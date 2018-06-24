Виктор Пилипишин: Главное – не моя личная победа, а чтобы Киев навсегда выбрался из этого дерьма…

Недовольство действующим мэром Леонидом Черновецким в Киеве нарастает. Протестные митинги возле мэрии, создание Временной следственной комиссии при парламенте, резкие заявления в адрес городского головы с Банковой заставляют поверить в то, что Киев снова будет выбирать мэра. Глава Шевченковской райадминистрации Виктор Пилипишин - один из самых жестких и последовательных критиков городской власти, и один из будущих кандидатов на должность киевского мэра. УНИАН обратился за интервью к политику.

«МНЕ СТЫДНО...»

Виктор Петрович, через несколько дней исполняется ровно три года, как Леонид Черновецкий стал мэром. Как бы вы охарактеризовали этот период?

Три года с Черновецким…Черная дата. К сожалению, красной ее называть мы не можем. Это период упущенных возможностей. Когда говорят о проблемах Киева, часто употребляют слово "кризис". А на самом деле три последних года стали временем серьезного экономического падения. В Киеве можно было провести радикальные реформы экономического, политического, социального характера. Мы не просто чего-то не достигли… Все ухудшилось настолько, что даже в самом воздухе чувствуется запах «катастрофы». Пусть без огня и дыма, но ощущается чувство тревоги. Мы не верим, что воду из крана можно пить. Мы знаем, что могут отключить свет, перестать подавать воду. Список можно продолжать.

Мне кажется, что через годы мы будем вспоминать время правления Черновецкого с чувством невероятного стыда. Вы не чувствуете своей вины, что Киевом руководит Леонид Михайлович?

Если бы я не чувствовал, то я не выступал бы за скорейшее проведение выборов городского головы.

Стыдно за центральную власть, что она заигрывает с этим мэром, стыдно за то, что у большинства горсовета главным приоритетом не стоят интересы города, а свои личные интересы. Стыдно, что в кулуарах люди могут шутить над выходками мэра, а потом принимают почтительную позу для того, чтобы решить у него свой корпоративный вопрос. Да, мне за это стыдно. Я даже не могу понять, чем их испугал или купил Черновецкий...

Но я хочу напомнить, что один человек из вашей фракции, фракции блока Литвина в Киевсовете, дал свой голос за создание мэрского большинства в Киевраде.

Без ошибок не бывает. Но все, кто в нашей политсиле поддерживает действующую киевскую власть, уже сделали свой выбор. Пусть они на следующих выборах ищут место в блоке Черновецкого.

Вы вместе с другими главами районных администраций недавно были на совещании у Президента, посвященном муниципальной политике. Как прошло совещание? Глава державы и его Секретариат только декларируют свое недовольство или они готовы не словом, а делом решить проблему с киевским руководством?

Я, честно говоря, надеялся на более радикальное решение. Но есть интересы города, и я не хотел оказаться в позиции человека, который все оценивает отрицательно. Когда Президент предложил достигнуть компромисса и попробовать договориться с мэром, то я решил смирить свои личные и политические амбиции и готов был сесть за стол переговоров с городской властью. Я был готов, учитывая критическую ситуацию в городе, прийти к какому-то соглашению по вопросам управления, хозяйствования и развития города.

Какие могли быть соглашения? Президент зачем-то вас собрал, потратил ваше и свое время. И все для того, чтобы предложить еще раз прийти к соглашению с мэром?

Я же говорю о том, чего мы ожидали, когда шли на совещание, и какие мотивы нами руководили, когда мы согласились на компромисс. Мы посчитали, что есть смысл согласиться на то, что выборы будут через год, а сейчас попробовать удержать ситуацию в городе под контролем. Даже если придется наступить на профессиональную и человеческую гордость. Мы решили, что главное - выровнять ситуацию в городе. К сожалению, после трехчасовой беседы это компаха собрала сессию, приняли так называемый бюджет Киева. В результате чего районы, главы которых выступили против Черновецкого - Соломенский, Шевченковский, Дарницкий и Святошинский - не получили финансирование даже на заработную плату.

А как это корреспондируется с законом?

Разве в этом вассальном городе соблюдаются законы? Мы будем подавать в суд, оспаривать бюджет. Сессия райсовета проголосовала решение о проведении референдума в Шевченковском районе. Мы соберём киевских депутатов, чтобы создать инициативную группу и будем требовать проведения референдума по столице. Есть высшее должностное лицо государства - Президент. Думали, что если обратим внимание, то какое-то решение будет. Но все-таки последняя инстанция - это люди. У меня сегодня были представители организации «Достали». Такое точное слово. Мэр и его команда меня достали. Достали, как главу администрации, как политика, а главное, они меня достали как человека.

