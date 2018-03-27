131 новое лицо “Регионов”

Партия регионов пополнила Верховную Раду десятком безработных, несколькими действующими мэрами и спортсменами. Но больше всего в списке – топ-менеджеров промышленных предприятий и коммерческих структур.

Парламентский список Партии регионов получил вместе с рекордным количеством кресел в ВР (186) и рекордное количество новых лиц – 131. Характерно, что большая часть – представители Донецкой области. За «донецкими», представленными, в первую очередь, городами Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Мариуполь, идут Луганская, Харьковская и Днепропетровская области, а также Крым.

Характерной особенностью, как и в других “проходных” партиях и блоках, является наличие в списках большого количества руководителей предприятий. В частности, в парламент попали представители комбината "Азовсталь”, Мариупольского завода тяжелого машиностроения, АО "Украинский графит”, Северного горно-обагатительного комбината, открытого акционерного общества "Павлоградуголь”, ОАО "Укрподшипник", "Союзпроминвест-Донбасс", ООО "Холдинговая компания "Украгроинвест", ООО "Углепродукт", Международного горного конгресса, корпорации "Межрегиональний промышленный союз", Международной компании "ANTARES”, ЗАО "Страховая компания "Классическое страхование", Национальной ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Украины, торгово-маркетингового дома "Ясиноватский машиностроительный завод", ООО "Завод стройдеталь", ООО "Компания "Техинпром", ОАО "Черкасское АТП 17127", ЗАО "Межгорный лесокомбинат", коммунального предприятия "Производственно-технологическое предприятие "Вода", ООО "Производственное предприятие "Бытремстройматериалы", ООО "Металл-Союз Чернигов", страховой компании "Брокбизнесстрахования", ЗАО "Уманский завод сельскохозяйственного машиностроения", ОАО «Мотор Сич» и тому подобное.

Не удивительно, что в проходном списке ПР также фигурируют лица, которые в графе избирательной анкеты “место работы” отметили “Систем Кепитал Менеджмент". И практически в полном составе в ряды парламентариев вступило руководство футбольного клуба “Шахтер” – президент клуба, помощник президента, спортивный директор, генеральный секретарь и президент футзального клуба "Шахтер”. В конечном итоге, депутатами стали немало близких людей Ахметова и Януковича. Последний даже привел и посадил на депутатскую скамью своего сына – 25-летнего Виктора Викторовича, который, поймав волну, возглавил молодежную общественную организацию "Союз молодежи регионов Украины".

Есть и спортсмен, который работает в Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта – чемпион Европы по вольной борьбе Эльбрус Тадеев.

Примечательно, что среди депутатов ПР – немало донецких юристов и руководителей общественных и благотворительных организаций. Последние, судя по их профессиональной принадлежности, оказывали “благотворительную” помощь партии на выборах.

Вернулся в большую политику и бывший председатель Фонда государственного имущества Украины Михаил Чечетов, который сегодня является профессором Харьковского национального экономического университета.

Еще два ректора – уже вместо поющего Поплавского решили стать в ряды нардепов - ректор Национальной академии Государственной налоговой службы Украины Петр Мельник и бывший милиционер, в настоящее время ректор Киевского юридического института Министерства внутренних дел Украины Николай Джига. Еще один налоговик (уже в отставке) Николай Азаров – во второй десятке списка.

Есть два заместителя меров – киевского и харьковского, а также собственно и городские головы – мэр Александрии Кировоградской области Степан Цапюк и неоднократный мэр Полтавы Анатолий Кукоба. А еще – бывший губернатор Донецкой области, заместитель председателя Донецкого облсовета Анатолий Близнюк.

Несколько политиков, в том числе и лидер ПР прихватили с собой своих же пресс-секретарей и консультантов-помощников.

Большинство кандидатов-перебежчиков и опальных чиновников (кроме Евгения Кушнарева и Тараса Черновола, которые оказались на 11 та 4-м местах соответственно), разместились в конце первой сотни, и вне ее.

В депутаты прошли опальный экс-председатель ЦВК Сергей Кивалов и экс-председатель партии "Союз", бывший руководитель Антимонопольного комитета Алексей Костусев (27 и 29 места соответственно), Владимир Сивкович, который получил в обмен на часть "Трудовой Украины" 80-е место, бывший скандальный генпрокурор Пискун (96), бой-баба Татьяна Засуха (117).

Среди депутатов-регионалов и лидер эфемерной и уже несуществующей "Новой генерации" Юрий Мирошниченко (123 место). Возможно, лишь за то, что год назад поддержал требования к генпрокуратуре не трогать телеканал НТН.

Список ПР изобилует татарскими, еврейскими, кавказскими и даже румынскими фамилиями. Вот фамилии НОВЫХ депутатов от Партии регионов. Полный список состава ВР можно посмотреть здесь.

