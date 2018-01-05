Саакашвили сегодня получил повестку на допрос в СБУ 10 января – адвокат

Кассационный суд в составе Верховного суда Украине 29 января начнет рассмотрение дела по иску лидера «Движения новых сил» Михеила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства.

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Об этом сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

По его словам, судебное заседание назначено на 12.00.

Также Чернолуцкий проинформировал, что сегодня Саакашвили получил повестку, согласно которой он должен явиться 10 января на 11.00 на допрос в Главное управление Службы безопасности Украины в г.Киеве и Киевской области, расположенное по адресу Аскольдов переулок, 3-а, в рамках возбужденного против него уголовного производства.

*** В конце июля 2017 президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

25 октября Саакашвили сообщил, что получил из Администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суд.