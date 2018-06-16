Вехи недели. Взрыв и погром, Саакашвили в октябре и кумулятивные рейтинги

Взрыв у стен телеканала «Эспрессо» квалифицирован как теракт не только из-за того, что от поражающих элементов бомбы пострадал народный депутат Игорь Мосийчук. Его охранник и отставной сотрудник МВД стали жертвами преступления, а политтехнолог Виталий Бала и местная жительница получили ранения. Хотя спикеры Авакова привычно заговорили о российском следе, в данном случае не стоит быть столь однозначным, поскольку пострадавших при взрыве несколько, и не только Мосийчук из них мог стать мишенью злоумышленников.

Вряд ли пойдет на пользу как правосудию в стране, так и имиджу Украины в окружающем мире разгром сторонниками Николая Коханивского одного из зала заседаний Святошинского суда столицы. В борьбе за освобождение своего лидера они перешли грань дозволенного, вынудив полицию действовать жестко. При зачистке спецназом помещения три десятка человек, включая самого командира «батальона ОУН» были задержаны, помяли и нескольких журналистов, за что перед ними довольно оперативно извинились высокопоставленные чиновники МВД. Логика событий «под картинку» остается присущей информационному пространству Украины.

Совет регионального развития запомнился не только критикой Петром Порошенко «зрадофилов» и уверенностью Юрия Луценко в том, что власти есть с чем идти к людям, а Михеила Саакашвили пора призвать к ответу. И президент, и премьер-министр Владимир Гройсман выразили уверенность в необратимости процесса децентрализации. Критерий убежденности прост: совокупно объемы местных бюджетов вскоре превзойдут государственный, на места передаются реальные полномочия. Своеобразно согласилась со своими политическими оппонентами и Юлия Тимошенко, громогласно объявив прошедшие в 201 ОТГ выборы «первым туром президентских и парламентских выборов». Правда, уже вечером 20 октября лидер «Батькивщины» заявила о масштабных фальсификациях, что позволяет предположить: результат «сердечников» на местах оказался далеким от запланированного.

Стремление Михеила Саакашвили отточить образ революционного романтика постоянно сталкивается с непредвиденными трудностями. То Государственная миграционная служба, усиленная голосом генерального прокурора, объявит об отказе оснований для предоставления политического убежища бывшему главе Одесской ОГА, то присутствие сторонников и слушателей на митинге у стен парламента будет радовать разве только правоохранителей своей малочисленностью. Саакашвили стремится растянуть протестный потенциал до 7 ноября (не столько годовщины переворота в России, сколько даты возобновления работы парламента в пленарном режиме), но его усилий явно недостаточно. Надо сказать, что инициатива движения «Освобождение» (читай – Егора Соболева и Семена Семенченко) по блокированию логистических центров и производственных мощностей корпорации Roshen плохо тянет на «асимметричные меры», которыми протестующие пытались припугнуть Порошенко.

Уверенность президента на минувшей неделе получила социологическое подтверждение: и Центр Разумкова, и СОЦИС отдали ему первое место в свежих опросах, посвященных электоральным предпочтениям наших сограждан. В рейтингах фигурирует также и Святослав Вакарчук, не объявлявший официально о намерениях баллотироваться, но при этом воспринимающийся некоторыми украинцами как «надежда нации». Популярность Саакашвили, кстати, находится на уровне статистической погрешности. Похоже, что обида за себя и за кума заставила Виктора Ющенко напомнить о себе как единственном неподконтрольном Кремлю. С чем связан такой всплеск активности традиционно вальяжного Виктора Андреевича – мы, вероятно, вскоре узнаем, вот только следовать политическому курсу Ющенко в нынешних условиях вряд ли удастся.

Евгений МАГДА