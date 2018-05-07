Макаревич ощутил себя в Киеве президентом США

«Нам иногда показывают по телевизору, что происходит у вас, в Украине... Судя с телевизора – ужас, что творится… Но мы видим, что это абсолютная неправда… – сказал лидер «Машины времени»... Клюеву хотелось танцевать... Репортаж

– Я себя почувствовал президентом Соединенных Штатов, как только вас увидел. – С явным чувством радости начал лидер «Машины Времени» Андрей Макаревич свою вчерашнею встречу с киевскими журналистами, приуроченную к празднованию 40-летия группы.

В мае 1969 года пятеро выпускников московской школы №19 решили создать свою собственную группу. Тогда это происходило почти в каждой школе, но одна из них пережила всех и вся. Так, в 2009 году одной из самых легендарных групп «Машине Времени» на постсоветском пространстве исполняется 40 лет.

За эти годы «Машина» не превратилась в памятник самой себе – они по-прежнему выпускают альбомы, а в их графике нет свободных дат. «Машинисты» – той породы, которые не любят оглядываться на прошлое и праздновать всяческие юбилеи, но свое сорокалетие решили все-таки отметить, и отмечание началось с нашей столицы – с Киева, с Дворца спорта.

На пресс-конференции вопросы звучали разные. Мы выбрали только самые интересные…

– Поехали, времени мало, потому давайте сразу. – Вежливо-настойчиво свободный в общении с прессой, Макаревич требовал начать диалог с собой и группой.

– С чем связано празднование сорокалетия? Говорят, что сорок лет не празднуют… – спросил кто-то.

– Во-первых, мы – враги суеверий. Во-вторых, мы не сделали какой-то один концерт, как мы делали обычно, мы сделали день рождения длиной весь год. И начинается он с сегодня, именно здесь. С чем мы вас всех и поздравляем!

– Почему решили начать с Киева?

– Думаю, что просто киевские организаторы оказались самыми предприимчивыми. Пока остальные чесались, ваши нас уже пригласили. Что нам очень приятно. Ваш город мы очень любим, как и горожан, погода замечательная, во Дворце этом мы сто лет не играли. Надеюсь, что все будет хорошо. Хотя определенный момент волнения присутствует.

– Кого считаете хорошими музыкантами в России?

– Это очень субъективный взгляд… Это не тот, кто лучше играет на гитаре или лучше поет, это команда, которая сказала свое слово и обладают лицом, не похожим на других, у которых очень хорошие стихи. Это «Ундервуд», «Несчастный случай», «Сплин», Земфира… Есть довольно много хороших ребят.

– Вы сказали, что чувствуете себя президентом США, почему не России? – поинтересовалась я.

– Не хотелось как-то Дмитрия Анатолиевича (Медведева) обижать. Он сегодня так хорошо говорил по телевизору…

– У нас в Украине без политических вопросов не обходятся… – начала, было, я.

– Да, я знаю! Перед выездом сюда журналисты три раза спросили меня: «То, что ваш тур начинается с Украины – в этом есть какой-то политический подтекст?» Я сказал: «Ну, конечно, есть» и сделал умное лицо. Вы этот вопрос хотели задать?

– Нет, не этот. Как вам работается, живется, творится при сегодняшнем режиме в России?

Макаревича несколько обескуражил этот вопрос. Слово взял бас-гитарист группы Александр Кутиков:

– Режим! Простите, а можно встречный вопрос – вы считаете, что в России режим?

– Из Украины видно, что да.

– Я вам рекомендую помыть стекла.

Макаревич наконец сообразил:

– Сейчас я отвечу… Нам тоже иногда показывают по телевизору, что происходит у вас. И судя с телевизора – ужас, что творится… Но мы видим, что это абсолютная неправда. Приезжаешь сюда, видишь, что открываются рестораны новые, никто никуда не спешит, и за хлебом очереди не стоят. То есть нельзя судит о жизни в стране по телевизионным репортажам. Мы не ощущаем на себе того, что вы назвали! Никоим образом! Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то режим.

