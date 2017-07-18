Добкин заявляет, что Новинский внес за него часть залога
Вторую часть залога в размере 20 млн грн должен внести сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников.
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин заявляет, что его соратник по партии Вадим Новинский внес за него часть залога в размере 30 миллионов гривен из необходимых 50 миллионов гривен.
Об этом Добкин сообщил во время телефонного включения в эфире телеканала "112 Украина".
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"Могу подтвердить. Я разговаривал с Вадимом Владиславовичем (Новинским) буквально полчаса назад по телефону. (Он) подтвердил, что сегодня внес первую часть залога, которая составляет 30 миллионов гривен", - сказал Добкин.
Также депутат утверждает, что у него нет средств для погашения залога. По его словам, за него вносят деньги его товарищи, у которых указанные средства задекларированы.
Добкин добавил, что, по словам Новинского, вторую часть залога в размере 20 млн грн должен внести сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников.
Депутат напомнил, что срок, когда можно погасить залог, по решению суда истекает в четверг, 20 июля.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.
Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.
15 июля суд принял решение арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.