Киев может утонуть в дерьме?

Киевгаз грозит оставить киевлян без горячей воды. В Киевэнерго опять пугают исчерпанием запасов мазута. Черновецкий продуцирует всё новые инициативы, организует Советы старейшин из почетных киевлян под своим руководством и вводит платные экскурсии по Киевраде. А чего ему волноваться – Конституционный суд на его стороне , полномочия мэра по существу продлены еще на три года. Эту тему мы подняли в интервью с директором аналитически-исследовательского центра “Институт города” Александром Сергиенко. ЕСЛИ ЧЕРНОВЕЦКОГО НЕ УБЕРУТ ЗАКОННЫМ ПУТЕМ, ЕГО Из КИЕВРАДЫ ВЫНЕСЕТ ТОЛПА Александр Иванович, недавно Конституционный суд обнародовал решение, выгодное Черновецкому: городские председатели, избранные на внеочередных выборах, получают полномочия на четырехлетний срок...

Не будем обсуждать решения Конституционного суда. Хотя КС уже радовал нас многими интересными решениями: о том, что Кучма не был дважды Президентом или что 2004 плюс 5 будет 2010 (речь идет о президентских выборах).

Видимо, и мэр приложил руку к такому решению Конституционного суда. Подавляющее большинство киевлян оно привело в раздражение.

Терпеть беззаконие, факты коррупции, приведенные в отчете комиссии , когда вместо тендеров бюджетные средства шли куда-то налево, – уже невозможно. Этим должна заняться прокуратура.

Возможно ли досрочное прекращение полномочий нынешнего столичного головы?

Думаю, после президентских выборов эта эпопея должна кончиться. Мы видим лицо этой власти. Последние события с Януковичем и Тимошенко показали, что политики пытаются договориться за спинами своего народа. Мы фактически были в шаге от диктатуры, когда 300 олигархов, сидя в Верховной Раде, решали все вопросы вместо народа. Это не то что ХІХ век – это вообще каменный век. В этой ситуации проиграли все: и Президент, и премьер, и лидер оппозиции. Никто из них не набрал себе баллов, они только показали свою гнилую сущность.

Сейчас, понятно, они не хотят разбираться с Черновецким, но как только закончатся президентские выборы, этот вопрос появится опять. Если его не уберут законным путем, то просто зайдет толпа людей в Киевраду и вынесет Черновецкого вместе с его мальчиками и девочками.

Верховная Рада обратилась к Президенту с предложением отстранить Черновецкого от исполнения обязанностей главы КГГА на период работы ВСК по вопросам расследования фактов злоупотреблений городской властью. Ющенко все еще молчит. Решится ли он на какой-то шаг “навстречу людям”?

Идет определенная игра. Президент пытается сохранить хорошие отношения с Черновецким, чтобы на будущих президентских выборах получить определенные дивиденды в виде голосов киевлян. Мне кажется, однако, что этим он уничтожает те мизерные проценты доверия, которые на сегодня имеет.

Они оба – и Ющенко, и Черновецкий – пренебрегают интересами киевлян. Президент уже не раз показывал свое отношение к Киеву. Например, был известный указ о запрете высотноэтажного строительства в исторической части Киева, а через несколько месяцев этот указ был тихонько отменен.

Если отстранить Черновецкого от должности главы КГГА, то это по крайней мере может привести к смене команды, к более эффективному менеджменту. Практически управления городским хозяйством мы не видим – начиная с выполнения бюджета... Разбиты дороги, не отремонтирован скоростной трамвай, Московская площадь, метро... А если придет новая команда, то можно надеяться, что мы остановим это коммунально-экономическое падение.

КОГДА ГЛАВНЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОРВЕТ, ТО ВЕСЬ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ КИЕВ ЗАЛЬЕТ ФЕКАЛИЯМИ Уже ни для кого не секрет, что в критическом состоянии находятся не только столичные предприятия, но и целые отрасли...

Я не раз говорил о проблемах Киева. Это и главный канализационный коллектор, изношенный на 100%. Если его прорвет, то весь правобережный Киев будет залит, извините, дерьмом. Чтобы представить, что это такое, вспомните как в прошлом году прорвало коллектор второй ступени и затопило три озера – там все живое погибло.

Кроме канализационного коллектора, есть Бортницкая станция аэрации. Там накоплено 8,5 миллионов кубометров ила. Это втрое больше, чем предусмотрено проектными возможностями. Защищают этот ил земляные валы. А раз в 30–40 лет на Днепре происходит наводнение, которое не может отрегулировать система ГЭС, и она просто вынуждена делать аварийные сбросы воды. Последнее такое наводнение было в начале 70-х. Вот и считайте, сколько нам лет осталось: один, два или три? И если такое наводнение смоет эти 8,5 млн. кубометров ила – это экологическая катастрофа, которая для Украины будет иметь значение Чернобыльской. Воду из Днепра пьет половина населения Украины.

Только по официальным данным КГГА, в Киеве 515 потенциально опасных объектов.

Почему так выходит – все на высшем уровне знают о киевских бедах, о коррупционных схемах и сделках, о потенциальных техногенных катастрофах. Но никаких действий для устранения такой власти в городе никто не делает. Не могут ничего сделать или не хотят?

Не хотят. Каждый живет по старой советской психологии – мол, как-то да пройдет. Впереди выборы... Идет аморальная игра со стороны и правительства, и Президента.

