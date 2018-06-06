К кому прибьется Балога?

После вчерашней пресс-конференции Виктора Ивановича Балоги, который ушел с поста главы президентского секретариата, пресса активно стала обсуждать, к кому пойдет работать Балога и, соответственно, к кому примкнет политическая сила Виктора Ивановича – Единый центр. Кто посватается к ЕЦ и насколько его лидер будет полезен новым работодателям?

С этими вопросами мы обратились к политологам.

Вадим Карасев:

ЗАСЛУГА СЕКРЕТАРИАТА В ТОМ, ЧТО ОН ВЕРНУЛ СИЛУ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ

Политическая полезность Виктора Балоги не нуждается в каких-то дополнительных доказательствах и подтверждениях. Хотя, возможно, после его ухода в отставку, кто-то и будет поддавать ее сомнению. Но то, что он пребывал на посту главы Секретариата Президента рекордно большой срок, почти три года, говорит само за себя. Добавим, что работал он не в условиях суперпрезидентской республики, не в условиях нормального политического процесса, как это было при Кучме. Балога работал в условиях постоянного политического эксцесса, в котором пребывает и украинская политика, и украинская власть после 2004 года. И заслуга Балоги в том, что он сумел нормализовать политику Президент, в условиях денормализованного политического процесса и деморализованного политического класса. Особенно это касается президентских элит периода 2006 года и тех конституционных изменений, которые существенно ослабили институт президентской власти в стране.

Заслуга Секретариата Президента в том, что он вернул в игру в качестве ключевого игрока Президента и вернул силу президентской власти. И это притом что сам президентский пост был ослаблен новой Конституцией. Тем более что эта «полезность» имеет прибавочную стоимость, связанную с персональными качествами Балоги. Да, он, возможно, без харизмы, но он с характером. Он харАктерный политический типаж, способный осуществлять политику Игрока. Осуществлять – на креативном кураже, на моторе, на драйве. Он способен создавать многоходовки, контролировать нити Игры и создавать дополнительные политические возможности и условия, когда, казалось бы, этих условий уже нет. И главное, он уходит ни в никуда. Так, в свое время уходили Табачник, Кушнарев, Медведчук, Рыбачук, надеясь, что Президент их вернет и куда-нибудь назначит. Эта практика ухода и возвращений бывших глав президентский администраций неприемлема для Балоги.

Он из большой административной политики уходит в большую публичную политику. Он сумел подстраховаться, создать партию Единый центр. Неважно, как формально называется его должность, он лидер Единого центра. И если в полную силу будут задействованы креативные и организаторские способности Балоги, то партия может иметь политическое будущее. А значит, в этой партии будут нуждаться все – и правые, и левые, и центристы. Само название говорит, что партия рассчитана на роль коалиционного альянсного шарнира. Это сила с широкой коалиционной емкостью. ЕЦ теперь снимает с себя некоторые ограничения. Пока ее лидер возглавлял Секретариат, ЕЦ был ограничен необходимостью реанимации президентской «Нашей Украины» и был скован в определенной степени идеологическими позициями НУ и Президента.

Думается, что эмоциональный этап ухода и развода с повышенным градусом восприятия окончен. Балога, как политик рискового типа, идеологически остается центристом. И это тоже вариант Игры. Сейчас нужно сохранить актив, наращивать работу в регионах, перегруппировывать местный политический актив. Время, когда политика делалась в киевских кабинетах, узких коридорах Верховной Рады или Секретариата, подходит к концу.

Заканчивается эпоха, которая востребовала Балогу и которая дала проявить ему как личностные качества, так и менеджерский политический характер и характерность роли, уготованной ему в сентябре 2006 года, когда он согласился возглавить Секретариат.

Михаил Погребинский:

ЛЮДИ БАЛОГИ БУДУТ ВЕРНЫ ВЕРЕ ИВАНОВНЕ НЕ БОЛЕЕ ПОЛУГОДА

Ресурс у Виктора Балоги есть. Думаю, что большинство тех людей, которых он привел во власть, сохранят свои позиции во власти. И поэтому Виктор Иванович остается политическим игроком и сможет выбирать разные варианты своего политического будущего.

А какие варианты? Это возможность сохранения политической партии с тем, чтобы дальше участвовать в парламентских кампаниях. Но тут все будет зависеть от того, пройдут ли парламентские выборы вскоре после президентских. Если да, то у Балоги есть шанс провести свою партию, так как сохраняется ресурс. А если выборов не будет, то у него есть проблемы с прямым политическим представительством. И тогда у него остается вариант – встраиваться в какую-то из политических сил. И тут я бы никого не исключал. И как это ни странно, возможно такое встраивание в команду Тимошенко. Конечно, более вероятно в этой ситуации, что он станет союзником Яценюка или, что менее вероятно, – Януковича. Думаю, что хоть у Балоги и сложные отношения с Яценюком, но Балога все-таки имеет ресурс и сделает ставку на Яценюка. Ведь те люди, которых Балога привел и в силовые структуры, и в обладминистрации, хоть и присягнут Вере Ивановне немедленно, но сохранят старые связи с Виктором Ивановичем. И в случае чего, будут решать, на кого выгоднее работать. Вера Ивановна не имеет длительных перспектив – речь идет о полугоде. Полгода люди Балоги будут верны Вере Ивановне, а потом все равно в какой-то степени будут связаны с Виктором Ивановичем. Это ресурс, и этот ресурс может быть предложен кому угодно. Например, думаю, что позиции «Регионов» в Закарпатье с Балогой могут оказаться существенно выше. Так что все возможно.

Владимир Фесенко:

ОН ПРЕДЛОЖИТ СВОЙ РЕСУРС ЯНУКОВИЧУ

Самостоятельных перспектив у Единого центра нет.

Пока партия не утратила финансовый, административный и политтехнологический потенциал, она может побороться на местных выборах. Но на других выборах, пока у Балоги нет админресурса, шансов особых нет.

Думаю, Виктор Иванович будет предлагать свой электоральный и административный ресурс одному из фаворитов президентских выборов, скорее всего – Януковичу. Его ресурс локализован в Западной и частично в Центральной Украине. В этом Янукович может быть заинтересован, а схема откатана. И, скорее всего, Балога связывает свои дальнейшие перспективы именно с Януковичем. В том числе и относительно неких гарантий защиты от преследований Тимошенко.

В любом случае, пока еще Балога может быть полезен.

Опрашивала Маша Мищенко