Официальные результаты ЦИК

Официальные результаты ЦИК

08:44, 11 апреля 2006
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Регионы - 186 (41%)БЮТ - 129 (29%) Наша Украина - 81 (18%) Социалисты- 33 (7%)Комунисты - 21 (5%)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов народных депутатов Украины, согласно которым Партия регионов получила 32,14% голосов избирателей (по предварительным данным – 32,12%), Блок Юлии Тимошенко – 22,29% (22,27%), блок “Наша Украина” – 13,95% (13,94%), Социалистическая партия Украины 5,69% (5,67%), Коммунистическая партия Украины – 3,66% (3,66%).

Как передает корреспондент УНИАН, объявление официальных результатов состоялось сегодня на заседании ЦИК.

Голоса избирателей за других участников избирательного процесса распределились следующим образом:

6. Блок Натальи Витренко “Народная оппозиция” – 2,93% (по предварительным данным – 2,93%)

7. “Народный блок Литвина” – 2,44% (2,43%)

8. Украинский Народный Блок Костенко и Плюща – 1,87% (1,87%)

9. Партия “Вече” – 1,74% (1,74%)

10. “Гражданский блок ПОРА-ПРП” – 1,47% (1,47%)

11. “Оппозиционный блок НЕ ТАК!” – 1,01% (1,01%).

12. Партия “Відродження” – 0,96% (0,96%)

13. “Блок Юрия Кармазина” – 0,65% (0,65%)

14. Партия Зеленых Украины – 0,51% (0,54%)

15. Блок НДП – 0,49% (0,49%)

16. Политическая партия “Партия экологического спасения “ЭКО+25%” – 0,47% (0,47%)

17. Украинская партия “Зеленая планета” – 0,39% (0,38%)

18. Всеукраинское объединение “Свобода” – 0,36% (0,37%)

19. Селянская партия Украины – 0,31% (0,32%)

20. “Блок Лазаренко” – 0,30% (0,31%)

21. Партия национально-экономического развития Украины – 0,23% (0,23%)

22. Избирательный блок политических партий “ЗА СОЮЗ” – 0,20% (0,20%)

23. Партия Пенсионеров Украины – 0,20% (0,20%)

24. “Избирательный блок “Государство - Трудовой Союз” – 0,14% (0,14%)

25. Политическая партия “Третья Сила” – 0,13% (0,13%)

26. Народный Рух Украины за единство – 0,13% (0,13%)

27. Политическая партия Украины “Партия политики ПУТИНА” – 0,12% (0,12%)

28. Всеукраинская партия Народного Доверия – 0,11% (0,12%)

29. Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью – 0,11% (0,11%)

30. Партия патриотических сил Украины – 0,10% (0,10%)

31. Украинская Консервативная партия – 0,09% (0,10%)

32. Политическая партия “Трудовая Украина” – 0,09% (0,09%)

33. Избирательный блок “Влада народу” – 0,09% (0,09%)

34. Социально-экологическая партия “Союз. Чернобыль. Украина.” – 0,09% (0,09%)

35. Социально-христианская Партия – 0,09% (0,09%)

36. Избирательный блок: “Блок Бориса Олийныка и Михаила Сироти” – 0,08% (0,08%)

37. “Избирательный блок “Евгений Марчук – “Єдність” – 0,06% (0,06%)

38. Украинская Национальная Ассамблея – 0,06% (0,06%)

39. Партия Социальной Защиты – 0,05% (0,05%)

40. “Блок Беспартийных “Солнце” – 0,04% (0,05%)

41. Всеукраинская партия “Новая Сила” – 0,4% (0,05%)

42. Блок “Патриоты Украины” – 0,04% (0,05%)

43. Либеральная партия Украины – 0,04% (0,04%)

44. Политическая партия “Европейская столица” – 0,04% (0,04%)

45. Политическая партия “Вперед, Украина!” – 0,02% (0,02%)

Не поддержали ни одной политической силы 1,77% избирателей.

 

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