Вехи недели. Саакашвили в плену, атака власти на антикоррупционеров и предложение Вакарчука

Михеил Саакашвили, конечно, может называть себя военнопленным, однако куда правильнее говорить о нем как о политике, не сумевшем выдержать заданный темп. После драматичной попытки задержания 5 декабря и счастливого освобождения Михеилу Николозовичу стоило постоянно быть в гуще людей, а не опираться исключительно на проверенных охранников. Правоохранители сделали выводы из допущенных ошибок, и вечером 8 декабря лидера «Руха новых сил» задержали без эксцессов. Прошедшая без его непосредственного участия в воскресенье акция «За народный импичмент» оказалась, возможно, более многочисленной, чем предыдущая, но это – слабое утешение для Саакашвили, который остается апатридом.

Озвученные Юрием Луценко во время брифинга в Генеральной прокуратуре и с трибуны Верховной Рады факты сотрудничества Сергея Курченко и Михеила Саакашвили предстоит доказать в суде. Тем более, после утверждения Саакашвили, что ему Курченко не знаком. Однако свою роль эти обвинения сыграли: часть попутчиков от Михеила Николозовича предпочли держаться подальше, что чревато неприятными последствиями, ведь скамейка запасных у большинства политических лидеров размерами и качеством кадров не впечатляет.

Глава НАБУ Артем Сытник после возвращения из-за океана выглядит уверенно, как и главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. Накануне обоим пришлось понервничать: предложение лидеров парламентских фракций БПП и «Народного фронта» Артура Герасимова и Максима Бурбака упростить процедуру увольнения руководителей антикоррупционных органов произвело эффект взорвавшейся бомбы. Законопроект представители партий власти оперативно отозвали, но, заручившись поддержкой экс-регионалов из Оппоблока, уволили главу профильного антикоррупционного комитета Егора Соболева. Осталось понаблюдать за танцами с бубном вокруг законопроекта об Антикоррупционном суде и проанализировать кандидатуру вероятного преемника Соболева. Конечно, если он будет избран.

Визит кавалькады антикоррупционеров с лозунгами на грани фола к дому Юрия и Ирины Луценко выглядит дурным тоном даже на фоне постоянно обостренной общественно-политической ситуации в стране. По совокупности действий Юрия Витальевича можно и нужно критиковать, но на клетчатое одеяло он вряд ли заслужил, поскольку от преследований власти в свое время укрыться не пытался.

Именинником минувшей недели себя ощущает Владимир Гройсман, ведь второй в его премьерской жизни государственный бюджет был принят по украинским меркам с опережением графика. 273 парламентария поддержали главный финансовый документ страны, перед этим продлив на год мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения и подняв самим себе зарплату до уровня министерской. Премьер рад обещать и рост зарплаты, правда, накануне президентской кампании для него куда важнее, чтобы бюджет-2018 не стал тришкиным кафтаном.

Святослав Вакарчук оценил напряженность момента и изложил в весьма технологичном по исполнению видеообращении мысли о настоящем и будущем, словно доказывая, что не зря просиживает штаны в Стенфорде. Порадовались и социологи, которые отвели Святославу Ивановичу третье место в президентском рейтинге. Очевидно, ему теперь стоит переходить от монологов к диалогам с согражданами, что в обществе, пребывающем четвертый год в состоянии шока от противостояния с Россией, сделать будет непросто.

Евгений Магда