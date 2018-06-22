Предвыборный синдром: в ПР и БЮТ активизировались раскольнические настроения
Ахметов и Колесников обозначили свой выбор, еще никогда в ПР не выступали с такими лояльными к Тимошенко заявлениями... В БЮТ “юристы” ополчились против “силовиков”...
Всем очевидно, что в украинском политикуме идет „война всех против всех”. Президент, премьер-министр, спикер парламента, лидер оппозиции и игроки меньшего калибра обмениваются едкими репликами, стремясь снизить рейтинги оппонентов. До недавнего времени менее заметными были конфликты внутри возглавляемых ими политических сил. Но, похоже, приближение президентских (а возможно, и парламентских) выборов активизировало эти внутрипартийные разборки.
Это закономерный процесс. Во-первых, группировки, группы, группки и отдельные политики стремятся продемонстрировать свое своеобразие и особую самоценность в избирательном процессе, что должно вылиться в как можно большем количестве мест в избирательном списке. Происходит предвыборное заострение амбиций. Должностей хочется. Во-вторых, скорые выборы становятся эдаким сепаратором неоднородных партийных сред. Партийцы разного калибра начинают тяготеть к каким-то перспективным (с их точки зрения) политикам, причем не обязательно из родной партии. В-третьих, в канун выборов особенно активно проводится работа, направленная на раскол и размельчение политических сил оппонентов. Все три фактора влекут всплеск дрязг, выяснения отношений, заявлений в разрезе с „линией партии”, отколов и расколов в большинстве политических сил.
Три „кита” Партии регионов
В когда-то сплоченной вокруг „потому что последовательного” Партии регионов в настоящее время выразительно выделились три основных группировки. Юрия Бойко и Сергея Левочкина, за спиной которых стоит миллиардер (уже ли миллионер?) Дмитрий Фирташ, продолжают поддерживать Виктора Януковича. По информации источников из аппарата ПР, они сейчас являются основными спонсорами партии и ее лидера. Им, собственно, ничего другого не остается. Мосты с Юлией Тимошенко, вторым реальным кандидатом в новые Президенты, сожжены, в случае чего придется просто бежать из Украины. Здесь или так-сяк пан, или совсем пропал.
|Клюев, Тимошенко
Наконец самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов и его соратник Борис Колесников последними заявлениями, похоже, обозначили свой выбор. Еще никогда представители ПР не выступали с заявлениями, которые были бы настолько лояльны к правительству Тимошенко. По словам Ахметова, крупный бизнес и оппозиция готовы объединиться с правительством Украины для борьбы с кризисом. Он отметил, что хочет победы правительства над кризисом, хочет бороться с кризисом, а не с действующим правительством. «Я очень хочу, чтобы правительство победило кризис. Я не хочу бороться с правительством. Я хочу бороться с кризисом, и это главная наша цель, чтобы мы все смогли победить кризис».
Не заставил себя ждать и оперативный ответ от Януковича. „К сожалению, этому правительству не удается эффективно работать и не удается преодолевать кризис”, – отметила его спикер Анна Герман.
Это уже не обмен ядовитыми остротами между Колесниковым с одной стороны и Левочкиным, Бойко и Табачником с другой – с обвинениями в казнокрадстве, коррупции, бандитизме и других не совсем политических вещах. Нет, это кардинальные разногласия в ключевых политических вопросах предвыборного настоящего, ведь в заявлениях Ахметова речь идет о завуалированной поддержке главного конкурента лидера ПР на президентской гонке. А Колесников уже не о некрасивых фактах из биографий своих внутрипартийных оппонентов рассказывает, а о коалиции с БЮТ: „Я сторонник скорейшего выхода Украины из кризиса. И если для этого нужно будет создать коалицию с БЮТ, то я за такую коалицию”. Тогда, говорит Колесников, и внеочередные выборы в ВР станут ненужны.
|Колесников, Ахметов
На этом фоне конфликты в региональных организациях ПР выглядят мелкими. Даже противостояние Бойко и Горбаля на Киевщине.
