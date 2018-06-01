Хохол Зеленяк за кацапа ответит

Интернет-общество решило поддержать заключенного в Новосибирске украинца Тараса Зеленяка. Его, напомним, задержала ФСБ по факту “разжигания межнациональной вражды” - так российские органы трактовали действия Зеленяка, который на украинских (!) Интернет-форумах называл россиян “москалями” и “кацапами”. То есть так, как веками до него это делали не только украинцы. Но это не все. По мнению прокуратуры, которая передала дело Зеленяка в суд, на сайте, который якобы посещал обвиняемый, нашли “нецензурные ругательства и призывы к общественно-опасной деятельности”. А согласно результатам лингвистической экспертизы в высказываниях Зеленяка “есть признаки угрозы и подстрекательства к межнациональной вражде, признаки “возбуждения” межнациональной вражды, в частности утверждение о преимуществах одной национальности над другой, в том числе по религиозному признаку. Отдельные высказывания Зеленяка свидетельствуют о его уверенности в преимуществе украинской нации, чеченцев и прибалтов над россиянами.... содержат искривленные представления о роли российского народа в историческом процессе”. Обвиняемый, конечно, с таким приговором не согласился и заявил суду: “Нужно различать мысль и информацию”.

Трудно быть украинским националистом, еще и в глубинке России. Тем более опасно говорить о том, что и чеченцы, и прибалты лучше россиян. Да еще и в то время, когда российским шовинистам, близким к власти, которые считают себя великодержавниками, закрывают украинскую границу. Тут уж просто сам бог велел наказать. Их, российский бог.

Недаром большинство посетителей судебных заседаний над Зеленяком - российские журналисты и украинская диаспора Новосибирска, которая решила по крайней мере морально поддержать земляка. Более массово его пытается поддержать Интернет-общество, которое даже создало сайт zelenyak.livejournal.com с детальным описанием судебного процесса. А некий виртуальный Украинский научно-исследовательский центр Интернет-коммуникаций даже провел своеобразное исследование - выучили русскоязычный сегмент Сети на наличие в нем слов “москаль”, “кацап”, “хохол” и “жид” (то же - во множественном числе).

Поиск, проведенный с помощью поисковых систем Яндекс, Alltheweb, Google, Мета, Рамблер и Бигмир дал такие результаты.

На первом месте, как и следовало ожидать, идут слова “хохол” - 4 478 912 упоминаний - и “хохлы” - 4721803.

На втором - “жид” (встречается 4143342 разы) и “жиды” (3 309222). Уже потом идут:

слово “москаль” - 3531569 раз и “москали” - 3200442. А на последнем месте - “кацап” - 763734; “кацапы” - 756066.

Как мы видим, пишут “специалисты Украинского научно-исследовательского центра Интернет-коммуникаций”, “наиболее распространенное слово "хохол" встречается 9200715 раз, на втором месте "жид" - 7452564 упоминаний, на третьем - "москали" - 6732011, и реже всего употребляется слово "кацапы" - 1519800 раз”.

Можно было бы еще прибавить, что 32400 раз встречается слово “Хохляндия” и 58100 - слово “хохлушка”.

“Исследования показывают, что в сети происходит настоящий, как говорят москали, "хохлос...ч" (4,5 тыс. упоминаний этого слова в Google. - Авт.), - делают вывод на сайте zelenyak.livejournal.com неизвестные Интернет-специалисты. - Напрашивается вывод: больше всего вспоминают "хохлов", но пытаются посадить только за "кацапов". Однако у российских контрразведчиков есть еще огромное поле для работы - потенциально за разжигание междунациональной вражды можно упрятать за решетку 25 млн. человек”.

Мы, со своей стороны, решили продолжить исследование. Начали с еще одного любимого россиянами слова, не очень литературного, но также означающего одну из соседних по отношению к России национальностей, - “чурка». Оно в русскоязычном Интернете (по Google) встречается 139000 раз.

В украинском сегменте Интернета, выходя только из данных поисковика Google, на первом месте (этого тоже стоило ожидать) идет слово “москаль” - 310000 упоминаний. На втором - “хохлы” - 139000. Дальше - «жиды” - 98100. Потом - “хохол” - 60700 и “москали” - 58500. Реже всего встречаются “кацапы” - 24600.

Уже на втором плане идут: "малорос” - 909, “чурка” - 906 и “хохлушка” - 633.

Вряд ли вышеизложенную статистику может оценить самый “справедливый суд в мире”, который слушает дело Зеленяка, но, думаем, если он действительно является незаангажированным, должен был бы учесть опыт российского права.

Например, вспомнилось громкое дело, которое разгорелось в прошлом году в Санкт-Петербурге.

В газетах «За русское дело» та «Русь православная» вышли скандальные публикации на еврейскую тему. В них не только неоднократно упоминались слова “жид” и “жидовская сволочь”, но и встречались утверждения на манер: “жиды - это потомки (и по крови, но главное - по духу) тех богоубийц, кто требовал распятия Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа”, а иудаизм характеризовался как религия ”антихристианская, человеконенавистническая, доходящая до ритуальных убийств...”

Прокуратура Петербурга тогда “невзирая на сильное давление, продемонстрировала редкий пример независимости и объективности”, - пишут российские православные издания. Проще говоря, она не нашла ничего предосудительного в слове “жид” и, соответственно, отказалась возбудить уголовное дело. В ответе прокуратуры на обращение правозащитников, идет речь, в частности, о таком (сравните с предписаниями новосибирского ФСБ): “Употребляемый в тексте публикаций термин “жид” и его грамматические модификации не является официально признанным указыванием на принадлежность к определенной религии”.

Единственное, что хочется добавить - напомнить этимологию слов “москаль” и “кацап”, чтобы ФСБ не тратилось на “экспертов”:

1. “Жителей Московии или просто Москвы называли московитами, московитянами или москалями” (Наконечный Евгений. Украдене ім’я. - Львов, 2004).

В “Словарі української мови” Борис Гринченко говорится: Москаль... 1) Великороссъ. 2) Солдатъ. 3) Сорт льна. 4) Сорт чесноку. 5) Насек. (Гр.2, с.447).

А вот еще отрывок словарной статьи: “Москаль... заст. 1) Вояк, солдат. 2) Росіянин (СУМ IV, с.808).

А если москальские (надеюсь, после таких ссылок на меня уже не подадут в суд?) специалисты сомневаются в утверждениях украинских исследователей, приведем цитату из наиболее авторитетной российской лексикографии Владимира Даля: “москаль” малорусского происхождения и значит: “москвич, русский, солдат, военнослужащий” (Даль II, с. 349)

2. "Кацап" (по народной этимологии) происходит от того, как украинцы определяли россиян, которые имели жидкие заостренные бороды, которые напоминали бороду козла, или – по-украински - цапа. Следовательно, "кацап" значило "как цап", то есть "как козел".

Выходит, украинцы “за козла ответят?”

Дмитрий Стаховский