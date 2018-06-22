Предвыборный синдром: в ПР и БЮТ активизировались раскольнические настроения

Всем очевидно, что в украинском политикуме идет „война всех против всех”. Президент, премьер-министр, спикер парламента, лидер оппозиции и игроки меньшего калибра обмениваются едкими репликами, стремясь снизить рейтинги оппонентов. До недавнего времени менее заметными были конфликты внутри возглавляемых ими политических сил. Но, похоже, приближение президентских (а возможно, и парламентских) выборов активизировало эти внутрипартийные разборки.

Это закономерный процесс. Во-первых, группировки, группы, группки и отдельные политики стремятся продемонстрировать свое своеобразие и особую самоценность в избирательном процессе, что должно вылиться в как можно большем количестве мест в избирательном списке. Происходит предвыборное заострение амбиций. Должностей хочется. Во-вторых, скорые выборы становятся эдаким сепаратором неоднородных партийных сред. Партийцы разного калибра начинают тяготеть к каким-то перспективным (с их точки зрения) политикам, причем не обязательно из родной партии. В-третьих, в канун выборов особенно активно проводится работа, направленная на раскол и размельчение политических сил оппонентов. Все три фактора влекут всплеск дрязг, выяснения отношений, заявлений в разрезе с „линией партии”, отколов и расколов в большинстве политических сил.

Три „кита” Партии регионов

В когда-то сплоченной вокруг „потому что последовательного” Партии регионов в настоящее время выразительно выделились три основных группировки. Юрия Бойко и Сергея Левочкина, за спиной которых стоит миллиардер (уже ли миллионер?) Дмитрий Фирташ, продолжают поддерживать Виктора Януковича. По информации источников из аппарата ПР, они сейчас являются основными спонсорами партии и ее лидера. Им, собственно, ничего другого не остается. Мосты с Юлией Тимошенко, вторым реальным кандидатом в новые Президенты, сожжены, в случае чего придется просто бежать из Украины. Здесь или так-сяк пан, или совсем пропал.

Братья Клюевы и немногочисленные контролируемые ими депутаты выступают резко против „фирташевцев” и отстаивают идею понимания и тесного сотрудничества с Тимошенко. Андрей Клюев был одним из основных переговорщиков при попытке создания „очень широкой коалиции” ПР–БЮТ. Даже после неудачи переговоров не теряет надежды хотя бы на принятие силами двух крупнейших политических сил новой Конституции, которая надолго обеспечила бы „дерибан” Украины на двоих. Но при всем том, насколько известно автору, Андрей Клюев, как настоящий самурай, Януковича бросать не собирается. Лишь хочет привязать к Юле.

Наконец самый богатый олигарх Украины Ринат Ахметов и его соратник Борис Колесников последними заявлениями, похоже, обозначили свой выбор. Еще никогда представители ПР не выступали с заявлениями, которые были бы настолько лояльны к правительству Тимошенко. По словам Ахметова, крупный бизнес и оппозиция готовы объединиться с правительством Украины для борьбы с кризисом. Он отметил, что хочет победы правительства над кризисом, хочет бороться с кризисом, а не с действующим правительством. «Я очень хочу, чтобы правительство победило кризис. Я не хочу бороться с правительством. Я хочу бороться с кризисом, и это главная наша цель, чтобы мы все смогли победить кризис».

Не заставил себя ждать и оперативный ответ от Януковича. „К сожалению, этому правительству не удается эффективно работать и не удается преодолевать кризис”, – отметила его спикер Анна Герман.

Это уже не обмен ядовитыми остротами между Колесниковым с одной стороны и Левочкиным, Бойко и Табачником с другой – с обвинениями в казнокрадстве, коррупции, бандитизме и других не совсем политических вещах. Нет, это кардинальные разногласия в ключевых политических вопросах предвыборного настоящего, ведь в заявлениях Ахметова речь идет о завуалированной поддержке главного конкурента лидера ПР на президентской гонке. А Колесников уже не о некрасивых фактах из биографий своих внутрипартийных оппонентов рассказывает, а о коалиции с БЮТ: „Я сторонник скорейшего выхода Украины из кризиса. И если для этого нужно будет создать коалицию с БЮТ, то я за такую коалицию”. Тогда, говорит Колесников, и внеочередные выборы в ВР станут ненужны.

К этому демаршу Ахметов и его команда шли давно. И такие заявления вряд ли следует рассматривать как оказиональное стремление сказать громкое „спасибо” Юлии Владимировне за „Днепроэнерго” или как эмоциональную реакцию на то, что, по некоторым данным, из миллионов долларов, выделенных пулом Ахметова на массовые акции Партии регионов, большинство было элементарно разворованы. Насколько известно автору, решающими стали те конфликты, которые разгорались между Ахметовым и Януковичем во времена второго премьерства Виктора Федоровича по поводу решения некоторых специфических бизнес-проблем Рината Леонидовича. Условно говоря, Франкенштейн взбунтовался тогда против своего творца и многолетнего кормильца. Отсюда досрочные выборы 2007 года, на которые Ахметов буквально выпихнул Януковича. Отсюда и сегодняшние коллизии. В близком кругу олигарх якобы говорил друзьям, что ему легче договариваться с ЮВТ, чем из ВФЯ. А ради того, чтобы этот самый ВФЯ не стал Президентом, Ахметов, как рассказывают, готов даже пойти на раскол партии.

На этом фоне конфликты в региональных организациях ПР выглядят мелкими. Даже противостояние Бойко и Горбаля на Киевщине.