Когда у главы Секретариата Президента Виктора Балоги возник конфликт с мэром, в людей это вселило надежду на отстранение мэра.

Не стоит скатываться к тому, чтобы обсуждать поругались ли с мэром, помирились ли. Есть объективные критерии, по которым можно оценивать деятельность того или иного человека. Для меня объективный критерий то, что в городе за три года не построено ни одной станции метро. Объективный критерий то, что мост через Днепр не построен. Объективный критерий то, что в больницах нет оперативного запаса лекарств и нечем кормить людей, объективный критерий то, что в конце года город не был готов выплатить заработную плату и сегодня имеет несколько миллиардов долгов. И наконец для меня объективный критерий то, что власть за сто пятьдесят миллионов долларов заложила весь Киев.

Когда мы узнали, про то, что музеи, админздания стали залоговым имуществом банка, мы пытались получить комментарии юристов и банкиров, но люди отказывались отвечать. Как такая сделка стала возможной? Зачем банк взял в залог активы, которые даже в случае невыплаты городом кредита ему забрать не так-то легко? И что будет, если кредит город не выплатит, а банки в суде получат право оставить себе все 157 заложенных зданий?

У нас решения готовятся, принимаются и реализуются так, что даже люди, причастные к управлению, не понимают, что происходит. Как глава района я не могу понять, как принимаются решения.

А если кредит возвращен не будет, то по закону банк сможет забрать заложенные здания. Причем, они ведь заложены по балансовой стоимости.

Но как Киеврада могла такое проголосовать?

Я так понимаю, что накануне голосования ночью шли серьезные переговоры по интересам. В итоге против этого решения проголосовали только две силы, блок Литвина и блок Кличко.

И не спрашивайте меня, как проголосовали. А как из собственности города ушел банк Крещатик? Как мы потеряли Водоканал, Киевгаз, Киевхлеб, Киевмлин? Беспринципность и безнаказанность со стороны правоохранительных органов и должностных лиц привели к тому, что эти люди живут по своим законам и руководят городом, как им выгодно и удобно.

«У СОБАЧКИ СЛОЖНО ВЗЯТЬ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ, КАСТРИРОВАЛИ ЛИ ЕЕ ИЛИ НЕТ...»

Ходят такие слухи, что Юлия Владимировна и Леонид Михайлович договорились о взаимной поддержке. Она сейчас прощает ему нереальный бюджет, а он не мешает ей на президентских выборах.

В политике нет ничего невозможного. Но если это соответствует действительности, то я хотел бы напомнить этой политической силе, чем закончились заигрывания и договоренности с Черновецким «Нашей Украины».

Вы видели принятый горсоветом бюджет и план развития города на этот год?

Этот бюджет ужасен. Мы по финансовым и экономическим показателям вернулись лет на десять назад. А по показателям состояния городского хозяйства на послевоенный уровень.

Мы тоже смотрели бюджет Киева. Там вполне обоснованно предполагается сокращение социальных программ, но при этом заложено 8 миллионов гривен на «гуманную утилизацию бездомных животных». Это – много?

В этом бюджете приоритет отдавался тем статьям, по которым использование средств сложно проконтролировать и которые власть могла использовать для своих целей. Например, выделение денег на коммунальные средства массовой информации, которые используются для прославления мэра. Или вот деньги, чтобы кастрировать собачек. Дорого или дешево – 8 миллионов на кастрацию, неважно. Сложно проконтролировать, были ли эти деньги украдены. Деньги на строительство моста частично можно украсть, но мост будет стоять. А у собачки сложно будет взять свидетельские показания, кастрировали ли ее или нет, сертификат об обрезании у нее не попросишь. А ведь бюджет должен был содержать хотя бы минимальные средства на развитие, должны быть пусть адресно выделены деньги на медицину для малообеспеченных. В это время у одиноких пенсионеров сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами. Ведь именно в такие периоды времени нужно помогать людям, у которых ничего и никого нет.

Зато бюджетом 60 миллионов выделяется на паркоматы и эвакуаторы. Но мне бы хотелось знать, а куда пошли средства, зарабатываемые эвакуаторами последние годы? В столице построен хотя бы один-два паркинга в центре? Да, в столице могут быть местные сборы, но важно, чтобы собирание денег они не превращались в поборы!!!

