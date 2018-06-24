Откровение от Черновецкого: рискуют только дураки (фоторепортаж)

Киевский градоначальник сегодня презентовал свою книгу «Как стать миллионером». Надо отметить, что для того, чтобы «обобщить те знания и опыт», которые удалось получить Леониду Черновецкому на «нелегком пути от начинающего предпринимателя к крупному бизнесмену», начинающему писателю Черновецкому хватило 24-х страничек не слишком мелкого текста.

Остальное – отзывы о мэре Киева пяти политиков и президента Грузии Михаила Саакашвили (только хорошее). Десятка четыре фотографий «любимца» киевских бабушек с разными политиками, Президентом Виктором Ющенко, и в гордом одиночестве. Плюс полный сборник «законов от Черновецкого». Все это счастье обойдется покупателю в 98 гривен. Потому что, как сказал сам мэр: «Книга будет продаваться дорого. Неправильно раздавать советы бесплатно».

УНИАН предлагает читателям ознакомиться с некоторыми выдержками из книги, которые нам показались любопытными.

«Я думаю, что совершил большую ошибку, когда начал заниматься определенными направлениями бизнеса с женой… Поэтому я ужинаю, а жена рассказывает и показывает мне документы, и разные истории, которые меня уже не так захватывали… Затем мы начали из-за этого ссориться…»

«Мы не помним того, кто изобрел электричество. Где этот человек? Кто он? Ньютон там, Фарадей, другие. Но мы хорошо помним, что был Эдисон, который применил эту идею, и у него бизнес сомкнулся…»

«Идеи, даже у хорошего композитора, могут когда-то закончиться. У меня моя песня еще не закончилась – я ее еще пою. В принципе, я всегда был мечтателем, им и остаюсь. Бизнесмены – это, в основном, люди, у которых есть воображение и которые мечтают... Я даже перед сном мог представить себе какую-то ситуацию, на которой можно было бы заработать деньги, если это бизнес…»

«Мне трудно себе представить, чтобы я был без идей хоть когда-нибудь. Это было бы катастрофой…»

«…появился магазин (когда-то он был в доме Учителя), который стал очень популярным. Все его посещали, так как тогда это считалось высшим классом. Этот магазин обошелся мне в пару тысяч долларов всех инвестиций. Денег не было, мы из досок «слепили» всякие прилавки, и я составил разные договора, и даже (хотя никогда этого не делал) учет товаров, которые поступают в магазин. И что вы думаете? Это был, что называется, сильнейший удар! Потому что на меня свалилась куча денег, я стал зарабатывать сначала 30 тыс., а потом и по 50 тыс. долларов в день. То есть вдруг посыпался дождь. Но меня торговля никогда не интересовала…»

«У меня был учитель, бывший замминистра, он мне его (один афоризм – ред.) рассказывал еще когда я был заместителем проректора. Тогда мне было только 35 лет. А он – бывший резидент в Японии, серьезный человек, полковник в отставке. Он мне говорил: старик, запомни, с годами грудь для орденов становится все уже, а часть тела для пинков – все шире… Это я говорю каждому чиновнику в Украине, кто начинает задаваться».

«Раньше говорили: кто не рискует, тот не пьет шампанское. А алкоголики добавляли: «Лиманское». Потому что было такое вино, очень дешевое, суррогатное. Такая была ситуация. Рискуют только дураки, это я говорю точно…»

Цитаты выбирала Елена Перегуда

Фото Александра Синицы / УНИАН