Министр реинтеграции Грузии Якобашвили: В Южной Осетии голодные русские солдаты просят еду у местного населения

Грузия никогда не смирится с потерей территориальной целостности. А Россия "не сможет проглотить Абхазию и Южную Осетию, она подавится ими". Об этом в интервью УНИАН заявил министр реинтеграции Грузии Темур Якобашвили.

"АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ СТАЛИ ПРИДАТКАМИ ФСБ И МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ"

Батоно Темур, как, по-Вашему, после признания Россией насколько стали независимыми Абхазия и Южная Осетия? Насколько самостоятельны руководители этих регионов в принятии решений?

Независимыми они не стали. Напротив, они оказались более зависимыми или даже на 100% зависимыми от прихоти российского руководства. Степень независимости местных элит в Абхазии и Южной Осетии – совершенно разная. В случае Кокойты (Эдуард Кокойты – президент Южной Осетии) зависимость выражается в совершенно конкретные цифрах, и сколько ему удается украсть из российского бюджета и потом переправить в собственные карманы или карманы своих друзей. Именно этим и определяется его зависимость или независимость. Что касается Абхазии, то там ситуация иная. Конечно, есть тот же фактор «распиливания» российских денег, но там ситуация обостряется тем, что существуют внутренние противоречия. То есть, там нет единоличного бандитско-диктаторского режима Кокойты. Там присутствует внутренняя борьба, которая на руку российским властям, потому что появляется больше возможностей для манипуляции, чем в Южной Осетии. Но, по большому счету, и Абхазия, и Южная Осетия в экономическом и в политическом плане – придатки ФСБ, а в плане безопасности – придатки министерства обороны РФ.

Как повлияют на общую ситуацию в Абхазии 2,5 млрд. рублей, которые Россия обещает выделить Сухуми?

Как говорила Маргарет Тэтчер, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я думаю, что, во-первых, эти 2,5 миллиарда никто не увидит, а во-вторых, надо выяснить, каким будет процент «отката». Ясно, что откаты составят больше 50%, но насколько они приблизятся к 80%? В-третьих, как говорит русская пословица, «обещать – еще не значит жениться». Пока эти деньги существуют только на бумаге. Я думаю, что деньги на зарплаты, пенсии, какие-то социальные программы все-таки будут. То есть, будут деньги, чтобы поддержать жизнь на уровне существования. Но денег на развитие, я думаю, сейчас не будет.

Как вы оцениваете социальную ситуацию в Абхазии и Южной Осетии? Как живется там людям?

Живется плохо. Особенно в Южной Осетии. Все-таки там была война, было много разрушений, а реабилитация не проводилась. Поэтому, естественно, есть проблемы со снабжением газом, снабжением водой, с состоянием дорог и много других проблем. И еще есть голодные русские солдаты, которые просят еду у местного населения. В Абхазии дела тоже не ахти, потому что кризис в РФ аукнулся и в Абхазии, а в результате цены выросли на базовые продукты, и рубль девальвируется, тогда как у людей не появилось никаких новых сфер занятости. Эта проблема, в принципе, не только абхазская, а глобальная, потому что везде в мире происходит сокращение рабочих мест. И я думаю, что на фоне девальвации рубля, сокращения рабочих мест, ситуация будет ухудшаться.

"РОССИЯ ПОДАВИТСЯ АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ"

Какие рычаги остались и остались ли они вообще у Грузии для восстановления территориальной целостности? Не смирилось ли грузинское общество и власти с потерей территорий? Я думаю, что ни эта власть, ни та, которая будет после следующих выборов, не смирится с потерей. И территория не потеряна, а оккупирована. Россия не сможет проглотить эту территорию, она подавится ею. Рычагов у нас очень много, из которых самый действенный – это экономическое развитие Грузии, интеграция в европейские и атлантические структуры, которые сами по себе уже дадут возможность де-оккупации Абхазии. А общий язык с абхазами мы найдем. Давайте скажем честно: абхазы ментально гораздо ближе к грузинам, чем к русским. Как-нибудь на протяжении многих веков мы вместе живем. И ссориться умеем, и как-то миримся. В семье все происходит. Проблема с Россией в том, что она не пытается понять чью-то ментальность или адаптироваться к чьей-то ментальности. Наоборот, она пытается манипулировать чужой ментальностью или доминировать своей. Поэтому я думаю, что тут существует базовое разногласие.

