Друзья по правосудию: Конституционный суд Украины в компании русских оккупантов

Сегодня у Украины не так много союзников, как этого бы хотелось. Но даже то небольшое количество лояльных к нам соседей, понимающих ситуацию с российской агрессией, поддерживающих наши евроустремления и оказывающих нам помощь в их реализации (к примеру, в теме сотрудничества по вопросам конституционного права, в том числе, относительно нарушения его норм Конституционным судом РФ, освятившим аннексию Крыма), иной раз с недоумением наблюдают за поведением руководства нашего Конституционного суда.

Еще воктябре 2015 года три страны-участницы «Восточного партнерства» - Украина, Грузия и Молдова, а также одна из стран Балтии – Литва, подписали Декларацию о создании Ассоциации конституционного правосудия в странах Балтии и Черноморского региона. Объяснялось это решение тем, что евроинтеграционные устремления Украины были замечены, и руководство Конституционных судов стран-соседей пошло Украине навстречу, чтобы «Конституционный суд Украины почувствовал себя полноправным членом европейского сообщества», действительно «стал европейским судом» и, главное, чтобы «стал независимым от любой власти».

Читайте такжеМИД Литвы: странам "Восточного партнерства" нужно дать перспективу членства в ЕС Кроме того, немногим ранее, в сентябре того же года, эти же страны осудили решение Конституционного суда Российской Федерации по аннексии Крыма. Так, в Батумской декларации участников Конференции европейских Конституционных судов (касательно уважения территориальной целостности и международного права при осуществлении правосудия), речь шла о том, что в формальном закреплении аннексии Крыма решающую роль сыграл КС РФ, все судьи которого высказались в пользу правомерности такого решения. Подписанты декларации подчеркнули, что без этого решения аннексия не могла быть признана правомерной даже в рамках национального законодательства РФ. По мнению европейски коллег-конституционалистов, судьи КС РФ нарушили не только международное право (это очевидно), но и собственную Конституцию.

Впрочем, такое осуждение коллег, а также высокая вероятность исключения КС РФ из Конференции европейских Конституционных судов нисколько не поколебали позиции судей из России. Более того, КС РФ продолжил трактовать международное право по-своему. Сначала утвердил, что если Конституционному суду РФ не понравится решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), то это решение можно не выполнять. А позже вынес первое в истории Европы, беспрецедентное решение – запретить правительству РФ выплачивать компенсацию бывшим акционерам ЮКОСа по решению международного суда.

Сказать, что подобные вещи шокировали цивилизованное сообщество, - не сказать ничего. Поэтому не удивительно, что судьи Конституционного суда РФ стали нерукоподаваемы. Дошло даже до того, что судьям КС РФ в декабре 2016 года запретили въезд в Литву на Всемирную конференцию Конституционных судов, что вызвало крайнее недовольство Путина, ведь основанием для недопуска российских судей на конференцию стало то самое решение об аннексии Крыма, нарушающее все международные правовые нормы.

В этом году ситуация повторяется: Всемирная конференция Конституционных судов снова проходит в Вильнюсе и участие в ней российской делегации или хотя бы главы КС РФ изначально было не предусмотрено. Более того, те страны, которые подписывали Декларацию о создании Ассоциации конституционного правосудия в странах Балтии и Черноморского региона, стараются не принимать участия в мероприятиях, где придется пересекаться с судьями КС РФ. Но Украина, особенно, после того, как экс-главу КСУ Юрия Баулина заменил и.о. главы КСУ Виктор Кривенко, почему-то ведет себя иначе, не гнушаясь общения и встреч с «коллегами», оттяпавшими часть нашей территории.

Странный визит

К примеру, в конце августа 2017 года Виктор Кривенко зачем-то съездил в Астану на научно-практическую конференцию «Конституция и модернизация общества и государства».

Странной эта поездка выглядит, во-первых, потому, что конференция была посвящена даже не круглой дате –всего лишь 26-летию Конституции Казахстана.

Во-вторых, потому, что, совершив этот визит, главный судья КСУ поставил Украину в один ряд с самой Россией и ее извечными друзьями – Болгарией, Арменией, Киргизстаном, Сербией, Венгрией, Узбекистаном, представители которых также посетили это мероприятие. Справедливости ради, отметим, что по парочке представителей были также из Германии, Грузии и Латвии. «Среди них тоже есть те, кто хотел бы продемонстрировать свою лояльность России. Но это были не руководители Конституционных судов и они не представляют позицию этих государств», - объяснил УНИАН источник, наблюдавший за мероприятием.

Во-третьих, узнать о факте поездке УНИАН удалось у собственных источников – официальной информации на сайте Конституционного суда не было. И появилась она лишь после звонков из редакции в КСУ и спустя несколько дней после возвращения Кривенко из Казахстана.