БЮТ: „юристы” против „силовиков”
Не все гладко и блестяще в плане единых позиций и в Блоке Юлии Тимошенко. Первыми колокольчиками стали раскоординированные голосования фракции БЮТ: 12 января за проект постановления Вячеслава Кириленко по результатам работы „газовой комиссии” Богословской, который возлагал всю вину за газовый конфликт на российскую сторону, проголосовало 37 депутатов-бютовцев. 3 марта за освобождение от должности министра иностранных дел Владимира Огрызко проголосовали 49 депутатов фракции БЮТ. В когда-то монолитной и сцементированной железной дисциплиной фракции появились отдельные группировки. Которые отображают, в свою очередь, наличие групп влияния в самом БЮТ.
|Андрей Кожемякин, Андрей Портнов и Николай Томенко
Другой нардеп из БЮТ выдвигает несколько иную версию: "Отношения между Портновым и Онопенко прохладны, но не больше. А ситуация с Корнийчуком – это отзвук более глобального раскола, который произошел между группой Портнова и группой Турчинова–Кожемякина, к которой примыкает сейчас и глава МВД Луценко".
Некоторые Интернет-сайты расцветили ситуацию живописными подробностями: депутат из группы Портнова Святослав Олийнык зарегистрировал в ВР проект постановления о заслушивании Луценко по поводу неправильной кадровой политики в Днепропетровской области. И это стало завершением целого ряда „обид” Портнова – его интересы якобы не учли при приватизации Одесского припортового завода, его так и не назначили главой ФГИУ, не оценили его заслуг на украинско-российских газовых переговорах, обслуживание Нефтегаза отдали фирме Корнийчука. Потому и наносится удар по Луценко, а опосредствовано – по его покровителям, условно говоря „силовикам” Турчинову и Кожемякину. А эти бывшие руководители СБУ будто бы воюют с Портновым энд компани, поскольку они – близки... с Виктором Медведчуком.
А следующей мишенью «портновцев» может стать соратник Луценко из „Народной самообороны” Шемчук, чей кум вроде как замешан в земельных махинациях в Ялте.
Для Тимошенко вся эта история является крайне неприятной ввиду того, что именно группа Портнова решала неприятнейшие дела в судах. И эти качества молодых юристов могут оказаться решающим фактором президентских выборов.
Еще раньше весьма неприятным для Тимошенко сигналом стала демонстративная отставка министра финансов Виктора Пинзеника, которая усилила напряженность в отношениях между Тимошенко и группой „Реформы и порядок” внутри БЮТ.
На фоне грызни между „юристами” и „силовиками” и невероятно грустного доклада Пинзеника о состоянии украинской экономики политическая фронда вице-спикера Николая Томенко кажется такой мелочью… Подумаешь, одновременные досрочные выборы поддерживает и вообще, если верить СМИ, намылился к Яценюку. Впрочем, и этот „недооцененый” одиночка-говорун создает свой фрагментик неприятного для БЮТ и его лидерши информационного фона.
Политические миниатюры
|Грач, Симоненко
„Наша Украина” – это какая-то аморфная совокупность атомизированных элементов, которые между собой пребывают в перманентных множественных конфликтах. Достаточно посмотреть на фракцию НУ–НС, которая состоит из представителей 11 партий и общественного движения „За Украину”. На НСНУ смело можно ставить крест после того, как Ющенко ласково сообщил, что 4–5-месячный долг по зарплатам партработники могут попытаться стребовать... с Тимошенко. Остальные силы, которые представлены в мозаичной фракции, – и подавно микробного масштаба. И разбираться в том, почему и куда из ЄЦ ушел губернатор Днепропетровщины Бондарь, и сольются ли наконец в объятиях Тарасюк с Костенко, – это все равно, что всерьез следить за битвой инфузории со своей туфелькой.
Внутренние страсти бурлят даже в загробном политическом мире. В СПУ трагедия: Николаенко и Чиж „киданули” Александра Мороза...
Нет конфликтов у Арсения Яценюка. Потому что нет команды. Пока еще конфликтовать между собой могут лишь полушария его умного головного мозга.
Нет конфликтов и у Олега Тягнибока. По ряду прозаичных и болезненных причин.
Наконец, вывод из сказанного выше. В украинской политике успеха добьется не столько тот, кто хорошо воюет с врагами, сколько тот, кто умеет разбираться с друзьями-однопартийцами...
Николай Писарчук