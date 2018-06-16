Не только Мосийчук мог стать мишенью злоумышленников / фото УНИАН

Вехи недели. Взрыв и погром, Саакашвили в октябре и кумулятивные рейтинги

Евгений Магда
11:55, 30 октября 2017
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Взрыв у стен телеканала «Эспрессо» не только убил двоих людей, но и породил немало вопросов. Погром одного из залов Святошинского суда вряд ли стал проявлением национализма любой формы. Петр Порошенко и Владимир Гройсман уверены, что децентрализацию не остановить. Юлия Тимошенко переоценила значение выборов в ОТГ для своих позиций.  Михеил Саакашвили примеряет на себя кожаную тужурку октябрьского революционера. Публикации последних президентских рейтингов неожиданно вернули к политической жизни Виктора Ющенко.

Не только Мосийчук мог стать мишенью злоумышленников / фото УНИАН

Взрыв у стен телеканала «Эспрессо» квалифицирован как теракт не только из-за того, что от поражающих элементов бомбы пострадал народный депутат Игорь Мосийчук. Его охранник и отставной сотрудник МВД стали жертвами преступления, а политтехнолог Виталий Бала и местная жительница получили ранения. Хотя спикеры Авакова привычно заговорили о российском следе, в данном случае не стоит быть столь однозначным, поскольку пострадавших при взрыве несколько, и не только Мосийчук из них мог стать мишенью злоумышленников.

Вряд ли пойдет на пользу как правосудию в стране, так и имиджу Украины в окружающем мире разгром сторонниками Николая Коханивского одного из зала заседаний Святошинского суда столицы. В борьбе за освобождение своего лидера они перешли грань дозволенного, вынудив полицию действовать жестко. При зачистке спецназом помещения три десятка человек, включая самого командира «батальона ОУН» были задержаны, помяли и нескольких журналистов, за что перед ними довольно оперативно извинились высокопоставленные чиновники МВД. Логика событий «под картинку» остается присущей информационному пространству Украины.

Стремление Михеила Саакашвили отточить образ революционного романтика постоянно сталкивается с непредвиденными трудностями / фото УНИАН

Совет регионального развития запомнился не только критикой Петром Порошенко «зрадофилов» и уверенностью Юрия Луценко в том, что власти есть с чем идти к людям, а Михеила Саакашвили пора призвать к ответу. И президент, и премьер-министр Владимир Гройсман выразили уверенность в необратимости процесса децентрализации. Критерий убежденности прост: совокупно объемы местных бюджетов вскоре превзойдут государственный, на места передаются реальные полномочия. Своеобразно согласилась со своими политическими оппонентами и Юлия Тимошенко, громогласно объявив прошедшие в 201 ОТГ выборы «первым туром президентских и парламентских выборов». Правда, уже вечером 20 октября лидер «Батькивщины» заявила о масштабных фальсификациях, что позволяет предположить: результат «сердечников» на местах оказался далеким от запланированного.

Стремление Михеила Саакашвили отточить образ революционного романтика постоянно сталкивается с непредвиденными трудностями. То Государственная миграционная служба, усиленная голосом генерального прокурора, объявит об отказе оснований для предоставления политического убежища бывшему главе Одесской ОГА, то присутствие сторонников и слушателей на митинге у стен парламента будет радовать разве только правоохранителей своей малочисленностью. Саакашвили стремится растянуть протестный потенциал до 7 ноября (не столько годовщины переворота в России, сколько даты возобновления работы парламента в пленарном режиме), но его усилий явно недостаточно. Надо сказать, что инициатива движения «Освобождение» (читай – Егора Соболева и Семена Семенченко) по блокированию логистических центров и производственных мощностей корпорации Roshen плохо тянет на «асимметричные меры», которыми протестующие пытались припугнуть Порошенко.

Уверенность президента на минувшей неделе получила социологическое подтверждение: и Центр Разумкова, и СОЦИС отдали ему первое место в свежих опросах, посвященных электоральным предпочтениям наших сограждан. В рейтингах фигурирует также и Святослав Вакарчук, не объявлявший официально о намерениях баллотироваться, но при этом воспринимающийся некоторыми украинцами как «надежда нации». Популярность Саакашвили, кстати, находится на уровне статистической погрешности. Похоже, что обида за себя и за кума заставила Виктора Ющенко напомнить о себе как единственном неподконтрольном Кремлю. С чем связан такой всплеск активности традиционно вальяжного Виктора Андреевича – мы, вероятно, вскоре узнаем, вот только следовать политическому курсу Ющенко в нынешних условиях вряд ли удастся.

Евгений МАГДА

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