Чем запомнился Черномырдин? Грандиозные попойки, крылатые словца

“Эфесбешная политика в РФ не оставила людей с человеческим лицом, а он – живой человек. Медведев крепит кадры, и в России обязательно будет большой “бросок”, – сказал член фракции ПР... Самый колоритный посол в Украине Виктор Черномырдин оставляет Украину. Чем больше всего запомнился российский дипломат? Об этом мы поинтересовались у украинских политиков.

Тарас Чорновил, народный депутат ПР: ЭФЕСБЕШНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ НЕ ОСТАВИЛА ЛЮДЕЙ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ, А ЧЕРНОМЫРДИН – ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК

Его отзыв давно рассматривался. Но сам Черномырдин просил отсрочить официальное сообщение до Дня России, желая устроить пышное прощание в Киеве. То есть дата указа была согласована с самим Черномырдиным, которому хотелось с этой должности уйти красиво.

Он и дальше будет оказывать серьезное влияния на Украину, будучи советником Медведева.

Чем мне запомнился? Он так долго был и так вросся в нашу среду, что стал частью украинского политикума. Но, скорее – не политической деятельностью, а каким-то личным шармом. Мне редко, но время от времени приходилось с ним общаться.

С такого абсолютно бронированного лица временами прорывались вполне невинные шутки, за которыми появлялась искренняя улыбка.

О нем разное говорили: самый яркий кандидат на должность президента, если бы не Путин, сильная и мощная фигура. Но это мне как-то не отложилось в голове, больше вспоминаются его шутки. На одном из заседаний меня посадили рядом с ним. Он смотрит на мою табличку и читает: «Чорно-вил. А я Черно-мордин». То есть в нем было что-то человеческое.

Вот современная российская политика не оставила людей с человеческим лицом. Эта эфесбешная система, которая правит в России, имеет что-то жестокое и роботоподобное. А Черномырдин, несмотря на все негативы, был живым человеком, с чем-то барским. Да, мощный российский барин ХІХ века.

У меня всегда была к нему симпатия.

Его антиукраинскость? Думаю, мы еще не до конца почувствовали, что это такое. Вот сейчас говорят о Громове как возможном кандидате на посла. Вариант людей вроде Лоскутова (второго лица в Посольстве РФ. – Авт.), к величайшему сожалению, не рассматривается. Поэтому, думаю, мы еще почувствуем, что такое антиукраинскость.

Черномырдин в той системе старался смягчить противостояние.

Раньше Путин хоть немножко приходилось иметь какие-то сентименты к кадрам Ельцина и к старым взаимоотношениям, но сегодня, при Медведеве, никаких сентиментов нет. Думаю, Медведев в ближайшее время будет укрепляться на этом посту – в России обязательно тоже должен состояться большой “бросок”. Когда этот “бросок” состоится, мы поймем, что Черномырдин еще был ничего...

Порой Черномырдин репродуцировал позицию “центра” – Кремля, но на порядок ее смягчая.

Василий Киселев, народный депутат, ПР: ОН ЧЕЛОВЕК С ЮМОРОМ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА

Черномырдин – большой друг Украины! Да, он человек неординарный и с таким юмором, как говорят, директора завода.

Он не был профессиональным дипломатом, он просто знает жизнь. То есть не дипломатическую службу, а тонкости жизни. И это давало ему возможность эффективно работать в интересах двух стран – России и Украины. Мне жаль, что он не очень хорошо чувствует себя и вследствие этого оставляет Украину.

Я хотел бы, чтобы после Виктора Степановича на этом посту был взвешенный человек и чтоб не навредил. Потому что, вы же видите, как далеко зашли отношения между Россией и Украиной – в негативном смысле.

Дмитрий Корчинский, партия «Братство»: ЧЕРНОМЫРДИН УСТРАИВАЛ ГРАНДИОЗНЫЕ ПОПОЙКИ

Черномырдин был очень приятной фигурой в Украине. Он устраивал грандиозные попойки, по высокому классу. Еще порой отпускал словца, которые можно было цитировать.

Но дело в том, что системы в Украине и России немного разные.

У нас таким отстойником, местом для пенсионеров, которых нужно где-то пристроить, чтобы не мешали, когда неудобно их совсем выбросить из процесса, – это СНБО. А для России такое место - Посольство Российской Федерации в Украине. Вот так пережидал свой пенсионный возраст Черномырдин.

