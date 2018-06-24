Митинг Януковича: гора родила мышь (фоторепортаж)

Сто дней, которые регионалы дали власти на улучшение ситуации в стране, истекли.

Вчера на Майдане монтировали голубую сцену. Сегодня утром каждый, кто проходил по Крещатику, слышал из громкоговорителей, что Партия регионов желает ему счастья. По оценкам стражей порядка, к полудню людей собралось около 5 тысяч. Молодежь, предназначенную размахивать флагами, ставили под сценой. Пока велась подготовка, протестующих развлекали песнями, причем на этот раз украинскими, о казацкой доле или «родину від батька до сина”.

- Что ж Янукович так далеко от народа будет, - возмущается старичок, указывая своей деревянной палочкой в сторону предусмотрительно огражденной сцены. - Он бы спустились к людям. Мы бы спросили, где его программа выхода из кризиса. Это же самая большая партия в Раде!

- Ты купленый провокатор! - сразу реагирует на критику пожилая защитница Регионов.

- Сколько вот вам заплатили, что вы языком ляпаете? – начинает нервничать дед.

“Власть показала свою неспособность бороться с кризисом. И народ говорит этой власти: “Ваше время прошло – время отвечать!” – грозно раздается из громкоговорителей.

- Девушка, вы случайно не Днепровский район регистрируете? – запыхавшись обращается ко мне раскрасневшийся дядечка, очевидно опоздав на “перекличку”.

На мое “нет” в ответ, грустно роняет: “Жаль... где же теперь их искать?” На протяжении митинга ко мне раз пять обращались прибывшие в надежде, что я “веду реестр” именно их района. Вероятно, большинство участников пришли таки ради платной “галочки”.

Сквира, Мироновка, Славутич, Кагарлык – по очереди проходят ряды представителей населенных пунктов Киевщины. Впереди колонны из Богуслава с флагами в руках идут двое ребят лет 14-15, не больше. Именно молодежь и пожилые люди, иногда разбавленные бедно одетыми мужчинами и женщинами среднего возраста, - были основными участниками акции “Скажи кризису – стоп!”

Четверо ребят, экипированных в регионовскую символику, активно машут флагами.

- Нас задолбало это правительство. Мы надеемся на Януковича. Больше не на кого, - объясняют они свое участие в акции. - Нужно постоянно что-то выбирать и наш выбор сегодня - Янукович.

- Вы же, наверно, студенты. Ради “идеи” даже пары прогуливаете? – спрашиваю в них.

- У нас сегодня пар нет – “библиотечный” день. Не обязательно посещать.

- Они все время выступают за Донецк. А на Донецке весь Союз держался! – втолковывает соседке женщина рядом. – Там люди всегда работали, а не на площади стояли.

Чтобы народ не грустил, для них устраивают небольшой ликбез по биографии Виктора Федоровича - на больших плазмах начинают трансляцию документального фильма. На экране - традиционный пейзаж шахтерского края с непременными терриконами. Янукович вспоминает, как они вдвоем с бабушкой жили на 12 рублей пенсии. Кусок хлеба с водой и сахаром или с маслом и солью считался почти роскошью. Поэтому у главного оппозиционера “с детства осталось чувство голода”. На экране появляется классная руководительница, рассказывает, что Витя был добрым, справедливым и всегда защищал девушек. Остальные люди, в разное время вращавшиеся в орбитах политика, тоже сообщают, какой он хороший хозяйственник, руководитель, управленец.

Архивные съемки с какого-то митинга в поддержку ПР. Лидер регионалов затягивает песню: “На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей”.

- Не хуже Черновецкого поет, - иронично замечает женщина своему спутнику.

Дальше Янукович рассказывает о знакомстве с женой. Оба работали на Енакиевском металлургическом заводе. Однажды туда привезли разгружать кирпич. И так вышло, что один кирпич упал Людмиле на ногу. А Янукович, как настоящий джентльмен, пытался помочь.