НОВЫЕ лица:

Янукович Виктор Федорович

Карпачева Нина Ивановна

Богуслаев Вячеслав Александрович

Ахметов Ринат Леонидович

Тихонов Виктор Николаевич

Колесников Борис Викторович

Кушнарев Евгений Петрович

Азаров Николай Янович

Литвинов Леонид Федорович

Ефремов Александр Сергеевич

Табачник Яков Пиневич

Пригодский Антон Викентьевич

Джарты Василий Георгиевич

Лукаш Елена Леонидовна

Кивалов Сергей Васильевич

Дейч Борис Давыдович

Костусев Алексей Алексеевич

Билый Алексей Петрович

Савчук Александр Владимирович

Киселев Василий Алексеевич

Петров Борис Федорович

Близнюк Анатолий Михайлович

Прасолов Игорь Николаевич

Прокопенко Виктор Евгеньевич

Тулуб Сергей Борисович

Павленко Эдуард Иванович

Гуменюк Игорь Николаевич

Колоцей Юрий Александрович

Ландик Владимир Иванович

Прутник Эдуард Анатольевич

Джига Николай Васильевич

Момот Сергей Васильевич

Самойленко Юрий Павлович

Вилкул Александр Юрьевич

Бевзенко Валерий Федорович

Корж Павел Петрович

Клюев Сергей Петрович,

Малышев Владимир Степанович

Мальцев Владимир Александрович

Климец Павел Анатольевич

Прытыка Дмитрий Никитович

Кий Сергей Викторович

Коржев Анатолий Леонидович

Аркаллаев Нурулислам Гаджиевич

Ярощук Владимир Иванович

Воропаев Юрий Николаевич

Вечерко Владимир Николаевич

Геллер Евгений Борисович

Бондаренко Виктор Викторович

Селиваров Андрей Борисович

Мельник Станислав Анатольевич

Чертков Юрий Дмитриевич

Орлов Андрей Викторович

Саламатин Дмитрий Альбертович

Дарда Александр Панасович

Янукович Виктор Викторович

Козак Владимир Васильевич

Демянко Николай Иванович

Смитюх Григорий Евдокимович

Скубашевский Станислав Валериан

Пискун Святослав Михайлович

Лысов Игорь Владимирович

Присяжнюк Николай Владимирович

Тедеев Эльбрус Сосланович

Саратов Валерий Владимирович

Борт Виталий Петрович

Герман Анна Николаевна

Бурлаков Павел Николаевич

Злочевский Николай Владиславович

Чечетов Михаил Васильевич

Плотников Алексей Витальевич

Журавко Алексей Валериевич

Ковалева Юлия Викторовна

Антемюк Анатолий Дмитриевич

Мирошниченко Юрий Романович

Мироненко Михаил Иванович

Бондаренко Елена Анатольевна

Антипенко Ирина Викторовна

Илляшов Григорий Алексеевич

Пшонка Артем Викторович

Шенцев Дмитрий Алексеевич

Лукьянов Владислав Валентинович

Синица Артем Николаевич

Фесенко Леонид Иванович

Кожара Леонид Александрович

Щербань Артем Владимирович

Евтухов Василий Иванович

Мельник Петр Владимирович

Черноморов Александр Николаевич

Козаков Игорь Владимирович

Маньковский Григорий Владимирович

Цапюк Степан Кириллович

Романюк Николай Прокопьевич

Ледида Александр Александрович

Пачесюк Сергей Никонович

Бондарь Владимир Алексеевич

Ядуха Василий Степанович

Слободянюк Владимир Иосифович

Берташ Василий Михайлович

Горбатюк Анатолий Алексеевич

Радзиевский Алексей Васильевич

Лычук Владимир Иванович

Муц Орест Павлович

Гусаров Сергей Николаевич

Калашников Олег Иванович

Болдырев Юрий Александрович

Петросов Валерий Альбертович

Каракай Юрий Васильевич

Грицак Василий Николаевич

Заблоцкий Виталий Петрович

Ковалевская Юлия Сергеевна

Калюжный Виталий Анатольевич

Нетецкая Елена Анатольевна

Кравцов Александр Олегович

Кондратьева Татьяна Васильевна

Корж Виктор Петрович

Попеску Иван Васильевич

Зварич Игорь Теодорович

Шелестов Александр Николаевич

Забарский Владислав Валерьевич

Матюха Валерия Валерьевна

Биба Василий Тимофеевич

Андрос Сергей Александрович

Колесниченко Вадим Васильевич

Чмыр Юрий Павлович

Лукошко Александр Андреевич

Майборода Сергей Федотович

Иванов Владимир Михайлович

Цюрко Петр Иванович

Зац Александр Викторович