БЮТ: „юристы” против „силовиков”

Не все гладко и блестяще в плане единых позиций и в Блоке Юлии Тимошенко. Первыми колокольчиками стали раскоординированные голосования фракции БЮТ: 12 января за проект постановления Вячеслава Кириленко по результатам работы „газовой комиссии” Богословской, который возлагал всю вину за газовый конфликт на российскую сторону, проголосовало 37 депутатов-бютовцев. 3 марта за освобождение от должности министра иностранных дел Владимира Огрызко проголосовали 49 депутатов фракции БЮТ. В когда-то монолитной и сцементированной железной дисциплиной фракции появились отдельные группировки. Которые отображают, в свою очередь, наличие групп влияния в самом БЮТ.

Некоторые издания посвятили в начале апреля материалы дрязгам, которые забурлили между этими группами. В частности „Сегодня” , ссылаясь на „неофициальную информацию”, пишет что в БЮТ якобы уже произошел раскол между двумя юридическими центрами блока: командами Андрея Портнова, с одной стороны, и председателя Верховного суда Василия Онопенко и его зятя, первого заместителя министра юстиции Евгения Корнийчука – с другой. Яблоком раздора стало якобы кресло министра юстиции, на которое претендовали и Портнов, и Корнийчук. Масла в огонь конфликта, мол, подлила неудача БЮТ на тернопольских выборах: это Корнийчук „недоработал” с судами. К тому же Портнов обвинил Корнийчука в лоббировании интересов своей юрфирмы. А затем потребовал очистить БЮТ от коррумпированных личностей.

Другой нардеп из БЮТ выдвигает несколько иную версию: "Отношения между Портновым и Онопенко прохладны, но не больше. А ситуация с Корнийчуком – это отзвук более глобального раскола, который произошел между группой Портнова и группой Турчинова–Кожемякина, к которой примыкает сейчас и глава МВД Луценко".

Некоторые Интернет-сайты расцветили ситуацию живописными подробностями: депутат из группы Портнова Святослав Олийнык зарегистрировал в ВР проект постановления о заслушивании Луценко по поводу неправильной кадровой политики в Днепропетровской области. И это стало завершением целого ряда „обид” Портнова – его интересы якобы не учли при приватизации Одесского припортового завода, его так и не назначили главой ФГИУ, не оценили его заслуг на украинско-российских газовых переговорах, обслуживание Нефтегаза отдали фирме Корнийчука. Потому и наносится удар по Луценко, а опосредствовано – по его покровителям, условно говоря „силовикам” Турчинову и Кожемякину. А эти бывшие руководители СБУ будто бы воюют с Портновым энд компани, поскольку они – близки... с Виктором Медведчуком.

А следующей мишенью «портновцев» может стать соратник Луценко из „Народной самообороны” Шемчук, чей кум вроде как замешан в земельных махинациях в Ялте.

Для Тимошенко вся эта история является крайне неприятной ввиду того, что именно группа Портнова решала неприятнейшие дела в судах. И эти качества молодых юристов могут оказаться решающим фактором президентских выборов.

Еще раньше весьма неприятным для Тимошенко сигналом стала демонстративная отставка министра финансов Виктора Пинзеника, которая усилила напряженность в отношениях между Тимошенко и группой „Реформы и порядок” внутри БЮТ.

На фоне грызни между „юристами” и „силовиками” и невероятно грустного доклада Пинзеника о состоянии украинской экономики политическая фронда вице-спикера Николая Томенко кажется такой мелочью… Подумаешь, одновременные досрочные выборы поддерживает и вообще, если верить СМИ, намылился к Яценюку. Впрочем, и этот „недооцененый” одиночка-говорун создает свой фрагментик неприятного для БЮТ и его лидерши информационного фона.

Политические миниатюры

Компартия пережила внутренние дрязги немного раньше. В настоящее время Петр Симоненко нянчит маленькую законную доченьку и уверенно смотрит в будущее. 5% у него в кармане. А его старый во всех смыслах этого слова оппонент Леонид Грач, исключенный из руководящих органов КПУ, собирается идти на выборы в веселой компании со Станиславом Николаенко, Василием Волгой „Справедливостью” Ивана Чижа и СДПУ(О) Юрия Загороднего.

„Наша Украина” – это какая-то аморфная совокупность атомизированных элементов, которые между собой пребывают в перманентных множественных конфликтах. Достаточно посмотреть на фракцию НУ–НС, которая состоит из представителей 11 партий и общественного движения „За Украину”. На НСНУ смело можно ставить крест после того, как Ющенко ласково сообщил, что 4–5-месячный долг по зарплатам партработники могут попытаться стребовать... с Тимошенко. Остальные силы, которые представлены в мозаичной фракции, – и подавно микробного масштаба. И разбираться в том, почему и куда из ЄЦ ушел губернатор Днепропетровщины Бондарь, и сольются ли наконец в объятиях Тарасюк с Костенко, – это все равно, что всерьез следить за битвой инфузории со своей туфелькой.

Внутренние страсти бурлят даже в загробном политическом мире. В СПУ трагедия: Николаенко и Чиж „киданули” Александра Мороза...

Нет конфликтов у Арсения Яценюка. Потому что нет команды. Пока еще конфликтовать между собой могут лишь полушария его умного головного мозга.

Нет конфликтов и у Олега Тягнибока. По ряду прозаичных и болезненных причин.

Наконец, вывод из сказанного выше. В украинской политике успеха добьется не столько тот, кто хорошо воюет с врагами, сколько тот, кто умеет разбираться с друзьями-однопартийцами...

Николай Писарчук