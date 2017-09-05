Грузия просит Украину найти, арестовать и выдать ей Саакашвили

Грузия обратилась к Украине по поводу розыска, заключения под стражу и экстрадиции лишенного украинского гражданства бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили, который является обвиняемым по четырем уголовным делам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

Читайте такжеАдвокаты Саакашвили допускают его задержание на границе и экстрадицию в Грузию

"Украина получила запрос о розыске и взятии под стражу и экстрадиции Михеила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины", - заявил Петухов.

Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. По словам Петухова, уголовное дело в отношении Саакашвили возбуждено по признакам статьи 182 Уголовного кодекса Грузии, которая "предусматривает ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере". Кроме того, Саакашвили инкриминируют статьи 333 и 117 (злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или применением оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Грузии, ч. 2 ст. 332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом).

"Постановлением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года в отношении Михеила Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением старшего прокурора Главной прокуратуры Грузии от 4 августа 2014 года в связи с уклонением от явки к следователю органа и неустановления местонахождения Михеила Саакашвили, он был объявлен в розыск", - подчеркнул Петухов.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

1 августа в сети опубликовали указ за подписью Порошенко. Саакашвили, в свою очередь, отметил, что у него только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде. 6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.