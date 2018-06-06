Укрепление гривни – это результат улучшения или ухудшения экономической ситуации?

В последние дни произошло существенное укрепление курса гривни к иностранным валютам.

Правительство излучает оптимизм по этому поводу. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко считает , что укрепление гривни свидетельствует о том, что экономика страны постепенно оздоравливается. При этом она подчеркивает, что укрепление курса является лишь первым признаком оздоровления экономики. Но так ли это в действительности, и что на самом деле стоит за этим?

Утверждать, что происходит оздоровление экономики, можно было бы на основании официальной экономической статистики, но правительство почти полностью перекрыло доступ к ней не только экспертам, а даже народным депутатам и Секретариату Президента. То есть статистические показатели, по-видимому, настолько "хорошие", что госпожа Тимошенко никак не нарадуется, и ей хочется насладиться ими в одиночестве в тиши премьерского кабинета.

Если же посмотреть на доступную экономическую информацию, то окажется, что промышленное производство в Украине в апреле 2009 года упало на 31,8% по сравнению с апрелем 2008 года, тогда как в марте этот показатель составлял 30,4%. При этом объем промышленного производства в апреле по отношению к марту снизился на 4,8%. Ухудшается ситуация и в розничном товарообороте предприятий торговли и ресторанного хозяйства Украины. Так, в апреле 2009 года товарооборот снизился на 20% в сравнении с апрелем 2008 года, тогда как в марте этот показатель составлял 16,9%. В номинальном выражении объем розничного товарооборота в апреле этого года достиг 17,88 млрд. грн. По сравнению с 18,46 млрд. грн. в марте. То есть, если верить Юлии Тимошенко, мы имеем какое-то сугубо украинское экономическое чудо – оздоровление экономики у нас происходит за счет значительного сокращения субъектами ведения хозяйства объемов производства товаров и услуг.

Заявление госпожи Тимошенко относительно укрепления курса гривни как следствия оздоровления экономики, в этом случае или попытка сохранить хорошее лицо при плохой игре правительственной команды, или, что еще хуже, непонимание действительных причин тех процессов, которые происходят в экономике.

Если все же речь идет не об улучшении экономической ситуации, то в чем реальная причина укрепления гривни к иностранным валютам?

Экономические эксперты называют несколько факторов, которые влияют на текущую ситуацию на валютном рынке.

Во-первых, у большинства банков совсем нет гривни. Следовательно, покупать валюту не за что – ни наличную, ни безналичную. То есть в банковской системе происходит процесс концентрации средств, которые находятся у незначительного количества банков, в то время как большинство из них чувствуют нехватку гривневой ликвидности.

Во-вторых, в результате обвала курса гривни в конце прошлого года существенно упали объемы импорта.

В-третьих, упал ажиотажный спрос на валюту со стороны населения. Частично это произошло за счет проведения аукционов Нацбанка, который продает доллары населению для погашения валютных кредитов. Таким образом нет прямого спроса на эту часть валюты на наличном валютном рынке.

В-четвертых, частично снялось психологическое напряжение в экономике. В частности, после принятия решения МВФ о выделении второго транша.

В-пятых, уже около тридцати банков не выполняют своих обязательств, и не выдают депозиты юридическим и физическим лицам.

Шестой причиной можно считать шаги Нацбанка, направленные на принуждение банков к продаже иностранной валюты, которая находится на их балансах, в виде резервов по валютным кредитам.

Но, кроме этих причин укрепления курса гривни, следует назвать еще одну, которую можно считать фундаментальной – существенное падение доходов физических и юридических лиц. И первые, и вторые вынуждены продавать иностранную валюту, чтобы поддержать свое существование. Рост темпов падения объемов розничного товарооборота подтверждает именно такую ситуацию. И это не удивительно, потому что если ускоряются темпы падения объемов производства, то сокращается количество занятых в том же таки производстве, а, значит, падают доходы как предприятий, так и работоспособного населения.

Следовательно, при том, что курс гривни существенно недооценен относительно других валют, на сегодня нет никаких кардинальных экономических причин для его укрепления. Бесспорно, на протяжении нескольких месяцев Нацбанк может обеспечить подобное укрепление гривни, но если экономическая ситуация не будет улучшаться, кроме того будет происходить дальнейшее финансирование дефицита государственного бюджета за счет печатного станка центрального банка, чем грешат сейчас, то это неминуемо приведет к новому стремительному обвалу гривни.

Борис Кушнирук