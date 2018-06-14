Украинский интерес. "Утка" от AI, настырный Будапешт и критерии Волкера

Парламентские выборы в Германии стали традиционным событием общеевропейского масштаба. «Покер» Ангелы Меркель, позволивший ей сохранить за собой статус самого влиятельного политика не только ФРГ, но и ЕС, распад «большой коалиции» и успех «Альтернативы для Германии» существенно трансформируют немецкие политические реалии. Как представляется, Эммануэль Макрон выступил с предложениями об укреплении Европейского Союза путем создания общего Министерства финансов и сил быстрого реагирования практически вдогонку за голосованием в Германии не случайно – тандем Берлина и Парижа в ЕС ставит перед собой на континенте согласованные цели.

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Россия на избрание лидера ХДС/ХСС ответила асимметрично – утверждением экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на посту главы совета директоров «Роснефти». Впрочем, это неудивительно для политика, официально перешедшего на службу Кремлю более 10 лет назад. Для Украины же канцлерство Меркель – это продолжение диалога с понятным союзником, прошедшим за несколько последних лет путь от главного экономического партнера России в Европе до «якоря» общеевропейских санкций против Кремля. Правда, ее избрание не гарантирует нашу страну от недружественных действий, подобных заявлению Amnesty International, обвинившей украинское государственное предприятие «Укринмаш» в поставках вооружения Южному Судану. «Утка», следует признать, достаточно грамотная, рассчитанная на инерцию мышления обывателей, повышенное внимание к конфликту на Донбассе и не всегда адекватный потребностям государства имидж Украины на международной арене. Следует понимать, что государство, продолжающее противостоять России и входящее (пусть и с долей в 2,6%) в первую десятку стран-экспортеров оружия будет и впредь подвергаться подобным атакам.

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Венгрия продолжает шантажировать украинскую власть отказом от поддержки любых внешнеполитических инициатив из-за принятия закона «Об образовании». Правительство Виктора Орбана думает, как представляется, печется не только об интересах венгерского меньшинства в Украине, но и о собственных политических перспективах. По крайней мере, громкость возмущения украинским законом заметно диссонирует с позицией остальных украинских соседей – Беларуси, Молдовы, Польши. Отдельно стоит сказать о позиции Государственной Думы России, кричащей об «этноциде русских» в Украине, но не наблюдающей полного отсутствия школ с украинским языком обучения на территории РФ.

Офис Верховного комиссара по правам человека ООН констатировал серьезное ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, включая случай внесудебной казни. Ответ из России на эти факты стоит запомнить: там решили напомнить о том, что ООН-овский офис заключал соглашение о деятельности еще с украинскими властями. Нечего сказать – «достойная» аргументация от постоянного члена Совета Безопасности ООН, как и вынесенный приговор Ильми Умерову. Тот осужден на два года лишения свободы в колонии-поселении, что, исходя из состояния его здоровья, представляет серьезную угрозу его жизни. Кремль продолжает запугивать тех, кто не склонен спокойно реагировать на оккупацию Крымского полуострова.

Спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в своем интервью «Голосу Америки» поправил себя самого, уточнив, что архитектором происходящего на Донбассе является Путин, а Владислав Сурков лишь предлагает различные вариант действий президенту России. Критерием эффективности своей работы Волкер назвал восстановление Украиной контроля над временно потерянными территориями, и такой подход внушает осторожный оптимизм.

Евгений Магда