Черновецкий пришел к власти с идеей абсолютной бесполезности коммунальных предприятий. А когда он приватизировал все, что можно, все объекты, касающиеся хлеба, воды, энергетики, то снова вернулся к идее коммунальных предприятий. Они оказались очень нужны мэру, чтобы вливать туда бюджетные деньги, чтобы собирать доходы от программ по переселению бабушек в специнтернаты и от оказания услуг. После разбазаривания имущества, земли, денег бюджета власть добралась уже конкретно до кошельков киевлян.

Мне сказали, что в ЖЕКи Шевченковского района поступила разнарядка подыскивать одиноких стариков для реализации программы «Лучший дом». Вы как глава района подтвердите эту информацию?

Я уже говорил, что на Руси глупость законов компенсируется необязательностью исполнения. В случае с разнарядками мэрии я свято следую этому принципу.

Но была ли разнарядка от мэрии, признайтесь? Мне об этом сказали сотрудники вашей администрации.

Я эти глупости стараюсь даже не читать. К счастью, сложилась такая ситуацию, что чиновники мэрии стараются не направлять мне откровенно абсурдных указаний. Хоть в этом у нас согласие. Я имею возможность не участвовать в бездумных и бездарных проектах.

Я СЧИТАЮ, ЧТО ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СКОРО

Вы думаете, психиатрическая экспертиза мэра будет проведена?

Я думаю, что это больше популизм. Поведение мэра действительно странное, но я не специалист, чтобы диагностировать его психику. Пусть даже кому-то диагноз и кажется очевидным. Я думаю, что состояние школ, домов, больниц, дорог, транспорта само по себе достаточное основание для того, чтобы отстранить Черновецкого. Зачем нужна экспертиза? Разве что для того, чтобы помочь Черновецкому уйти от ответственности, признав его невменяемым. Но он должен отвечать за все свои действия перед киевлянами.

А что бы вы сами смогли показать киевлянам на выборах, кроме критики мэра? Хотя тема, конечно, благодатная.

Меня сложно обвинить в критиканстве. Вы помните, как даже на наших интервью я избегал резких оценок, всячески сдерживая внутренний протест. Я неукоснительно следовал кодексу госслужащего и не нарушал норм корректности. И если сначала мне казалось, что в администрации ко мне прислушиваются, то потом я понял, что ни мои предложения, ни критические замечания не получают хоть какого-то отклика. Эти люди никого не слышат. Наступил момент, когда я уже просто не мог молчать. Я должен был заявить, что проводимая политика - это варварство.

А что касается того, чтобы я мог показать на выборах. Когда я пришел в район, мы достигли консенсуса со всеми политическими силами, мы сформировали программу развития района. И мы сегодня можем взять программу развития и по пунктам показать, что мы сделали.

В прошлом году на референдуме района 98 процентов жителей проголосовали против ликвидации района и отстранения от власти руководства района. Это значит, что они знают власть района, она им не чужая и видят, что эта власть сумела сделать. Район раньше воспринимался чем-то вроде жилмассива на задворках центра. А сейчас люди гордятся районом. Это главное.

Гордость - это поэзия, что вы можете сказать о конкретных объектах? Говорят, что вы поменяли окна во всех детских садах и школах? Скажите, а сколько за это платили родители? Власть обычно любит делить лавры за поступки, оплаченные населением.

Да, мы поменяли окна во всех детских садах и в большей части школ, родителей мы не привлекали, это все сделано за деньги бюджета района. На сегодняшний день новые окна - это теплые условия обучения, это падения уровня заболеваемости, это энергосбережение и это то, что будет работать на общество пять лет. А ведь на эти деньги можно было по мелочи подмазать, подмарафетить, а представляете, сколько гречки можно было раздать? Мы начали делать спортивные комплексы. Не один-два комплекса для того, чтобы попиариться, мы их на сегодняшний день сделали двадцать в большинстве школ района. Я скажу без лишней скромности: то чувство патриотизма, которое появилось у жителей нашего района, во многом вызвано ответственными действиями районной власти. Люди видят, мы реализуем наши обещания, а начав что-то делать, доводим это до конца.

Критикуя детей, стоит задать вопрос: а что мы сделали, чтобы ребенок вел себя по-другому, чтобы не сидел в компьютерных клубах, не курил траву, не пил в подворотнях? Мы запланировали построить двенадцать детских центров. А теперь угадайте, почему мы их не построили?

Вам не отвели землю?

Да. За два с половиной года нам не дали участки для детских центров, а в этом время Киеврада сотнями гектаров отводила землю даже без оформления документов. Это настолько мерзко и цинично, что слов не находится.

Вы уже подготовили свою программу развития Киева?