В-четвертых, если верить сообщению пресс-службы КСУ, Кривенко, выступая в Астане, ни разу не парировал представителям России, которые всячески пытались поливать грязью Украину и украинскую конституционную реформу (новый закон о КСУ вступил в силу как раз в начале августа). К примеру, расхваливая изменения Конституции Казахстана, российский юрист Юрий Голик позволил себе заявить, что Казахстан – «это не современная Украина, которая ««ля-ля, тополя», все этим началось, и этим кончилось», а страна, которая «в состоянии ставить перед собой проблемы и эти проблемы решать», потому что имеет «силу власти и здравое состояние народа».

К сожалению, в тексте выступления украинского представителя комментариев подобных эскапад не содержится – никто, по крайней мере, публично – в Казахстане не напомнил российскому делегату, что «ля-ля, тополя» - это как раз о правосудии, в том числе, конституционном, именно в России (представители Украины, по словам очевидцев, были заняты, преимущественно, шумными фуршетами в компании россиян).

Зато об этом, в который раз, напомнила Литва. Во-первых, руководство КС Литвы последовательно отказывается принимать участие в каких-либо мероприятиях, где присутствуют судьи КС РФ, нарушившие основополагающие нормы международного права, освятив аннексию украинского Крыма (впрочем, украинским обывателям не привыкать, что санкции против России в различных формах вводят, в первую очередь, наши партнеры, а не официальный Киев). Во-вторых, уже не впервые Литва также последовательно отказывается приглашать представителей российского конституционного суда в свой дом.

Уговоры и принуждение?

В этой ситуации особенно пикантным выглядит то обстоятельство, что Украина, в лице ее Конституционного суда, похоже, во второй раз за текущий год решила выразить России свою солидарность – и проигнорировать приглашение в Вильнюс на четвертый конгресс Всемирной конференции конституционного правосудия (10-15 сентября 2017 года). Любопытно, что делегация КС РФ уже неоднократно пыталась оспорить такое решение литовских властей, жалуясь во все возможные инстанции и апеллируя лояльным к России странам и прикормленным еврочиновникам, участвующим в конференции, но раз за разом получала от ворот поворот. Более того, понимая, что обеспечить свое присутствие не удастся, россияне пытались отговорить своих друзей из других стран от участия в конгрессе. Не получилось.

Так вот: нынешнее руководство КСУ, получив приглашение в Вильнюс, попыталось отказаться от участия в мероприятии. Как стало известно УНИАН, и.о. главы Конституционного суда Украины Виктор Кривенко известил литовскую сторону, что не сможет поучаствовать в конференции, сославшись на необходимость работы «над регламентом». Мол, без этого работа Конституционного суда застопорится.

Оправдание тем неправдоподобнее, что, во-первых, в последнее время КСУ не собирался и не выносил каких-либо судьбоносных решений, хотя в суде, на сегодня, находится около четырех десятков разнообразных конституционных представлений, часть из которых – еще с 2016 года, а несколько и вовсе с 2015-го.Во-вторых, зачастую над регламентом работает «рабочая группа», а не председатель суда лично. И целесообразность присутствия в этой группе, вместо того, чтобы представлять Украину на масштабном международном конгрессе, вызывает вопросы.В-третьих, ничто не мешало КСУ перенести работу над разработкой проекта регламента суда с 11-15 сентября на другие даты.

Впрочем, международного скандала таки удалось избежать – Виктор Кривенко все же прибыл в Вильнюс, правда… после просьбы из Министерства иностранных дел Украины (также, по имеющимся сведениям, к и.о. главы КСУ обращались по «Литовскому вопросу» с Банковой). «Просим вас позитивно рассмотреть вопрос вашего участия в четвертом конгрессе Всемирной конференции конституционного правосудия, которая объединяет конституционные юрисдикции 104-х государств мира… Отметим, что этот вопрос может получить определенную политическую окраску ввиду твердой позиции литовской стороны не приглашать на мероприятие делегацию российского Конституционного суда... Российская сторона проводит активную лоббистскую деятельность с целью убедить другие страны также не принимать участие в конгрессе. На этом фоне неучастие руководства КСУ в этом мероприятии может иметь негативный подтекст и навредить имиджу Украины и международному сотрудничеству нашего государства», - говорится в письме Министерства иностранных дел Украины в адрес руководства КСУ, текстом которого располагает УНИАН.

Здесь, кстати, стоит отметить невнимательность сотрудников ведомства, составляющих это письмо. Дело в том, что МИД в своем официальном послании обращается с просьбой посетить Вильнюс к… Юрию Баулину, а не Виктору Кривенко. Хотя именно последний исполняет обязанности руководителя с 4 июня текущего года (после того, как в мае КСУ не сумел выбрать нового председателя суда, а Баулин лишился статуса главы КС в связи с истечением срока полномочий).Тут, правда, нельзя исключать, что подобная странная ошибка была эдаким «намеком» и.о. главы КС, чья синхронность в международных визитах с российскими коллегами вызывает определенную обеспокоенность союзников Украины, на шаткость его статуса.

