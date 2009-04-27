Шуфрич не представляет Медведчука консультантом Тимошенко

Народный депутат Украины от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ не верит в коалицию фракций ПР и Блока Юлии Тимошенко. Об этом он заявил в эфире передачи «Евгений Киселев. Наверху» на телеканале TBi 26 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«К сожалению, в декабре переговоры ( о широкой коалиции) прекратились, я поддерживаю эту идею и сейчас, но не вижу реальности ее воплощения. Мы уперлись в отдельные нормы Конституции, которые для нас неприемлемы, мы понимаем, что они только усугубят сегодня противостояние внутриполитическое. Речь о двухтуровости парламентских выборов – мы не можем на это согласиться», - заявил Н.ШУФРИЧ.

Кроме того, он опроверг информацию, озвученную Леонидом КРАВЧУКОМ о том, что Виктор МЕДВЕДЧУК играет важную роль в переговорах о создании широкой коалиции между ПР и БЮТ. «Я не знаю, откуда информация у Леонида Макаровича КРАВЧУКА, в последнее время он много разного говорил, переговоры в которых принимал бы участие В.МЕДВЕДЧУК с чьей либо стороны, между БЮТ и Регионами, это надуманная тема. Переговоры завершились в декабре, но Виктор Владимирович не может считаться переговорщиком», - уверяет бывший соратник В.МЕДВЕДЧУКА и Л.КРАВЧУКА по СДПУ(о). По словам Н.ШУФРИЧА, В.МЕДВЕДЧУК мог бы быть «консультантом, но со стороны Партии регионов». При этом, считать В.МЕДВЕДЧУКА консультантом от БЮТ – «это вообще какой-то нонсенс», уверяет Н.ШУФРИЧ.

«Это домыслы, может, к сожалению, домыслы, может как раз такого советника не хватает сегодня команде власти», - подчеркнул регионал. Н.ШУФРИЧ добавил: «Я себе не представляю, чтобы Виктор Владимирович работал с Ю.ТИМОШЕНКО».

Опроверг Н.ШУФРИЧ также информацию СМИ о том, что в субботу 18 апреля состоялась встреча лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА, первого вице-спикера Александра ЛАВРИНОВИЧА, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и члена Высшего совета юстиции В.МЕДВЕДЧУКА, на которой якобы обсуждались вопросы внесения изменений в Конституцию и переформатирования коалиции. «Если я не ошибаюсь, один из участников этой встречи вообще в это время не был в Киеве», - уверяет Н.ШУФРИЧ.