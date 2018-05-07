Вехи недели: Янукович обживается на Майдане, Луценко начинает ВИП-агитацию, Яценюк ждет политического совершеннолетия

Виктору Ющенко удалось настроить против себя подавляющее большинство парламентариев. Юлия Тимошенко советует согражданам, какие телеканалы нужно смотреть. Виктор Янукович обживается на Майдане. Арсений Яценюк признался, что примет участие в президентских выборах.

Сегодня можно с уверенностью говорить, что отношения Виктора Ющенко с парламентом шестого созыва не заладились. Даже ежегодное президентское послание в авторском исполнении не вызвало повышенного интереса парламентариев, которые продолжали ходить по залу и разговаривать. В то же время с трибуны Верховной Рады Президент не просто рассказывал о положении в стране, но и вбросил в информационное пространство идею реформирования Конституции. Проект новаций, которые на Банковой предлагают внести в Основной Закон, Виктор Андреевич демонстративно передал Владимиру Литвину. Предсказать судьбу инициативы главы государства можно, исходя из того, что «пропрезидентскими» себя считают даже не десятки, а единицы парламентариев. А жаль – некоторые предложения по модернизации Конституции заслуживали большего внимания.

Судя по всему, переход к двухпалатному парламенту и отмена депутатской неприкосновенности – это далеко не предел мечтания народного депутата Украины. Законодатели едко прокомментировали «последнее выступление Президента Ющенко» и предприняли шаги, которые должны их обезопасить от возможного роспуска. Удивительную согласованность продемонстрировал депутатский корпус 1 апреля – 401 парламентарий проголосовал за назначение президентских выборов на 25 октября 2009 года. Хотя Владимир Литвин пытался образумить коллег, отмечая принятие политического, а не правового решения, у него ничего не вышло. В сухом остатке выставленный на посмешище Президент и спикер, которому снова придется маневрировать между капельками. Правда, судя по атмосфере в стране, не безобидного дождя, а горячего масла.

Ющенко ответил на шутки законодателей новой инициативой. Хотя она была обнародована на спецназовском полигоне, на этот раз Виктор Андреевич был облачен не в камуфляж с капитанскими погонами, а дорогой штатский костюм, как и полагается человеку, заработавшему в прошлом году миллион гривен. Президент согласился на одновременное проведение выборов главы государства и парламента, предложив нардепам в качестве жеста доброй воли изменить избирательный закон и отказаться от депутатской неприкосновенности. Пока самым горячим сторонником инициатив Ющенко показал себя Виктор Янукович, которому не терпится вернуться во власть. Виктор Федорович не без оснований опасается, что кризис, поедающий рейтинг политиков, находящихся у власти, вот-вот доберется и до оппозиционеров. Чему удивляться, если ничего конструктивнее блокирования работы Верховной Рады и проведения ритуальных митингов на Майдане регионалы своим сторонникам предложить не могут. Остается еще процедура очищения огнем главной площади страны от «оранжевой нечисти». Хотя, нет – факельные шествия и прочие пиротехнические эффекты остаются прерогативой ВО «Свобода» и других правых радикалов.

Владимир Литвин публично обвинил Ющенко и его союзников из Партии регионов в политической дестабилизации. Владимир Михайлович с декабря 2008-го пытается доказать, что он – самый лучший спикер, гарантирующий спокойствие стране. Если с ущербностью созданной при участии Блока Литвина коалиции он смирился (литвиновцы наотрез отказываются брать портфели министров), то перспектива вновь идти на парламентские выборы спикера не радует. Литвин не скрывает своего желания встретить официальный старт президентской кампании в кресле председателя Верховной Рады, откуда уже и определяться, куда записываться – в участники соревнования или команду арбитров. К тому же стартовавшая де-факто избирательная гонка лишает Литвина важного козыря: он перестает быть единственным высокопоставленным политиком, который часто ходит в народ.

Юлия Тимошенко предпочитает общение с «дорогими моими» с телевизионных экранов. Хотя у премьерской команды вроде бы и нет подконтрольного телеканала, «зловредные» олигархи иногда пускают главу правительства на собственные. Логика проста – рейтинги ток-шоу дают хороший, значит, можно рассчитывать на приток рекламы. Юлия Владимировна теперь в начале каждого месяца рапортует о перевыполнении бюджета и наполнении Пенсионного фонда. Так что бюджетники и пенсионеры могут, по мнению премьера, не только спать спокойно, но и проголосовать правильно, когда наступит время. Премьеру не нравятся президентские конституционные предложения, и она пообещала, что БЮТ не допустит проведения досрочных парламентских выборов. Интересно, что ответит на это шеф юридического департамента блока Андрей Портнов, активно бравирующий наличием собственного видения действий «сердечников»? Справедливости ради замечу, что действия Партии регионов в оппозиционном контексте по причине низкого КПД премьера практически не беспокоят.

На полном серьезе отказался от участия в президентской кампании в качестве кандидата Юрий Луценко. Министр внутренних дел собирается проголосовать как гражданин и, возможно, попробует себя в качестве ВИП-агитатора. Первые наработки в этом вопросе уже есть: информация о задержании самолета, который использовал Виктор Балога, в Ужгороде и данные о подделке документов при продаже телеканала «Интер». Да-да, именно того канала, который Тимошенко посоветовала, посмотрев, переключить за собой. Юрий Витальевич довольно регулярно меняет политических хозяев, но далеко не факт, что ему стоит рассчитывать на теплую встречу в «сердечном» блоке.

Зато Арсений Яценюк готовится вырваться на оперативный простор. Экс-спикер напоминает юниора, который вот-вот получит возможность перехода в профессиональный спорт, где совсем другие и контракты, и возможности. Арсений Петрович уже не скрывает, что примет непосредственное участие в выборах Президента. Пока он с разной степенью остроты критикует практически всех будущих конкурентов. Что поделаешь – молодости присущ радикализм.

Евгений Магда