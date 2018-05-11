Вехи недели: «идеальное преступление» против Конституции, возвращение Тигипко и любимец Фемиды Пискун

Количество будущих участников президентской гонки растет вопреки слухам о готовности Партии регионов и БЮТ перенести избрание главы государства в парламент. Юлия Тимошенко продемонстрировала талант массовика-затейника на концерте у Аллы Пугачевой. Арсений Яценюк предусмотрительно отказался от сладкого.

Заявление Виктора Ющенко о готовности принимать участие в президентской гонке фурора и всплеска комментариев не вызвало. Хотя сам Виктор Андреевич полагает, что его решение «так естественно», с ним соглашаются далеко не все граждане Украины. Ющенко хладнокровно предлагает сегодня не смотреть на рейтинги, а совместить президентские и парламентские выборы. Арсений Яценюк, например, не против совмещения, но на рейтинги смотрит, можно сказать, любуется ими. И, заметно удовлетворенный динамикой роста своей популярности, отказывается размениваться на какие-либо конфеты в переговорах с будущими конкурентами.

Актуальная и долгоиграющая интрига – возможность внесения изменений в Конституцию. Партия регионов и БЮТ уже давно принюхиваются друг к другу на предмет создания не ситуативного, а стратегического альянса. Пауза длиной в месяц в пленарных заседаниях Верховной Рады подарила соратникам Януковича и Тимошенко последний шанс на реализацию их планов по трансформации Основного Закона. Идея очень красива: усилиями нескольких человек разработать и конституционным большинством принять такие новации, чтобы не просто разделить власть в стране на двоих, но и сохранить статус кво на протяжении нескольких лет. Интересно, как прореагируют политики и простые граждане, если их таки поставят перед фактом «оптимизации» Конституции? Пока же борьба за конституционные изменения напоминает хорошо известное благодаря мастерам детективного жанра «идеальное преступление», срывающееся в последний момент из-за нелепой, а потому абсолютно непредсказуемой случайности. Да и умение выполнять свои обещания в полном объеме отечественным политикам не свойственно.

В конституционной реформе по-украински нельзя сбрасывать со счетов внешний фактор. И если Россия заинтересована в создании в нашей стране парламентской республики (злые языки утверждают, что Тимошенко 29 апреля получит в Москве от Владимира Путина последние инструкции на эту тему), то за океаном мнение диаметрально противоположное. Потому прибытие в Украину первого заместителя госсекретаря США Джеймса Стайнберга – скорее, не жест вежливости со стороны Барака Обамы, а попытка повлиять на ситуацию на месте.

Быть может, новыми идеями порадует Сергей Тигипко, отдыхавший от большой политики с 2004 года, после бесславного завершения руководства избирательным штабом Виктора Януковича. Сергей Леонидович всерьез подумывает о непосредственном участии в президентской гонке, причем заверяет, что не собирается быть техническим кандидатом. Успешный банкир и все еще перспективный политик питает непонятную слабость к слову «трудовая»: он уже был «приглашенной звездой», возглавившей партию «Трудовая Украина», а теперь хочет повторить такой же фокус с Трудовой партией Украины. Интересно, учитывает ли Тигипко в своих планах степень утомленности страны политической деятельностью еще одного небесталанного банкира по фамилии Ющенко?

Зато Юлия Тимошенко на некоторое время отказалась от имиджа «железной леди» и посетила концерт Аллы Пугачевой в Киеве. Премьер даже поднялась на сцену и стала запевалой в исполнении Happy Birthday для примадонны российской эстрады. Думаю, если выборы Президента останутся всенародными, мы еще станем свидетелями раскрытия других премьерских талантов. Благо ресторан у дочери и зятя Юлии Владимировны в самом центре столицы есть, а вышивать крестиком или вязать можно и на рабочем месте. Для снятия усталости, возникшей во время управления страной и борьбы с кризисом. Зато президентские пиарщики свой шанс прохлопали, не просчитав возможного позитивного эффекта от исполнения дуэтом Пугачева – Ющенко, скажем, песни «Два кольори».

Не обошлось без скандала закрытое заседание СНБО, на котором обсуждались вопросы борьбы с преступностью и коррупцией. Решив рассказать журналистам о криминогенной ситуации в стране, первый заместитель секретаря Совбеза Степан Гавриш расписал положение вещей настолько мрачными красками, что МВД выступило с опровержением, назвав Степана Богдановича некомпетентным. Впрочем, об одном компоненте правосудия можно не беспокоиться даже в нынешние непростые времена. Чего-чего, а без Генерального прокурора страна не останется - Святослав Пискун получил четвертое решение суда о незаконности увольнения с должности генпрокурора. Он, похоже, задался целью доказать свою незаменимость в этом качестве, и для этого согласен побыть в резерве до завершения полномочий Александра Медведько.

Евгений Магда