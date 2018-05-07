Вехи недели: европейский прорыв к украинской трубе, весеннее наступление Януковича и сакура для Тимошенко

Декларация о модернизации украинской газотранспортной системы, подписанная представителями Украины и Европейского Союза, крепко задела самолюбие руководства России. Юлия Тимошенко побывала в Японии, откуда привезла веру в участие Страны восходящего солнца в модернизации Украины. Виктор Янукович требует скорейшего проведения досрочных выборов.

Достигнутое Европейским Союзом и Украиной взаимопонимание относительно модернизации украинской ГТС не на шутку озадачило Россию. Еще бы: совсем недавно Юлия Тимошенко договаривалась в Москве о десятилетнем контракте на поставки и транзит российского газа, а теперь ручкой Виктора Ющенко подписывает документ, предполагающий активные финансовые влияния в модернизацию украинской газотранспортной трубы. Россияне, вероятно, и прежде слышали об умении Тимошенко осуществлять политические кульбиты, но после подписания в Брюсселе декларации они ощутили его на собственной шкуре. Юлия Владимировна не просто была на высоте, но и демонстрировала полное взаимопонимание с Виктором Ющенко. Впоследствии премьер заявила в интервью каналу «1+1», что всегда была противником конфронтации с главой государства.

В Москве же от возмущения забыли о старом принципе «Юпитер, ты гневаешься, значит, ты не прав». Премьер-министр Владимир Путин и чиновники пониже рангом изо всех сил дискредитировали подписанный в Брюсселе документ. Кстати, и в Украине лидер Партии регионов Виктор Янукович назвал конференцию «неподготовленной», дав понять, что после своего прихода к власти добьется пересмотра декларации. Предлагает учитывать интересы России и спикер парламента Владимир Литвин. По всей видимости, будущие споры о модернизации ГТС будут жаркими – Россия сдаваться не собирается, а рычагов влияния на ситуацию у нее немало. Безусловно, в схватке за контроль над украинской трубой не поставлена последняя точка, а Декларацию можно назвать логичной реакцией европейского сообщества на «газовую войну» в январе 2009 года.

Кстати, о смене власти. Партия регионов выдержала обещанную 100-дневную паузу и вывела сторонников на улицы. Пока регионалы лишь убедительно показывают, что так и не сумели стать всеукраинской партией – на юго-востоке страны их действия поддерживают куда больше людей, чем в остальных областях. Партия даже разошлась с МВД в оценке количества участников оппозиционного митинга «Кризис – стоп!» на столичном Майдане. Несолидно вышло, мелковато. Зато Виктор Янукович с упоением возвращается в амплуа непримиримого противника «оранжевых», готового бороться за свое возвращение к власти. Правда, затянувшуюся паузу в публичном общении с избирателями Виктор Федорович потратил не для оттачивания своего ораторского мастерства. Сейчас он не просто требует провести досрочные выборы чем скорее, тем лучше, но и не скрывает своего стремления победить на них. Регионалы уже пообещали заблокировать работу парламента, если правительство не предоставит антикризисный план, подкрепленный изменениями в бюджет. Янукович публично заявил, что больше не верит в возможность создания коалиции с Тимошенко и против избрания президента парламентом.

Последние откровения Януковича бальзамом легли на измученную рейтинговыми потерями душу Президента. По такому случаю Виктор Андреевич достал из-под сукна прошлогоднюю инициативу по реформированию Конституции. Быть может, ему не дают покоя лавры Леонида Кучмы, затеявшего политическую реформу на излете своей президентской каденции. Ющенко, впрочем, куда больше заинтересован в проведении досрочных парламентских выборов, но по открытым спискам. Правда, до сих пор непонятно, каким образом глава государства собирается убедить парламентариев внести коррективы в избирательный закон?

От развернувшейся полемики заметный дискомфорт испытывает Владимир Литвин. Спикер парламента только-только освоился в президиуме, восстановил контроль над сессионным залом и тут – угроза новых выборов. Владимир Михайлович готов умолять регионалов не блокировать работу законодателей. Похоже, Литвину придется задействовать приобретенные в 2004 году навыки миротворца – на этот раз не столько для спасения страны, сколько для сохранения собственного влияния на ситуацию.

Юлия Тимошенко первой из украинских премьеров побывала в Японии. На Родину Юлия Владимировна привезла уверенность, что японцы примут активное участие в проектах по развитию украинской инфраструктуры. Правда, небольшая неувязка: договориться о масштабных инвестициях не удалось – сыны Страны восходящего солнца пообещали прислать экспертов, изучить ситуацию, а уже потом принимать решение. Впрочем, если украинско-японское сотрудничество будет развиваться, не исключено, что отечественные чиновники начнут жить по кодексу самураев. Как минимум – перестанут грести все под себя и требовать откаты, а пойманные на взятках станут смывать позор харакири.

Евгений Магда