Механизмы снятия Черновецкого есть, они известны. Статья 118 Конституции четко обуславливает: достаточно представления Кабинета Министров Президенту, чтобы Президент своим указом снял главу местной госадминистрации. Все, что говорит Онищук – мол, нет такой процедуры, – простите, это позиция не юриста, а политика. Потому что закон следует трактовать не только по его букве, но и по его духу. Если написано в Конституции, что Президент освобождает и назначает глав местных государственных администраций, то что еще нужно? Президент может снять Черновецкого, а Верховная Рада обязана объявить новые выборы городского председателя, потому что, согласно разъяснению Конституционного суда от 2004 года главой КГГА может быть назначено лишь лицо, избранное киевским городским председателем.

Эта процедура существует. Чтобы снять Черновецкого, не нужно вносить в законы никаких изменений. Единственное, нужно вернуться к нормальной системе выборов в два тура, которая существовала испокон веков.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЖИВАЮТСЯ НА СВОИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ На днях Киевгаз предупредил столичных жителей, что они могут остаться летом без горячей воды. Причина – 590 миллионов гривен долга Киевэнерго перед Газом Украины. Но в апреле Киев взял более миллиарда гривен кредита на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию Киевэнерго. Почему тогда предприятие не может рассчитаться с Киевгазом, куда делись средства? Кредит взяли на сумму 1,2 миллиардов при условии, что 924 миллиона будут перечислены Киевэнерго и дальше транзитом – Нафтогазу Украины. Проследить точно, куда и как пошли эти деньги – невозможно. Например, на сайте КГГА вы сейчас не найдете, какие тарифы в Киеве, не найдете программу социально-экономического развития на 2009 год. Администрация пренебрегает своими обязанностями отчитываться перед киевлянами о том, что она делает и собирается делать.

По последним сообщениям, львиную долю кредита, который был взят специально для расчетов за газ, таки перечислили.

Киевляне исправно платят за потребленную энергию – 95–100% ежемесячно. Но столичный бюджет не дает средств бюджетным организациям, которые должны рассчитываться за коммунальные услуги, и не покрывает свою часть тарифа в себестоимости, которую должен покрывать. Опять – неэффективный менеджмент...

Как думаете – Киевгаз решится пойти на такой шаг и отключит горячую воду киевлянам? С обеих сторон постоянно звучат спекуляции – и со стороны городской власти, и со стороны Нафтогаза, и Газа Украины. Мы зимой видели, как Черновецкий говорил, что Киев не отключат от тепла, а Киевэнерго постоянно снижало давление. Это выкручивание рук друг другу. Как говорится, паны дерутся, а у холопов чубы трещат.

Сейчас не зима. Киевгаз может спокойно прикрыть весь газ и оставить, в том числе больницы и другие учреждения, имеющие стратегическое значение, без этого вида энергии. Я не могу сходу сказать, чем это может икнуться Киеву и государству в целом. Здесь я вижу определенную борьбу за голоса электората. Сейчас видим давление со стороны правительства на Черновецкого путем прикручивания газовых вентилей, а киевлян делают заложниками этой ситуации.

Киевэнерго на прошлой неделе заявило, что в столице не хватило мазута, и киевлян опять пугают обесточиванием... Это, опять же, проблема неправильного менеджментв. В 90-е годы всегда на зиму делали запасы мазута – сотни тысяч тонн, и никакое снижение давления газа не влияло на ситуацию так критически. Сейчас этот стратегический запас почему-то перешел в другие руки, и практика запасаться мазутом была просто отменена.

Чтобы разобраться с мазутом, нужно сначала разобраться со структурой Киевэнерго, его управлением и вопросами собственности.

Деятельность Киевэнерго вообще вызывает очень много вопросов. Предприятие входит в холдинг, куда также входят Киевгаз, Киевводоканал и еще какие-то две кипрских компании, которые ничего не производят, – ни воды, ни тепла – не обеспечивают канализацию, но участвуют в управлении и разделе прибыли.

У меня всегда возникал вопрос, почему коммунальные предприятия, созданные на деньги киевлян и призванные обеспечивать киевлян коммунальными услугами, должны наживаться на них? Представьте, что вы построили котельную в своем доме и наняли кочегара. А кочегар взял и поставил рентабельность своей работы 12%. Мало того, что он зарплату получает, так он еще хочет получать прибыль с оборота 12%. Где это видано, чтобы коммунальные предприятия работали с прибылью, вместо того, чтобы работать с нулевой рентабельностью? Ситуация, с точки зрения нормальной логики, бессмысленная. Киевские коммунальные предприятия наживаются на своих владельцах.

ЧЕРНОВЕЦКИЙ НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МЕНЕДЖМЕНТОМ – ТОЛЬКО ПИАРОМ Как вам нравится последняя инициатива Черновецкого – сделать каждые выходные в Киевраде Днем открытых дверей? Всё для любимых киевлян, но за отдельную плату, конечно...

Если не умеешь ничего другого делать, то нужно работать клоуном и развлекать публику. Черновецкий не может заниматься менеджментом, но у него хорошая команда пиарщиков, которая что ни день выдумывает новые развлечения.

Не получится ли так, что эта команда пиарщиков проведет Черновецкого и на следующих выборах? Конечно, в нашей жизни может быть все. Но старая восточная мудрость говорит: нельзя бесконечно долго обманывать всех людей. Можно один раз обмануть всех или много раз обманывать одного.

Все-таки я верю в мудрость киевлян и украинского народа.

Беседовала Анна Ященко