"День сурка" по-украински

В феврале 1993 года в широкий прокат вышла культовая американская комедия «День сурка». По сюжету, главный герой застревает во временной петле и вынужден проживать один и тот же день снова и снова…

Кажется, что у нас в такой петле застряла вся страна. На политической арене повторяются удивительно схожие события, меняются, разве что, персонажи. К примеру, трудно не заметить, что, как только на кого-то из высокопоставленных чиновников или депутатов обращают внимание правоохранители, чиновники и депутаты резко начинают «болеть». Иные находятся почти что при смерти. Но чуть следствие ослабит бдительность - здоровье возвращается. К некоторым настолько, что искать их потом приходится за океаном.

Политиков не учит и негативный опыт предшественников – любителей роскоши. Пока «старая гвардия» ценителей страусиных туфлей и золотых батонов зализывает раны в России, под присмотром Кремля, «новички» рассказывают о своих состояниях, всплывших благодаря е-декларациям, «байки» вроде «завещал дедушка» или «жена-бизнесвумен подарила».

Кстати, и первым, и вторым (из числа иногородних) наличие «заводов, газет, пароходов» - приличных счетов в банках, ценных бумаг и просто немереного количества наличности под подушкой – нисколько не мешает после попадания в Верховную Раду попросить еще и компенсацию на аренду жилья из государственного бюджета, то есть, из кармана налогоплательщика.

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Еще один интересный пример из парламентской жизни – драки и потасовки. К примеру, в 2010 году во время ратификации Харьковских соглашений о продлении срока базирования Черноморского флота в Крыму, спикера Владимира Литвина забросали яйцами, а прямо в сессионном зале зажгли дымовые шашки. Одним из «зажигателей» был народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Андрей Парубий. Правда, сам он так ни разу в этом и не признался, но момент, как депутат замахивается шашкой в сторону ложи правительства в сессионном зале, был запечатлен на фото одного из иностранных информагентств.

И вот, октябрь 2017 года, парламент должен рассмотреть закон о деоккупации Донбасса, Парубий уже сам спикер Рады, а в зале снова зажигают дымовые шашки.

С этой стороны «баррикад» Андрей Парубий заявил, что подобное поведение парламентариев «является неприемлемым».

Одни и те же лица. Одни и те же обещания

А обещания крупных политических сил, попадающих в парламент не одно десятилетие? Тут и вечная борьба с коррупцией, и урегулирование рынка земли, и повышение энергоэффективности страны, и снижение налогового давления на бизнес, и отказ от депутатской неприкосновенности… Причем, совершенно неважно, это обещания от представителей провластных партий или оппозиционных, - они одинаковы.

К примеру, перед парламентскими выборами 2006 года в предвыборной программе «Партии регионов», среди прочего, есть обещание «осуществить судебную реформу и обеспечить независимость правосудия». В 2014-м «Партия регионов», благополучно переименованная в «Оппозиционный блок», снова обещает «провести судебную реформу… перейти к выборности судейского корпуса, расширить судейское самоуправление».

Или «социальная» часть обещаний. Парламентские выборы 2006-го – «гарантируем самодостаточность Пенсионного фонда», досрочные выборы Рады в 2007-м году – «каждому пенсионеру гарантируем пенсию, которая отвечает стажу, квалификации и условиям труда», выборы в 2012-м году - «минимальная пенсия будет на 20% выше прожиточного минимума; существенно повысим размеры пенсий военнослужащим, работникам правоохранительных органов», 2014-й год – «гарантируем обеспечить индексацию зарплат и пенсий в соответствии с уровнем инфляции…».

И ладно бы все это время «регионалы» находились в оппозиции и не могли претворять все это в жизнь из-за козней «коварной власти». Нет. В 2006-м они посадили Януковича в кресло премьера, в 2010-м получили своего президента и сформировали свой Кабмин, канувший в Лету только после Революции достоинства, вначале 2014-го. Видимо, были настолько заняты дерибаном, что до выполнения обещаний просто руки не доходили.

Кстати, голословными обещаниями славятся и политические силы из другого «лагеря». К примеру, перед парламентскими выборами 2006 года «Блок Юлии Тимошенко» ратует за независимый суд: «Создадим независимые от любой ветви власти дисциплинарные комиссии, которые будут налагать взыскания на судей, признанных виновными в вынесении противоправных решений». А уже в 2014 году «Батькивщина» (да, здесь тоже произошел ребрендинг) обещает: «Провести люстрацию судей, причастных к нарушениям прав человека, принятие неправосудных решений, политических преследований, коррупции. Для этого сформировать квалификационно-дисциплинарные комиссии с участием гражданского общества и положить на них контроль за деятельностью судов». И, вспоминая, что лидер этой партии в этот временной отрезок успела побывать за решеткой, нельзя также забывать, что до этого она какое-то время возглавляла правительство. Другими словами, возможности и рычаги для воплощения в жизнь предвыборных обещаний – были. Но использовать их, опять-таки, никто не спешил.

