовые планы лидера БЮТ. По всей видимости, предстоит большой торг.

Пока же Тимошенко продолжает ротации своего кабинета. Иосифа Винского парламент легко уволил без выходного пособия, но назначение полудюжины претендентов на места в исполнительной власти «регионалы» заблокировали. Не помогло даже выдвижение близкого Николаю Азарову Федора Ярошенко на пост министра финансов – все понимают, что за полгода до выборов даже давняя дружба роли играть не будет. Регионалы стремятся уйти на летние каникулы в качестве народных благодетелей, а БЮТ – перетряхнуть правительственную команду под формат избирательного штаба. Разрешить противоречия пока не удается.

Не исключено, что две крупнейшие фракции будут сотрудничать, но по другому поводу. В связи со стрельбой возле одного из столичных ресторанов в «сердечных» СМИ мелькнуло имя президентского сына, Андрея Ющенко, и бютовцы наперебой с регионалами хотят услышать правду об инциденте. По всей видимости, эти события должны несколько сгладить неприятный для БЮТ сценарий развития событий вокруг их соратника Виктора Лозинского. Того недавно на полном серьезе предлагали наградить за нейтрализацию опасного преступника, а сегодня речь идет уже о снятии депутатской неприкосновенности с кировоградского «юного латифундиста». Видимо, два скандальных инцидента призваны если не поглотить друг друга, то доказать избирателям, что обое – рябое.

Впрочем, есть в жизни Украины и стабильные аспекты. Например, необходимость рассчитываться за российский газ на ближайшие 9,5 лет, поскольку председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер напрочь отказывается от пересмотра заключенных в январе 2009 года контрактов. Российский премьер Владимир Путин тем временем намекнул на золотовалютные запасы Украины как источник средств для оплаты «голубого золота». Что ж – жизнь покажет, какой сценарий расчетов выберут в Киеве на этот раз.

Евгений Магда