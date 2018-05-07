Российский режиссер приехал в Киев рассказать украинцам, что их не существует

Нужно было умудриться – сделать из «Тараса Бульбы» такой скучный фильм… Хотел попасть в Госдуму, но не попал, потому снял кино... Палестинцы и израильтяне – тоже один народ?..

Вчера украинской публике наконец-то был представлен долгожданный фильм «Тарас Бульба» российского режиссера Владимира Бортко, снятый по одноименной повести Николая Гоголя.

Представлять свою картину в Украине режиссер - он же один из сопродюсеров фильма - приехал лично, захватив с собой генерального продюсера телеканала «Россия» Сергея Шумакова.

Где взялся «русский царь»?

Еще до презентации картины Интернет пестрел утверждениями, что Бортко снял фильм, профинансированный из российского бюджета, в духе позднего российского агитпропа. И, как оказалось, не зря…

Общеизвестно, что у Гоголя было две редакции «Тараса Бульбы» . В первой – 1835 года – воспевается казацкая слава, там и в помине нет никакого царя и не пахнет москвофильством. И вторая редакция – 1842 года. Тоже Гоголя. Но где присутствует странная фраза о русском царе (цитата приведена ниже). Напомним, что в повести рассказывается о событиях ХVI века – за сто лет до «воссоединения» Украины Россией.

Некоторые исследователи пишут, что повесть претерпела огромные изменения без воли и желания самого автора. Произведение немало утратило по вине переписчика Павла Анненкова и издателя Николая Прокоповича, которому Гоголь доверил не только издавать собрание сочинений в 1842 году, но и править стиль и грамматику. Все это объясняется тем, что у писателя не было такой настойчивости для достижения совершенства произведения, как, например, у Александра Пушкина. Гоголь считал литературную обработку зря потерянным временем, за которое можно написать другое произведение, а уже опубликованное становилось для него неинтересным и словно чужим.

Часть «Бульбы», претерпевшую большие изменения помимо воли автора, после смерти Гоголя напечатал журнал «Русская старина». Повесть существенно трансформировалась. Однако в России и по сей день завершенной считается вторая редакция повести, а не оригинал, собственноручно переписанный автором.

15 июля 1842 года после выхода «Собрания сочинений» Гоголь написал встревоженное письмо Прокоповичу, в котором указывает: «Вкрались ошибки, но я думаю, они произошли от неправильного оригинала и принадлежат писцу...»

Оригинал «Тараса Бульбы» был найден в шестидесятые годы ХІХ века среди подарков графа Кушелева-Безбородько Нежинскому лицею. Это так называемая «нежинская рукопись», полностью написанная рукой Николая Гоголя. Из текста оригинала видно, что значительные изменения претерпели многие главы.

Владимир Бортко, разумеется, воспользовался «негоголевской» редакцией «Бульбы» – с купюрами и вставками, сделанными переписчиком и издателем.

Антипольский "драматизм"

Бортко творчески развил издательские «вставки»… Кино получилось в одинаковой степени как антиукраинским, так и антипольским.

Нет, конечно же, в произведении великого украинца нет особой любви к тогдашним врагам Казаческой державы. Но Бортко пошел дальше. Он «помог» Гоголю завернуть сюжет в антипольскую сторону: придумал сцену с мертвой женой Бульбы (играет Ада Роговцева), которую якобы по-зверски зарубили ляхи. Этим, как потом объяснил Богдан Ступка, сыгравший Тараса Бульбу, режиссер хотел добавить больше драматизма картине.

На протяжении всего фильма навязывается мнение, что украинские казаки воевали за «русскую землю» и за «русскую веру» (видимо, русскую – в значении «московскую», а не «руську»). Эти меседжи – то в устах героев, то в «авторском» тексте – прозвучали около двух десятков раз.

Более того, герои Гоголя, по Бортко, не знают названия страны, за которую они воюют. Они почему-то называют ее Украйна, а не Украина. Похоже, за правильное произнесение названия страны российское Министерство культуры деньги на кино бы не выделило…

"Скучно и глупо"

Идеологическая подоплека фильма видна невооруженным глазом. Но, может быть, кино богато художественными находками?

Увы, и в этом плане – «двойка». Это даже не вчерашней день. Батальные сцены – убоги, актерская игра – весьма посредственна, никаких режиссерских находок… Снято, как дешевый сериал, которыми пестрят российские телеканалы.

Со мной соглашается писатель и драматург Лесь Подервянский, присутствовавший на премьере.

