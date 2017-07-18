Добкин заявляет, что Новинский внес за него часть залога

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявляет, что его соратник по партии Вадим Новинский внес за него часть залога в размере 30 миллионов гривен из необходимых 50 миллионов гривен.

Об этом Добкин сообщил во время телефонного включения в эфире телеканала "112 Украина".

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"Могу подтвердить. Я разговаривал с Вадимом Владиславовичем (Новинским) буквально полчаса назад по телефону. (Он) подтвердил, что сегодня внес первую часть залога, которая составляет 30 миллионов гривен", - сказал Добкин.

Также депутат утверждает, что у него нет средств для погашения залога. По его словам, за него вносят деньги его товарищи, у которых указанные средства задекларированы.

Добкин добавил, что, по словам Новинского, вторую часть залога в размере 20 млн грн должен внести сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников.

Депутат напомнил, что срок, когда можно погасить залог, по решению суда истекает в четверг, 20 июля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля суд принял решение арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.