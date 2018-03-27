Кто виноват в промедлении с помаранчевой коалицией?

Посетители сайта УНИАН вину за промедление с созданием оранжевой коалиции возлагают в равной мере на Президента Виктора Ющенко (30,35%), лидера БЮТ Юлию Тимошенко (27,95%) и олигархов из “Нашей Украины” (26,85%). Партийное руководство НУ “обвиняют” 10,4% пользователей. Вероятную участницу коалиции Социалистическую партию читатели УНИАН вообще не считают виновной в затягивании процесса (вину на нее возлагают всего 0,5%).

Вопрос был сформулирован так: “Кто виноват, что оранжевые силы до сих пор не определились с коалицией?” Предлагались слеующие ответы: “Юлия Тимошенко”, “Виктор Ющенко”, “Социалисты”, “Партийное руководство Нашей Украины, “Олигархи из Нашей Украины”, “Другие” и “Свой вариант”. “Другие” и “свои” варианты видят 3,6% читателей.

Среди “своих вариантов”, присланных в редакцию, показательны: “Жадность и бессовестность команды Ющенко”; “Каждый из них хочет безграничной власти”; “Удивлен, что оранжевое большинство кому-то нужно”; “Все перечисленные”; “Кремль”; ”Почему кто-то виноват? Переговоры идут нормально”; “Чем дольше не будут объединяться, тем меньше зла причинят Украине”; “Поссорятся и помирятся”; “Все оранжевые силы”; “Жадность”.

В целом ответы послали 2061 человек. Разница между ответами на украино- и русскоязычной версиях сайта небольшая (выведены средние показатели). Опрос УНИАН не является репрезентативным.