– Очень неудачная экранизация, – сказал он. – И это очень мягко сказано. Начиная от сценария… Это нужно было умудриться, чтобы сделать из такой драйвовой вещи, как «Тарас Бульба» фильм, который все время провисает, его скучно смотреть, сюжет все время буксует. Это, во-первых. Во-вторых, фильм переполнен глупым пафосом, который напомнил мне советские фильмы 30–50 годов. Там не хватает только товарища Сталина. Ступка играет плохо, совсем без драйва. Мне не понравилось абсолютно ничего, кроме костюмов и работы художника. Но это все, больше ничего! Батальные сцены сняты не на уровне ХХІ века. Они мне напоминали румынские или болгарские боевики 60-ых годов, которые я смотрел в детстве.

Чего испугался Ступка?

«Теперь пусть чуют дальние и ближние народы: поднимается с русской земли свой царь! И не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!» – Эти приписанные Гоголю слова российский режиссер вставил в уста умирающему Тарасу Бульбе...

Мне было грустно это слышать, и даже стыдно… Нет, не стыдно за соседей, которые пытаются построить себе некий виртуальный мир «былой славы», призванной возвысить российскую власть, – это их внутреннее дело. Стыдно за наш кинематограф – ведь мы не можем ничего противопоставить этому агитпропу. От услуг Ежи Гофмана, который хотел снять «Тараса Бульбу» украинское министерство культуры в свое время отказалось. Стыдно за актеров Богдана Ступку (который, кстати, в одно время был министром культуры Украины), Леся Сердюка, снявшегося в роли козака Товкача. Сердюк нашел «оправдание»: после фильма он полчаса рассказывал журналистам, как хорошо кормили во время съемок…

А что может сказать в оправдание Ступка? А ничего. Он со всеми вопросами отсылает к Бортко.

– Ходят слухи, что вы согласились сыграть в этом фильме после того, когда получили какую-то российскую премию и гонорар в 50 тысяч долларов, – спросили его в кулуарах.

– Это ложь. Неправда! – ответил, изменившись в лице, актер. – Вы занимаетесь политикой, а я занимаюсь искусством.

– Вчера была презентация в Москве. Вы там праздновали премьеру? С кем?

– С Жириновским, Зюгановым, Бортко, (актером) Игорем Петренко, – похвалился Ступка.

Он также сказал, что Жириновский остался очень доволен фильмом…

– А чего ж вы не сняли свой украинский фильм? – парировал Ступка, обращаясь то ли к украинской власти, то ли к общественности. – А они взяли и сняли…

– А почему в фильме нет ни одной украинской песни?

– Зато там есть бандура, – ответил Богдан Сильвестрович. – У Бортко спрашивайте, я не монтировал фильм!

Спасибо Владимиру Владимировичу

Сам режиссер после демонстрации своего творения держался гордо. Как говорится – задание выполнено.

– Почему все же в фильме нет ни одной украинской песни? Казаки ведь не только пили, гуляли и дрались, но еще и пели… – поинтересовалась я у него.

– Мало этого, не ели борщ, пампушки и много еще чего не делали… Но там же идет музыка на национальных мотивах. Ну, песни нету, ну, значит, в этот момент они не пели, – зло ответствовал Бортко.

Кстати, Богдан Ступка на пресс-конференцию, организованную после показа, не пришел. Сказал, что у него нет времени.

Зато явился глава телеканала «Россия» Шумаков, который не любит раздавать комментарии. Потом сказал мне, как бы, между прочим, что в Украине на пресс-конференцию ему «сказали прийти».

Шумаков четко объяснил, почему выбор пал на Бортко:

– Было несколько сценариев, несколько режиссеров. Но для нас было принципиально, кто будет отвечать в конечном итоге за этот фильм. И когда появился Владимир Владимирович и сказал: «Я готов!» – мы сделали самый первый, самый важный шаг: согласились на то, что он расскажет нам эту историю так, как он для себя ее определил. Он расскажет свою (!) историю «Тараса Бульбы», хотя он сейчас будет оспаривать это, будет говорить, что снимал историю Гоголя. Хочу подчеркнуть, что для нас было очень важно, что фильм согласился снимать Владимир Владимирович Бортко, с которым у нас давние и продуктивные отношения. Я с самого начала имел дело со сценарием. Для нас это вызов – и художественный, и телевизионный. Спасибо вам, Владимир Владимирович!

Последних два слова он выговорил с таким пиететом, будто обращался к самому Путину.

Режиссер сказал, что одной из причин, по которым он взялся за этот фильм, – это «смелость» телеканала «Россия».

