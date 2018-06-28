Весенняя распутица в украинской политике
Инцидент в аэропорту Франкфурта с Юрием Луценко дает Тимошенко возможность принести последнюю, самую значимую жертву на алтарь достижения взаимопонимания с Партией регионов...
Хотя весенняя погода балует украинцев, на политическом небосводе страны пасмурно и неуютно. Народные избранники в массе своей месяц отдыхали, пока их вожди пытались продемонстрировать стране, будто знают, что и как нужно изменить в нашей с вами жизни.
|Тимошенко, Янукович
Партия регионов воспользовалась преимуществами своего оппозиционного статуса в полном объеме. Не исключено, что переговоры с БЮТ оказались хорошим способом тянуть время и экономить средства, необходимые для ведения политической борьбы. Кризис – он и для олигархов оказался весьма ощутимым, а продуктивные идеи оппозиционеры, если и продуцируют, то для внутреннего потребления. Виктор Янукович, по всей видимости, трезво оценивает свои шансы стать пламенным трибуном, способным повести за собой народные массы. Ему куда привычнее ожидать в рабочем кабинете лидера оппозиции, когда ему принесут готовое решение. Виктор Федорович на всякий случай уже заметил, что мало верит в возможность внесения изменений в Конституцию до президентских выборов. Подтвердил это и первый вице-спикер Александр Лавринович– самый высокопоставленный регионал, признавший, что принимает участие в переговорах относительно внесения изменений в Основной Закон.
|Юлия Тимошенко
Вместо борьбы за принятие антикризисной программы, которой фактически не существует в природе, премьер получила шанс разыграть карту «сильной руки». Инцидент в аэропорту Франкфурта с Юрием Луценко дает ей возможность принести последнюю, самую значимую жертву на алтарь достижения взаимопонимания с Партией регионов. Гипотетическое увольнение Луценко многие «регионалы» могут воспринять как жест доброй воли. Что касается возможного назначения нового шефа милицейского ведомства, то Юлия Владимировна этим не опечалена. Украина уже живет несколько месяцев без министра иностранных дел и финансов, чем МВД хуже? Управляемые первые заместители, назначенные правительством, могут оказаться не менее эффективными, чем сами министры, которых должен утверждать парламент.
|Ющенко, Янукович, Тимошенко
К тому же решения Конституционного Суда, рассматривающего вопрос о правомочности назначения президентских выборов на 25 октября 2009 года, дожидается группа товарищей. Это – будущие кандидаты-спойлеры, которые будут отгрызать лакомые кусочки рейтинга у лидеров гонки. Конечно, перед общественностью они предстанут в роли бесстрашных Давидов, выступивших на неравный бой с Голиафом, хотя на самом деле будут действовать по олимпийскому принципу «Главное – не победа, а участие» с четко определенными целями.
К сожалению, Украина завязла в распутице на пути к развилке президентских выборов, на которой предстоит выбрать дальнейший путь своего продвижения. Ожидать непопулярных, но эффективных решений не приходится – период для активности неблагоприятный. Внятных действий не демонстрируют ни власть, ни оппозиция, расслоение элиты и прочих граждан становится все более заметным. В результате политическая неопределенность усугублена экономическим кризисом, к которому настолько привыкли, что преодолевать, похоже, уже не пытаются. Все идет к тому, что стране придется, подобно Мюнхгаузену, самой вытаскивать себя из болота. Само собой – под одобрительный гул власть имущих, делящих лавры за несовершённые подвиги.
Евгений Магда