Сейчас, видимо, нам пришлют другого какого-то почетного пенсионера. Кого? Ну, нужно посмотреть, кто там в Газпроме уходит на пенсию...

Могут ли прислать российского Тягнибока? Дело в том, что в России все российские националисты сидят в тюрьме или состоят под следствием. Это у нас российские националисты могут ходить на свободе. А в России нет, их сразу сажают.

Пришлют, очевидно, номенклатурщика. Кого-то из престарелого начальства.

Дмитрий Табачник, народный депутат, ПР: ПОСОЛ ЧЕРНОМЫРДИН ЗАПОМНИЛСЯ ТЕМ, ЧТО БЫЛ БЛЕДНОЙ КОПИЕЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕРНОМЫРДИНА

Черномырдин в Киеве мне запомнился тем, который был лишь бледной копией великого российского премьера Черномырдина. Который брал на себя ответственность и принимал любые решения, не советуясь ни с кем: ни с парламентом, ни с президентом Борисом Ельциным, ни с обществом.

Я познакомился с Виктором Степановичем в конце 92-го года, когда была первая встреча премьеров России и Украины – Виктора Черномырдина и Леонида Кучмы.

Так вот хочу сказать, что Виктор Черномырдин принимал любые решения! Он запомнился мне тем, что взвешивал любую проблему, глубоко в нее вникал, принимал решение и за это решение отвечал. Для России большое счастье, что он был у нее премьером.

Виктор Степанович не был антиукраинцем. Это выдумка дураков или профессиональных патриотов. Он любил как Украину, так и Россию. Стремился к братским отношениям.

А те, кому не нравились братские отношения, – это уже их проблемы, их небольшого мира и небольшого ума.

Кого вместо него пришлют? Думаю, такой глобальной, могучей фигуры, как Черномырдин, уже не будет.

Олесь Доний, народный депутат, НУ–НС (Народная самооборона): ОН ТАК И НЕ СТАЛ САМЫМИ ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ ИЗ ПОСЛОВ

В действительности запомнился тем, что ничем не запомнился.

Перед его назначением, появлением в Украине ходили страшные слухи. Его называли «генерал-губернатором». Но за все годы пребывания он не стал самым влиятельным среди послов.

Бесспорно, он тяжеловес в российской политике, имеет личные контакты с политиками и бизнесменами. Но многие западные послы, с меньшими именами, проводили более активную персональную деятельность в Украине.

Да, было несколько смешных вещей, невыполненное обещание выучить украинский. Но никаких опасных действий, которыми пугали, не было. То есть за все эти годы он не вмешивался в украинскую политику.

Это говорит только о том, что он остался от старой, ельцинской команды и не является представителем новой «путинской», которая мобильнее, агрессивнее, активнее. И опаснее для украинских интересов.

Анатолий Зленко, экс-министр иностранных дел: ЕГО ОТКРОВЕННОСТЬ НА ГРАНИ ФОЛА

На меня произвел впечатление характер Виктора Черномырдина. Его неординарность, мудрость, огромный жизненный опыт. Опыт государственного строительства. Также, конечно, его откровенность и простота в общении с коллегами или партнерами.

Что касается служебной деятельности... Конечно, не могу не обратить внимание на то, что он был предан своему делу, пытался как можно тщательнее отстаивать интересы Российской Федерации.

Думаю, именно благодаря своей настойчивости, откровенности, умению налаживать контакты ему многое удалось сделать на должности посла РФ в Украине. В частности в экономическом сотрудничестве. Он пришел восемь лет назад – тогда товарооборот между Украиной и Россией составлял 9 миллиардов долларов, а по состоянию на 2008 год – 40 миллиардов.

Именно благодаря ему, несмотря на ухудшение политических отношений, экономическая составная не ухудшалась.

...Его откровенность всегда стоит на грани фола, что порой вызывало недоразумения со стороны официального Киева.

В прошлом году Виктор Степанович был приглашен в наш МИД, где министр иностранных дел сделал ему определенные замечания...

Думаю, это было нормальное явление, ведь мы должны отстаивать свои национальные интересы и, конечно, считаться со всеми моментами, которые касаются наших внутренних проблем.

Опрашивала Ксеня Лесив