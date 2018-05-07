Парламент назначил осенний марафон

Верховная Рада с особым цинизмом ответила на конституционные инициативы Виктора Ющенко. 401 парламентарий 1 апреля проголосовал за определение датой выборов главы государства 25 октября 2009 года. Хотя, по словам спикера Верховной Рады Владимира Литвина, это политическое, а не правовое решение, его с радостью поддержали 80% депутатского корпуса.

Несколько месяцев парламентарии рассуждали преимущественно о назначении президентских выборов на 17 января 2010 года, но ситуация изменилась буквально за несколько минут. Видимо, даже в нынешнем состоянии Банковая пугает потенциальных участников президентской гонки возможностью своего вмешательства в политические процессы. Поэтому казавшееся ранее фантастическим предложение «самбиста» Геннадия Москаля не только было внесено с голоса, но и нашло массовую поддержку депутатского корпуса. После в кулуарах законодатели особо не скрывали, что решили минимизировать возможность Ющенко распустить парламент. В свете недавнего заявления Юлии Тимошенко об отсутствии у нее конфликтов с Президентом, принятие решения о президентских выборах в октябре выглядит как издевка.

Глава государства пообещал оспорить «неконституционное и политически мотивированное» решение Верховной Рады в Конституционном суде. Интересно, насколько быстро у него получится это сделать. С Ющенко можно согласиться в одном – есть политики, заинтересованные в том, чтобы президентская кампания началась как можно раньше. Есть и другой аспект: значительная доля вины за создание такой ситуации лежит на самом Викторе Андреевиче, элегантно профукавшем немало возможностей за время пребывания в президентском кресле. Собственно, и конституционные судьи давно перестали руководствоваться исключительно правовыми основаниями для принятия решений, на Жилянской имеют вес совсем другие резоны. Но даже если КС отменит решение Верховной Рады, это не будет означать отмены президентских выборов, просто кампания вдвое растянется во времени. Спонсорам реализации политических амбиций, возможно, придется потратить больше средств на финансирование активности своих реципиентов. Что касается Центральной избирательной комиссии, то заместитель ее председателя Андрей Магера уже заверил, что ЦИК готов выполнять постановление, если оно не будет отменено Конституционным Судом.

Верховная Рада 1 апреля без шуток дала отмашку началу президентской кампании. Очевидно, что основные ее участники в своих действиях будут ориентироваться на 25 октября. Собственно говоря, это решение и было принято для того, чтобы попытаться сохранить статус кво в когорте основных претендентов на булаву. Нынешние лидеры президентского рейтинга – Виктор Янукович и Юлия Тимошенко – заинтересованы в том, чтобы в их борьбу не вмешался какой-нибудь «кролик из цилиндра», способный оседлать волну недовольства людей. Премьер-министр и лидер оппозиции предпочитают сами демонстрировать фокусы и баловать потенциальных избирателей обещаниями. Правда, в нынешних условиях прогнозировать развитие ситуации на полгода вперед не возьмутся даже искушенные аналитики. Но не секрет, что и в БЮТ, и в Партии регионов есть силы, которые рассматривают президентскую кампанию как хороший повод вновь провести политическую реформу, переписав Конституцию под аккомпанемент предвыборной агитации.

Позволить себе промедление на старте в сложившейся ситуации не может ни фаворит, ни амбициозный новичок, рассчитывающий на удачу. Поэтому политические силы вплотную приступают к формированию штабов (полевики особенно рады, что не придется работать в январе-феврале), проводят кастинг претендентов на роль технических кандидатов и нащупывают словесные универсальные отмычки к сердцам избирателей. Согласно национальной традиции, президентская кампания является периодом, во время которого принимаются преимущественно популистские решения. Приблизив на три месяца дату проведения президентских выборов, Верховная Рада фактически поставила крест на перспективах принятия реальных антикризисных законов – очевидно, что команды будущих кандидатов в президенты не станут набирать очки для своих оппонентов. Да и о смене избирательного закона путем перехода к открытым спискам можно только мечтать.

Украинским политикам не впервой менять правила, которые мешают выигрывать. Они неоднократно демонстрировали, что лучше всего у них получается дружить против кого-то третьего. Парламентарии, урезав срок президентской каденции, практически не оставили Ющенко выбора – у того обострился соблазн хлопнуть дверью президентского кабинета. Вряд ли действующий Президент прекратит борьбу досрочно.