- Худой, высокий....Это была или судьба, или любовь с первого взгляда, - вспоминает первую встречу госпожа Людмила.

После фильма начинаются выступления верных сторонников Партии регионов. “Все честные люди, становитесь под знамена Партии регионов”... “В 2004 году здесь, на Майдане, Ющенко обещал 5 миллионов рабочих мест. Почему вы сейчас не работаете, а отстаиваете свои права на Майдане?”

- И в самом деле, почему? – иронично звучит в толпе.

- Вот пришла посмотреть, какие же дураки ходят на эти митинги, - рассказывает мне пожилая киевлянка рядом. – Я не против Януковича. Я против всех. Они бы лучше те автобусы, на которых привезли людей, направили бы за Киев, в село. Там же сорняком все поля поросли. Я бы сама бесплатно поехала на сельхозработы. А оно же никому сейчас не нужно...

- А я верю Виктору Януковичу. Он победит и станет Президентом, - гордо сообщает мне, энергично махая флагом, Анатолий Иванович из Мироновки.

На “разогреве” у Януковича появляется Юрий Бойко.

- Мы говорим “нет” власти, которая отбросила нашу страну на несколько десятилетий назад в экономическом развитии. Мы говорим “нет” власти, которая постоянно втягивает нас во внешнеэкономические проекты, не отвечающие нашим национальным интересам, - горячо говорит депутат. - Мы пришли сюда, чтобы поддержать нашу партию, нашего лидера Виктора Януковича в наведении порядка и стабильности в нашей стране... Только наша партия сможет защитить людей от экономических неурядиц...

Через несколько минут после более часа ожидания на сцене наконец появляется оппозиционный лидер в сопровождении команды: Анны Герман, Татьяны Засухи, Василия Горбаля, того же Юрия Бойко и еще нескольких однопартийцев. Улыбающийся Виктор Федорович подходит к микрофону, а “группа поддержки” полукругом располагается на сцене.

- Спасибо дорогие друзья, что вы пришли сегодня в этот прекрасный весенний день вместе с нами поддержать наши инициативы, - начинает речь Янукович. - Я вчера был в Крыму. В Симферополе наши с вами единомышленники приняли резолюцию, главное условие в которой – отставка нынешней власти. Вы согласны с этой резолюцией?

- Да! – слышны одиночные отклики в толпе.

- А вы верите этой власти?

- Нет, - так же без особого энтузиазма раздается на Майдане.

- Сегодня наступает новый момент истины для нашей страны. Больше четырех лет эта команда правит Украиной. С этой площади в 2004 году они обманули пол-Украины... Все, что они обещали, - сделали наоборот. Они говорили о демократии, но демократию подменили политической целесообразностью... Они хотят, чтоб жители Украины платили за газ по европейской цене. За наш с вами счет они будут выплачивать кредиты... Обещали в 2005 году вернуть сбережения Сбербанка СССР, а в 2009 году заморозили сбережения всех граждан Украины... Сколько может украинский народ терпеть эту орду... Больше 80% людей не доверяют этой власти. Ей не доверяют инвесторы, наши партнеры в мире... Нынешняя власть срочно должна уйти в отставку: и правительство, и Президент... Они беспокоятся не об экономике Украину, а о своей личной экономике... И на Западе Украины люди, обманутые оранжевым Майданом, и на Востоке Украины люди, униженные Майданом, сегодня объединяются... Мы должны объединиться и победить, во имя Украины, во имя наших детей, во имя памяти наших отцов и дедов. Спасибо!

Януковичу дарят огромный букет белых роз. Он, как настоящий джентльмен, передает их Татьяне Засухе. А затем со сладкой улыбкой позирует перед камерами и время от времени машет рукой в толпу.

А я тем временем слышу из-за спины:

- Ни один на украинском языке не выступил. Вот это Украина...

Анна Ященко