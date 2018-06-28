Весенняя распутица в украинской политике

Хотя весенняя погода балует украинцев, на политическом небосводе страны пасмурно и неуютно. Народные избранники в массе своей месяц отдыхали, пока их вожди пытались продемонстрировать стране, будто знают, что и как нужно изменить в нашей с вами жизни.

Переговоры Партии регионов и БЮТ относительно внесения изменений в Конституцию – это реальность, которая из-за отсутствия внятных результатов скорее дискредитирует обе стороны процесса. В таком деликатном процессе как препарирование норм Основного Закона его инициаторы отдали должное конспирации, но не сумели придти к компромиссу. То ли рейтинговая разновекторность Януковича и Тимошенко сказалась, то ли спонсоры политических проектов не пришли к консенсусу. Конституционного блицкрига не получилось, а политическое «обнюхивание» друг друга двумя крупнейшими парламентскими фракциями только повредило их репутации. Впрочем, когда и кого в Украине это останавливало? Правда, к примеру, Нестору Шуфричу пришлось публично убеждать общественность, что Виктор Медведчук никогда не консультировал Юлию Тимошенко. Странно – ведь Леонид Кравчук совсем недавно уверял в обратном. Кому верить – Нестору Ивановичу или Леониду Макаровичу?

Партия регионов воспользовалась преимуществами своего оппозиционного статуса в полном объеме. Не исключено, что переговоры с БЮТ оказались хорошим способом тянуть время и экономить средства, необходимые для ведения политической борьбы. Кризис – он и для олигархов оказался весьма ощутимым, а продуктивные идеи оппозиционеры, если и продуцируют, то для внутреннего потребления. Виктор Янукович, по всей видимости, трезво оценивает свои шансы стать пламенным трибуном, способным повести за собой народные массы. Ему куда привычнее ожидать в рабочем кабинете лидера оппозиции, когда ему принесут готовое решение. Виктор Федорович на всякий случай уже заметил, что мало верит в возможность внесения изменений в Конституцию до президентских выборов. Подтвердил это и первый вице-спикер Александр Лавринович– самый высокопоставленный регионал, признавший, что принимает участие в переговорах относительно внесения изменений в Основной Закон.

Юлия Тимошенко тем временем переживает не лучший период в своей карьере. Смена имиджа , как шутят острословы, верный предвестник грядущих перемен. Бодрыми рапортами о перевыполнении бюджета Юлия Владимировна поставила себя в неловкое положение. Понятно, что премьер не может сегодня использовать другую тональность, но безудержный оптимизм вместо популизма – не лучший антикризисный рецепт. Дело совсем не в том, что ситуация не соответствует действительности, а в данном МВФ обещании основной финансовый документ страны пересмотреть. Понятно, что демонстрировать свою слабость Тимошенко не любит, особенно сегодня, в преддверии президентской кампании. Участие лидера БЮТ в будущих выборах главы государства крайне редко подвергают сомнению, хотя рейтинговые показатели Тимошенко постоянно ухудшаются.

Вместо борьбы за принятие антикризисной программы, которой фактически не существует в природе, премьер получила шанс разыграть карту «сильной руки». Инцидент в аэропорту Франкфурта с Юрием Луценко дает ей возможность принести последнюю, самую значимую жертву на алтарь достижения взаимопонимания с Партией регионов. Гипотетическое увольнение Луценко многие «регионалы» могут воспринять как жест доброй воли. Что касается возможного назначения нового шефа милицейского ведомства, то Юлия Владимировна этим не опечалена. Украина уже живет несколько месяцев без министра иностранных дел и финансов, чем МВД хуже? Управляемые первые заместители, назначенные правительством, могут оказаться не менее эффективными, чем сами министры, которых должен утверждать парламент.

Впрочем, и Тимошенко, и Януковичу не стоит забывать о Викторе Ющенко, подвиги которого во имя Украины недавно воспел Степан Гавриш, в 2004-м году имевший, мягко говоря, иные взгляды о роли Виктора Андреевича в украинской политике. Есть еще и Виктор Балога, предпочитающий нечасто давать интервью, но решать с их помощью как можно больше задач. Банковая потратила немало времени, сил и средств на выстраивание вертикали власти, и в условиях президентской кампании может использовать этот потенциал. Пусть Виктор Ющенко не отличается высокими рейтинговыми показателями, но испортить настроение фаворитам президентской гонки действующий глава государства способен.

К тому же решения Конституционного Суда, рассматривающего вопрос о правомочности назначения президентских выборов на 25 октября 2009 года, дожидается группа товарищей. Это – будущие кандидаты-спойлеры, которые будут отгрызать лакомые кусочки рейтинга у лидеров гонки. Конечно, перед общественностью они предстанут в роли бесстрашных Давидов, выступивших на неравный бой с Голиафом, хотя на самом деле будут действовать по олимпийскому принципу «Главное – не победа, а участие» с четко определенными целями.

К сожалению, Украина завязла в распутице на пути к развилке президентских выборов, на которой предстоит выбрать дальнейший путь своего продвижения. Ожидать непопулярных, но эффективных решений не приходится – период для активности неблагоприятный. Внятных действий не демонстрируют ни власть, ни оппозиция, расслоение элиты и прочих граждан становится все более заметным. В результате политическая неопределенность усугублена экономическим кризисом, к которому настолько привыкли, что преодолевать, похоже, уже не пытаются. Все идет к тому, что стране придется, подобно Мюнхгаузену, самой вытаскивать себя из болота. Само собой – под одобрительный гул власть имущих, делящих лавры за несовершённые подвиги.

Евгений Магда