При составлении программы очень важно, чтобы была выработана идеология. У киевлян и политиков отсутствует идеология и стратегия развития города. Нужно совершить определенные шаги. Полтора-два года назад мы говорили об инвестпроектах и долгосрочных программах развития столицы, но сегодня ситуация изменилась. Мировой финансовый кризис, усугубившийся грабительским управлением на протяжении трех лет, ставит новые задачи. Я бы сказал, что Киеву нужны две программы, одна краткосрочная, предполагающая антикризисные мероприятия, вторая программа стратегическая на тридцать-пятьдесят лет. У меня сегодня проект программы готов. И это результат работы всей моей команды. Общество не принимает активного участия в развитии города. С обществом не советуются, решения принимаются в кабинетах. В ближайшее время я внесу предложения, основанные на моем видении ситуации. И я хотел бы, чтобы в обсуждении моих предложений приняли участие политики, управленцы, эксперты и жители Киева. Сама процедура обсуждения решений должна быть демократической, но после принятия решений должна быть жесткая профессиональная власть, которая реализует программу. У нас авторитарно-кулуарно с учетом личного интереса принимаются решения, а все, что касается общественного интереса, хоронится. Это фундаментальный принцип: открытое и прозрачное принятие решений при поддержке и участии общества. Если общество будет понимать, почему принимается решение, оно поймет и поддержит власть. Президенты и премьеры разных стран сейчас часто повторяют слова Черчилля, который в 1939 году пообещал своей нации «кровь, тяготы, слезы и пот». На этом краткосрочном этапе нужно объяснить киевлянам, что нас ждут «тяготы и пот», что ощутимого роста доходов не будет, что нужно проводить непопулярные решения, но что это нужно и вам и вашим детям.

А как вы составляли эту программу? - Изучали бюджеты европейских столиц?

Я встречался с руководителями европейских столиц, мы летали в Ванкувер, вели переговоры в Вене, у нас была делегация из Варшавы. Сейчас ведем переговоры с Хельсинки, была делегация из Прибалтики. Опыт последней наиболее интересен. Ведь Прибалтика стремительно уходила от социализма, и построила эффективное хозяйство. Мы читаем много теоретической литературы. Наша программа - это синтез мировой практики, отечественных экспертных наработок и моего личного управленческого опыта. И в ближайшие дни мы вынесем программу развития на обсуждение.

Дай Бог, чтобы дорогостоящая работа оказалась востребованной.

На самом деле никакое обобщение и анализ информации не пропадают. Например, четыре или пять лет назад мы писали первую программу по городу Киеву. И сейчас некоторые моменты кажутся мне устаревшими, некоторые наивными, но многое из написанного для Киева я успешно использовал, составляя программу Шевченковского района. Системный труд всегда принесет плоды. Но общество должно быть вовлечено в процесс. Команда должна вести честный и профессиональный разговор, объясняя, что политика города в условиях экономического роста отличается от политики в период кризиса и упадка. При этом власть должна объяснять все свои решения по имуществу, по бюджету.

Я видела ваши бигборды в городе. Вы, судя по всему, рассчитываете, что выборы будут скоро. Что дает вам основания на это надеяться?

Вы имеет ввиду кулуарные договоренности?

Да.

Я для себя принял решение минимизировать кулуарные договоренности, и действовать максимально публично. Я считаю, что выборы должны быть скоро, и я бы очень этого хотел. Я идеалист, я понимаю, что без закулисных переговоров не бывает политического процесса, но открытой и публичной политики должно быть больше, чем таких договоренностей.

Чтобы стать мэром, кандидату, кроме предвыборной программы, нужны поддержка или первых лиц страны, или финансовых и промышленных групп. Нужно, чтобы сложились звезды. Чья помощь может быть полезна нынешнему кандидату в мэры, ведь сегодня ни Президент, ни премьер, ни оппозиция не популярны в городе? Я хочу сказать, что общался с представителями различных политсил и руководителями разного уровня, я убедился, что 90 процентов людей поддерживают мои взгляды. Но, возможно, время не пришло, возможно, пока звезды не стали. Но я думаю, что гражданская совесть и ответственность проснутся, когда начнется кампания, и люди сделают все, чтобы это команда ушла, как наше страшное и позорное прошлое. Вопрос не в личной победе Пилипишина, а в том, чтобы Киев выбрался из этого дерьма и получил прививку, чтобы Киев больше никогда не был продан за гречку. Пусть наши бабушки посчитают, во сколько им обошлись продуктовые пайки.

Беседовала Лана Самохвалова