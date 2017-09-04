У Саакашвили объяснили, на каких основаниях он находится на территории ЕС

В партии "Движение новых сил" заявляют, что экс-президент Грузии, экс-председатель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили находится на территории стран ЕС с загранпаспортом гражданина Украины, в котором есть Шенгенская виза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила член совета партии «Движение новых сил» Ольга Галабала на пресс-конференции в Киеве.

«Европейские страны признают законность пребывания Саакашвили на их территории согласно паспорту гражданина Украины, в котором есть Шенгенская виза до 2023 года, и именно наличие визы в этом паспортном документе для них считается законным основанием пребывания Саакашвили на территории европейских стран», - заявила она.

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В свою очередь адвокат Саакашвили Маркиян Галабала отметил, что «вопрос использования паспорта гражданина Украины для выезда за границу урегулирован соответствующими положениями. Инструкции по этому паспорту за рубежом - пока он в базу Интерпола не будет помещен, он считается действительным для всех стран. Сведений о помещении паспорта (Саакашвили - УНИАН) в базу Интерпола у нас нет. Там есть действующая виза, и это является ключевым документом для европейских государств, подтверждающим законность его пребывания на их территории».

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. 1 августа в сети опубликовали указ за подписью Порошенко.

Саакашвили, в свою очередь, отметил, что у него только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.