– Что вы хотели показать в фильме? – спросила я у него. – Какую «свою» историю? Гоголь ведь любил своих героев… Украинским духом проникнуто все произведение…

– О! Сейчас начнется провокация. Я 28 лет – с двух до 29 – жил в Киеве. Мы жили на улице Чапаева, 13. Моя бабушка водила меня во Владимирский собор, а на все законные праздники – в Лавру. Я бы очень хотел, чтобы была полная ясность, то есть чей это писатель и все остальное. Это писатель того народа, который крестил когда-то князь Владимир. И правильно сделал… Это сын православного народа, этого русского народа. Называйте его, как хотите, но это сын одного народа, который здесь жил… Когда мне говорят, что в Сумской области передовая часть человечества, а в Курской – это люди с песьими головами, мне становится смешно. Это те же люди, разговаривающие на том же языке. Вот Гоголь сын этого народа!

– Вы сказали «русского народа»…

– Русского. Потому что написано у него так. Цитата: «Хочется мне перед боем сказать вам, панове, что есть наше товарищество. И в других землях были товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Так любить как русская душа не то чтобы чем, а всем, чем дал Бог, так любить никто не может». Простите пожалуйста, это не я, это Гоголь. В фильме я передал то, что, по моему мнению, писал Гоголь. Мы сами слово «русский» не придумали. Самую большую глупость, которую можно сделать – это перевод.

Хотел попасть в Госдуму, но не попал, потому снял кино

В отличие от Бортко, вряд ли Гоголь был столь темным в понимании истории своей земли. Гоголь прекрасно знал, что такое «руський» в понимании козака ХVI века и вряд ли путал Русь с Московией, как она себя называла в те времена.

– Я так поняла, что вы не разделяете русских и украинцев? – поинтересовалась я.

– Нет!!! Не р-а-з-д-е-л-я-ю! Это один народ! – Злобно отчеканил российский гость.

– Владимир Владимирович, – спросили у Бортко, – перед первым съемочным днем в Запорожье вы сказали, что, возможно, «Тарас Бульба» будет вашей лебединой песней. Вы не передумали?

– Я бы с удовольствием не передумал, если бы кушать не хотел каждый день. Понимаете? Вот в чем дело – я хотел уйти в политику, в Госдуму, но не попал туда. Поэтому хочу или не хочу, наверное, придется продолжить свою деятельность.

– Думаю, что после этого фильма вы точно попадете в Думу, – сказала я.

– А ты что, действительно думаешь, что это по заказу?

– У меня вопрос – куда вы приехали?

– Я прыихав на ридну землю. Я народный артист этой республики. Я прожил здесь больше, чем, судя по всему, вам лет. Потому могу говорить от лица жителей этого города абсолютно спокойно, совершенно точно зная, что говорю от моих друзей разного пола. Вот от кого я говорю! Я сын этой земли! Ду ю андэстэнд?

– Конечно, появляются статьи, - добавил Шумаков, – и Владимир Владимирович переживает. – Я это вижу по глазам. А я радуюсь, радуюсь, потому что в России, не знаю, как на Украине, самое страшное – это когда молчат. Это когда разводят руками и говорят: «Не ожидал». Чего не ожидал? Не понятно. Я примерно догадываюсь, что внутри у вас творится, но я этому безумно рад, потому мы всегда ментально будем одним целым.

Вот так, очередной раз приехали в Украину российские мужи рассказывать, что никакие мы не украинцы и земля это не украинская…

На просмотре российской версии «Тараса Бульбы» присутствовали и представители так называемого украинского бомонда. Правда, жиденько… Кроме упомянутого Подервянского, в кинотеатре «Украина» видели Нестора Шуфрича (ПР), сына Президента Андрея Ющенко, Наталью Королевскую (БЮТ), заместителя Леонида Черновецкого Виталия Журавского, поэта-песенника Юрия Рыбчинского с сыном Евгением.

Юрия Рыбчинского, как он мне признался, страшно раздражало в фильме слово «ляхи», которое все время повторялось…

– Бортко в фильме говорит, что украинская земля – это также и их земля, а запорожцы – это русские казаки… Знаете, это такое, что даже не хочется комментировать. Он просто захотел сделать часть украинской истории российской. Это меня очень удивило. Да, мне не нравится основная идея фильма. Потом я говорил с Владимиром Бортко, а он мне сказал, что россияне и украинцы – это один народ. Я ему говорю: «В таком случае палестинцы и израильтяне – тоже один народ». Он может такое навязать только таким, как он сам, но нам такого никогда не навяжешь.

Ксеня Лесив