– А вам нравятся отношения России и Украины? – спросила я.

– Нет, мне очень не нравятся отношения России и Украины. Считаю, что в этом виноваты правительства обеих стран. Я рад тому, что люди, живущие там и там, эти отношения не очень разделяют.

– За сорок лет вас время не давит?

– Ну конечно, давит ёмаё, любого человека давит. В двадцать лет девки моложе и чувствуешь себя лучше.

Да, в возрасте 55 лет не всегда просто держать себя в форме. Макаревич, известный также тем, что любит готовить, немного нарастил животик. Но это вовсе не мешает легендарному «машинисту» быть популярным и любимым.

Сейчас у многих артистов появились программы под названием «антикризисные», но в отличии от них, «Машина» не хочет даже слышать о кризисе. Как оказалось про кризис говорят только идиоты.

– А у вас есть песни про кризис? – спросили мы.

– Нет, мы пока не работаем над этой темой. Хочу вам сказать, что когда все трещат про одно и тоже, то хочется этой темы не касаться, не хочется становится в общий ряд идиотов.

– Вы антинатовец?

– Нет, я не антонатовец. А с чего вы решили? Похож?!

– Считается, что вы не любите журналистов…

– Послушайте, если бы я не любил журналистов, я бы здесь не сидел и не разговаривал с вами. Я не люблю дилетантов, я не люблю молодых необразованных людей, которые думают, что мир вращается потому, что они про него пишут. Надеюсь, что среди вас таких, разумеется, нет.

– Кто вам нравится из украинских рок-исполнителей?

– Я вам честно скажу, не очень знаком с тем, что сегодня здесь происходит. Помню время, когда в Белоруссии было много вокально-инструментальных ансамблей, а на Украине не было. Потом какое-то время было наоборот. А сейчас, по-моему, поровну. Кроме «Океана Ельзы» и «Видоплясовых», которые у нас часто гостят, я больше никого из молодых не слышал. Да и эти уже не молодые.

– Юрий Шевчук часто выступает с критикой российской власти. Вы с ним солидарны?

– Я не очень слежу за его выступлениями. Если у меня возникнет желание покритиковать российскую власть, то это сделаю сам, без помощи Юры, – ответил Макаревич в характерной для современной российской интеллигенции осторожной манере.

На концерте «Машина» играла те песни, за которые их поклонники голосуют на сайте группы.

– Хай живее Украина! Мы очень рады, что наш тур начинается именно с Киева, – произнес со сцены Макаревич.

Публика пела вместе с «Машиной времени». Макаревич был доволен:

– Великолепно поете. Орлы!

Публика на концерте собралась адекватная 40-летнему юбилею группы – ностальгирующая. Политической «элиты» почему-то было негусто. В партере были замечены несколько «регионалов» – Александра Кужель, Анна Герман, братья Клюевы, а также бютовец Андрей Кожемякин.

Госпожа Герман пришла совсем не потому, что ей нравится «Машина», а ради любимого мужа.

– «Машину времени» любит мой муж. – Делится депутатка с УНИАН. – Сегодня я здесь ради мужа. Что касается меня, то «Машина времени» напоминает мне сложные времена в студенческом общежитии. Как раз в то время она были на пику славы. Я к ним очень спокойно отношусь…

Андрей Клюев сам в юные годы поигрывал в какой-то рок-группе.

– Отличный концерт, – поделился он впечатлениями, – это моя любимая группа. Мы с ними почти одногодки. Я еще достаточно молод. Мне хотелось встать и танцевать… Почти все их песни знаю наизусть, потому мне было легко подпевать. Я когда-то в 80-ых годах играл в рок-группе на соло-гитаре, мы играли практически только их песни.

...В конце концерта, после прощания, как и полагается, украинцы настойчиво попросили музыкантов вернуться на сцену. Те спели еще несколько песен, одна из которых всеми любимый «Поворот». Перед последний песней Макаревич попил воды, сел за клавиши и спел «Пока горит свеча». Люди в зале, естественно, зажгли зажигалки, спички, свечи…

Ксеня Лесив