Какова Ваша роль как госминистра по реинтеграции?

Такая же, как и была. Мне часто задают вопрос, что вы будете реинтегрировать. То же самое: народы и территории. И если поменялся статус, то это показывает только то, что изменится наша методология, и больше ничего.

У вас остались прямые контакты с абхазской стороной?

Такие контакты всегда есть и всегда будут.

Почему Грузия не попыталась наладить экономические связи с Абхазией без решения политических вопросов? Ведь в интересах же Грузии сделать так, чтобы у Абхазии была самостоятельная экономика, чтобы она не зависела от России? Мы предлагали абхазской стороне экономическое сотрудничество. Они, со своей стороны, предлагали восстановить сообщение парома Сухуми - Трабзон, а мы предложили транзит Очамчира - Стамбул – весь остальной мир. Мы предлагали создать свободную экономическую зону в Очамчира. Там порт, там есть возможности для торговли. Мы даже пошли на то, чтобы сертификаты о происхождении товара выдавала не грузинская и не абхазская сторона, а привлеченная международная корпорация. Мы даже достигли предварительной договоренности с европейскими и американскими структурами о том, чтобы создать такую структуру, чтобы абхазские товары поступали на международный рынок. Абхазы дали свое предварительное согласие. Но им не дала своего согласия Россия. Все было готово, когда вдруг на встрече с нами Сергей Шамба (министр иностранных дел Абхазии - УНИАН) сказал, что все отменяется. Позже нам удалось выяснить, что запрет шел не от руководства Абхазии, а от руководства России. Для меня такое решение является странным, необъяснимым, потому что Россия сама получала возможность для развития своих кавказских регионов – они получали доступ к морскому порту через Кодорское ущелье. Но я в очередной раз убедился, что руководство России волнует не благосостояние своих граждан, а лишь сиюминутные политические бонусы. Так что экономические интересы населения были принесены в жертву корпоративным интересам ФСБ, которое контролирует политику в Абхазии и Южной Осетии, и министерства обороны, которое тратит деньги российских налогоплательщиков на свое собственное содержание в конфликтных регионах.

Насколько быстро восстанавливается разрушенная российскими войсками инфраструктура Грузии?

Восстановительные работы закончены к этому моменту. На тех территориях, которые мы контролируем, мы уже все восстановили. В Гори закончены работы. Вы можете посмотреть на восстановленный Гори, на выстроенные дома для вынужденно перемещенных лиц. Для нас самое главное не восстановить и забыть, а не допустить прежних ошибок, когда эти раны очень долго заживали. Мы не хотим политизировать вопросы достоинства и жизни.

Россия постоянно обвиняет Грузию в восстановлении военной мощи. Так ли это, как, по-вашему, почему делаются такие заявления?

Грузия будет восстанавливать свою мощь. И серьезно восстанавливать. Грузинская армия уже не та, что была в 90-х годах, а через несколько лет она станет еще лучше. И естественно, что цель армии – не атаковать и не разрушать, а защищать свое отечество от оккупантов, какими, например, являются российские войска.

Почему же Россия негативно расценивает восстановление грузинской армии, если, по Вашим словам, Грузия никому не угрожает?

Естественно, что Россия расценивает это негативно, потому что ей не нужна сильная Грузия. Ей вообще Грузия, как государство, не нужна. А армия – это один из атрибутов государственности. России не нужна новая грузинская армия, потому что с такой армией Грузия вступит в НАТО. России не нужна такая армия, потому что она потеряет рычаги для манипуляций. Так что разговоры о реваншизме и т.д. – это пустые разговоры. Мы не скрываем, что собираемся восстанавливать свою территориальную целостность, и не скрываем, что будем это делать исключительно мирными методами.

Грузия планирует налаживать диалог с Россией в сегодняшних условиях?

Мы никогда не отказывались от разговора с Россией. Напротив, это российская сторона говорит о том, что не хочет с президентом Саакашвили разговаривать… Разговаривать можно всегда. Другое дело, о чем разговаривать. Нормализовать отношения, когда у них три посольства на территории Грузии... это из области фантастики.

Беседовали Вахтанг Балавадзе и Ираклий Чихладзе, Тбилиси