Диалог с агрессором вряд ли возможен

Так или иначе, четвертый конгресс Всемирной конференции конституционного правосудия действительно проходит без делегации из России. И любопытно, что среди около сотни делегаций конгресса, вступиться за КС РФ решились не многие. В частности, раскритиковал решение Литвы глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио. «Судьям Конституционного суда РФ, которые хотели принять участие в конгрессе, было отказано во въезде на территорию Литвы, хотя мы настойчиво просили, чтобы этот запрет был снят», - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что Венецианская комиссия резко критикует аннексию Крыма, но идея конференции конституционного правосудия – обмен мнениями, идеями и опытом. Поэтому, мол, делегация из России тоже должна присутствовать на таком мероприятии – «в целях укрепления законности должен быть диалог, а не конфронтация».

В свою очередь, председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас не согласился с мнением Букиккио и напомнил, почему диалог с представителями РФ вряд ли возможен. По его словам, если участники конгресса осуждают аннексию Крыма, то должны быть последовательны и в отношении судей КС РФ, которые, поддержав агрессию руководства России, дискредитировали судебную систему. Он подчеркнул, что, если бы судьи российского Конституционного суда не приняли решение об аннексии, то в Украине не было бы столько погибших, раненых и беженцев. «Я не знаю, имеет ли смысл диалог для людей, которые, к примеру, могли бы принять решение о репрессиях, или об оккупации Литвы, или о Холокосте, или о чем-то аналогичном. Такой диалог вряд ли возможен», - сказал он.

Глубокую обеспокоенность по поводу отсутствия делегаций КС РФ выразили и делегации Германии, Австрии, Турции и Венгрии. Но тут уже «остудил» коллег украинец – правда, не и.о. главы Конституционного суда Виктор Кривенко, а судья Конституционного суда Украины Станислав Шевчук. Он напомнил, что судьям все же не стоит заниматься политическими вопросами. «Конституционные суды не вводят санкции, а осуществляют конституционное правосудие. Я напомнил присутствующим, что судьи КС РФ находятся под украинским санкциями за соучастие в аннексии Крыма», - отметил он.

Аналогичную позицию выразил и глава КС Литвы. Он подчеркнул, что Конституционный суд не влияет на то, кому запрещается въезжать в страну по тем или иным причинам. Решение принимается в исполнительной власти, «в соответствии с санкциями по отношению к людям, которые способствовали своими решениями реализации международного преступления – аннексии Крыма».

Точкой во всей этой дискуссии можно считать выступление президента Литвы Дали Грибаускайте. Она, в частности, отметила, что «мы не можем пожать руку, и никогда не будем приглашать тех, кто бросает вызов законности и чьи решения ломают судьбы тысяч людей». По ее словам, сегодня в Европе происходят новые попытки насильственного изменения государственных границ, военная агрессия на востоке Украины и оккупация Крыма сопровождаются попытками поставить под угрозу авторитет Европейского суда по правам человека, что вот-вот начнутся военные учения «Запад-2017», и что не стоит забывать – Россия использует для достижения своих целей и любые методы. В том числе, цинично злоупотребляя миссией Конституционного суда и используя его для совершения и оправдания преступлений. «Это представляет угрозу для самих основ международного порядка и европейской безопасности, основанных на Уставе ООН, Хельсинкских соглашениях и Европейской конвенции о правах человека», - заявила она и добавила, что политики и судьи должны отстаивать принципы верховенства права, а уважение прав человека и демократии не может быть предметом компромисса.

Приятно, что маленькая Литва – как в лице судей Конституционного суда, так и в лице своего президента – последовательно отстаивает позицию верховенства права и не допускают даже общения с его нарушителями из России. С другой стороны, очень хотелось бы, чтобы и Украина, представители всех ее ветвей власти, также была последовательна по отношению к стране-агрессору.

…Конституционный суд Украины давно требует перезагрузки. И вопрос не только в новом законе, судебной реформе или изменении Конституции, а и в необходимости увидеть новые лица судей КСУ, готовых отстаивать идеи европейской, а не пророссийской Украины. Тем более, что сейчас в КСУ – недокомплект. Согласно Основному закону, судей должно быть 18 – по шесть от президента, Верховной Рады и съезда судей. Но на сегодня в наличии только 13 – не хватает по два человека от главы государства и парламента и одного – от съезда судей. Полномочным считается заседание КСУ, если на нем есть кворум в 12 судей, а для принятия решения нужно, чтобы за него проголосовало не менее 10 человек. Столько же голосов нужно для избрания нового председателя Конституционного суда. Но, как уже было сказано выше, даже это нынешний состав сделать не в состоянии.

Татьяна Урбанская