Вехи недели: европейский прорыв к украинской трубе, весеннее наступление Януковича и сакура для Тимошенко
Откровения Януковича бальзамом легли на измученную рейтинговыми потерями душу Президента... Россияне ощутили на собственной шкуре кульбиты Тимошенко...
Декларация о модернизации украинской газотранспортной системы, подписанная представителями Украины и Европейского Союза, крепко задела самолюбие руководства России. Юлия Тимошенко побывала в Японии, откуда привезла веру в участие Страны восходящего солнца в модернизации Украины. Виктор Янукович требует скорейшего проведения досрочных выборов.
|Тимошенко, Ющенко, Баррозу
В Москве же от возмущения забыли о старом принципе «Юпитер, ты гневаешься, значит, ты не прав». Премьер-министр Владимир Путин и чиновники пониже рангом изо всех сил дискредитировали подписанный в Брюсселе документ. Кстати, и в Украине лидер Партии регионов Виктор Янукович назвал конференцию «неподготовленной», дав понять, что после своего прихода к власти добьется пересмотра декларации. Предлагает учитывать интересы России и спикер парламента Владимир Литвин. По всей видимости, будущие споры о модернизации ГТС будут жаркими – Россия сдаваться не собирается, а рычагов влияния на ситуацию у нее немало. Безусловно, в схватке за контроль над украинской трубой не поставлена последняя точка, а Декларацию можно назвать логичной реакцией европейского сообщества на «газовую войну» в январе 2009 года.
|Виктор Янукович
Последние откровения Януковича бальзамом легли на измученную рейтинговыми потерями душу Президента. По такому случаю Виктор Андреевич достал из-под сукна прошлогоднюю инициативу по реформированию Конституции. Быть может, ему не дают покоя лавры Леонида Кучмы, затеявшего политическую реформу на излете своей президентской каденции. Ющенко, впрочем, куда больше заинтересован в проведении досрочных парламентских выборов, но по открытым спискам. Правда, до сих пор непонятно, каким образом глава государства собирается убедить парламентариев внести коррективы в избирательный закон?
От развернувшейся полемики заметный дискомфорт испытывает Владимир Литвин. Спикер парламента только-только освоился в президиуме, восстановил контроль над сессионным залом и тут – угроза новых выборов. Владимир Михайлович готов умолять регионалов не блокировать работу законодателей. Похоже, Литвину придется задействовать приобретенные в 2004 году навыки миротворца – на этот раз не столько для спасения страны, сколько для сохранения собственного влияния на ситуацию.
|Юлия Тимошенко
Евгений Магда