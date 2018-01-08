Вехи недели. Резонансное убийство, пасынок Фемиды и православные ортодоксы

Уже давно новогодняя атмосфера в информационном пространстве не получила мощный импульс, разрушающий праздничную идиллию. Но смерть под Киевом юриста Ирины Ноздровской, почти два года боровшейся за справедливость в отношении своей погибшей в распространенном в Украине «мажорском ДТП» двоюродной сестры, нарушила привычную схему празднования. 2 января несколько сотен киевлян и гостей столицы пришли к стенам столичного главка Национальной полиции, чтобы потребовать эффективного расследования этого убийства. Стоит отметить несколько фактов: и неэффективную коммуникацию руководства Нацполиции Киевщины, и стремление представить ситуацию как новую Врадиевку, и стремление придать жертве преступления не присущие ей при жизни черты. К сожалению, уровень недоверия правоохранителям и судам в Украине сегодня очень высокий, и это создает проблемы для расследования практически любого преступления.

Вступившее в силу с 1 января 2018 года решение правительства об ограничении скорости передвижения транспортных средств в населенных пунктах 50 километрами в час стало отличным примером преобразований по-украински. Стремление Кабмина оперативно отреагировать на трагическое ДТП в Харькове понятно, однако остается загадкой, что помешало синхронизировать действий с реальными изменениями в законодательстве. Поэтому дискуссия о скорости авто в городе, по большому счету, является знаковой и для других преобразований, требующих изменений не только в букве законов, но и в подходах миллионов украинцев к их исполнению.

Неудачно начался год для Михеила Саакашвили. Лидер «Руха новых сил» не только проиграл в Апелляционном суде иск против Государственной миграционной службы, но и получил заочный приговор суда в Грузии. На исторической родине известный политик приговорен к трем годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Вряд ли грузинская власть откажет себе в удовольствии потребовать у Украины экстрадиции Саакашвили, а официальный Киев отнесется к этому требованию с подчеркнутым пониманием.

Скандальное поведение представителей УПЦ МП в Запорожье, где священники отказались отпевать 2-летнего ребенка по причине «неправильного крещания», дало новый виток дискуссии о судьбе православия в Украине. К сожалению, куда громче, пусть и не без оснований, звучат требования запретить деятельность филиала РПЦ в Украине (напомню, что на недавнем архиерейском соборе в Москве самостоятельность УПЦ МП была серьезно урезана). Но не стоит забывать, что церковь в Украине, как и в большинстве цивилизованных стран, отделена от государства, и любые репрессивные действия государственных органов могут быть расценены как покушение на свободу совести. Куда перспективнее выглядит попытка создания украинской православной церкви, но в этом направлении преимущественно слышны разговоры, а не видны конкретные действия.