«Короткая» память

Через год нас ждут очередные парламентские выборы и наивно полагать, что риторика политических сил, стремящихся получить свои места в Верховной Раде, сильно изменится. К примеру, на внеочередных выборах в 2014-м две самых крупных партии, которые, впоследствии, сформировали коалицию на двоих – «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» - разными словами, но ставили перед собой задачи «обеспечивать безопасность» страны, бороться за возвращение Крыма и «сохранение территориальной целостности Украины», приближать Украину к Европе и т.д.

По словам профессора политологии Киево-Могилянской академии, научного директора Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Алексея Гараня, и накануне новой избирательной гонки представители правящей коалиции будут акцентировать внимание электората на внешнеполитических успехах и на том, что именно они обеспечивают стабильность в стране. Мол, «нам мешает война, но мы обеспечиваем стабильность в стране, а другие политические силы при этом занимают деструктивные позиции». В свою очередь, те самые политические силы с «деструктивной позицией» будут строить свои программы на критике власти, но таких же, как у власти, популистских обещаниях.

По мнению директора Центра исследования проблем гражданского общества, политического эксперта Виталия Кулика, от выборов к выборам мы наблюдаем такую картину потому, что украинский избиратель болен «синдромом короткой памяти», не способен критически оценивать и осмысливать предыдущие достижения тех или иных политических сил. Вплоть до того, что украинцы не помнят, кто и когда был, к примеру, премьер-министром, и как его работа и работа его команды при власти отразилась на экономике, социальной сфере и, в конечном итоге, на жизни каждого гражданина. «Поэтому люди наступают на одни и те же грабли. Слышат обещания, радикальные заявления тех или иных политических сил, и снова завораживаются ими», - говорит он.

Как результат – в парламенте и в Кабмине очень часто можно встретить «старые лица». И не удивительно, что они не способны генерировать для страны новые смыслы. «В итоге мы имеем следующее: правительство или государственные институты формируются из лояльных кадров, кумовьев, сватов, друзей, а не путем отбора компетентных людей в профессиональной среде», – сетует Кулик.

В какой-то момент (иногда очень быстро) общество разочаровывается в своем выборе. «Но с приближением новых выборов в информпространство снова вкидываются симулякры, формирующие необходимое общественное мнение, и на появлении новых завышенных ожиданий у народа популисты, как на серфинге, снова приходят к власти», – отмечает эксперт.

Как разорвать «петлю времени»

К сожалению, за двадцать с лишним лет проб и ошибок, украинцы – как общество, так и политики – все еще не научились вести дискуссии на уровне идей. Поэтому каждый раз в ходе предвыборной гонки происходит соревнование – кто больше и лучше пообещает. «Общественный контроль, общественное давление, предложения альтернатив от гражданского общества, навязывание дискуссионных площадок – это окно возможностей для преодоления популизма», – считает Кулик.

В свою очередь, политолог Сергей Таран озвучивает четыре рецепта противодействия популизму. Во-первых, необходимо широкое внедрение в школах политического образования (такая практика есть во многих странах). «Когда дети не только изучают математику или физику, но, в том числе, получают базовое политическое образование, которое их учит ориентироваться в общественных процессах», – объясняет он.

Во-вторых, должна пройти смена поколений, в течение которой граждане учатся на своих ошибках, учатся понимать разницу между тем, что политики говорят, и тем, что они делают. Важно понимать, что этот процесс очень долгий, речь идет не о паре лет, а именно о смене поколений.

В-третьих, важна избирательная система, которая должна стимулировать политиков выполнять свои обещания, а граждан – выбирать политиков, ориентируясь не на телевизионные «картинки» или выступления в шоу.

И, в-четвертых, необходима реформа политической системы. «В частности, важны такие вещи, как децентрализация, которая дает гражданам представление, что они непосредственно могут влиять на бюджет, что политика выражается в конкретных вещах: построенных дорогах, амбулаториях, созданных условиях жизни. «И тогда люди начинают различать и на центральном уровне конкретные вещи, которые сделали или не сделали политики», – отмечает Сергей Таран.

По его словам, это непростые реформы, поскольку они требуют политической воли, но они Украине необходимы.

…По сюжету фильма «День сурка», главный герой неспроста проживал один и тот же день. Петля времени разорвалась лишь тогда, когда он переосмыслил свое отношение к жизни и решился на правильные поступки.

Ирина Шевченко