Американский "ястреб" для Донбасса

Спустя полгода после инаугурации Трампа, США возобновили линию отдельного канала коммуникации по Донбассу. О назначении Курта Волкера стало известно 7 июля, в первый день саммита «Большой двадцатки», в тот же день, когда в рамках саммита состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Собственно, второе событие напрочь затмило первое. Хотя одно никак нельзя считать менее важным, чем второе.

«Курт Волкер недавно был назначен специальным представителем по вопросам Украины. И я благодарен за то, что вы дадите ему возможность провести несколько дней здесь для того, чтобы понять ваши перспективы – правительства и народа Украины – относительно этого сложного вопроса (конфликта на Донбассе, - УНИАН)», - заявил на днях Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, пребывающий с визитом в Киеве.

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Ознакомление Волкера с будущим фронтом работ в такой короткий период после назначения не вызывает удивления. В Вашингтоне рассчитывают, что он будет в курсе процессов, происходящих в рамках «нормандских» встреч, а также будет вести диалог с помощником президента России Владиславом Сурковым, как это делала в администрации Обамы замгоссекретаря Виктория Нуланд. Вместе с тем, есть основания полагать, что, в отличие от Нуланд, у Волкера не будет никаких «печенек».

«Печеньки» закончились

Курт Волкер – профессиональный и опытный дипломат, бывший постоянный представитель Вашингтона в НАТО и экс-глава Института Маккейна в Аризоне. Эксперты называют Волкера человеком, хорошо разбирающимся во внешней политике США, в частности, на европейском и российском направлениях. По словам политконсультанта, президента Фонда национальных стратегий Тараса Березовца, в пользу этого мнения играет несколько фактов из биографии Волкера. «Это профессиональный дипломат, который работал послом США при НАТО, а это - одна из ключевых дипломатических должностей, вторая по влиятельности после представителя США в Совете безопасности ООН. В последнее время он работал исполнительным директором Института Джона Маккейна… Тиллерсон взял человека с крыла «ястребов» республиканской партии», - отметил он.

С таким мнением согласен политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, тот факт, что на должность спецпредставителя по Украине выдвинут опытный дипломат с хорошим бекграундом и знанием НАТО, оборонно-политических, а не только дипломатических вопросов, - хороший знак.

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Политолог считает, что, в отличие от Нуланд, миссия которой периодически осуществлялась под конкретные вызовы и проблемы, в случае с Волкером речь идет о постоянном режиме консультаций. Другими словами, интенсивность контактов будет намного выше. А это, в свою очередь, может способствовать более интенсивному дипломатическому процессу и, как следствие, продвижения в реализации Минских соглашений, а также в целом решения конфликта на Донбассе. «Назначение Волкера – в интересах Украины. Он может сдвинуть с пробуксовки минский процесс и тему дипломатического решения конфликта на Донбассе», - говорит он.

Кроме того, по его мнению, Волкер – тот человек, который сумеет компенсировать недооценку действий России в конфликте на Донбассе со стороны высшего руководства США.

Маленькие битвы большой войны

Вместе с тем, эксперты отмечают, что консультации для урегулирования конфликта невозможны без диалога с российской стороной. Тарас Березовец напоминает, что со стороны России переговорщиком был и остается помощник президента РФ Владислав Сурков. И Волкеру, очевидно, придется с ним общаться. «Это будет очень важный, но сложный диалог, с Сурковым невозможно работать, потому что это аферист мирового уровня», - отмечает политконсультант.

Конечно, сам факт назначения американского спецпредставителя по Украине возобновит активизацию отношений и означает более активное вовлечение США в урегулирование конфликта на Донбассе. «Москва недоговороспособна, она не выполняет своих обязательств и приход такого трезво мыслящего дипломата - это сигнал, что сейчас приходят в Госдепартамент настоящие профессионалы», - убежден Березовец.

«Когда речь идет об урегулировании ситуации на востоке Украины, он (Волкер, - УНИАН) выражал определенную критику в отношении Минских соглашений с точки зрения интересов Украины. В том смысле, что они, в некоторых позициях, не учитывают позиции Киева», - добавляет украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Для нас важно, что в переговорном процессе Волкер не будем давать каких-то бонусов, авансов русским и не будет увлекаться игрой с Сурковым, как это было в случае с Нуланд», - считает он.

С другой стороны, это вряд ли будет означать появление значительного прогресса в выполнении Минских соглашений. «Все упирается в нежелание России выполнять свои обязательства. И назначение хоть десятого представителя США в этом процессе ничего не изменит, пока Путин не захочет выйти из Донбасса или пойти на какой-то компромисс», - подчеркивает Березовец.

Информация против провокаций

Фесенко же отмечает, что Волкер - переговорщик, его дело принимать предложения, а важные внешнеполитические решения принимают госсекретарь и президент США.

Действительно, радуясь назначению «ястреба» для Донбасса, стоит учитывать, что Трамп использует украинскую тему как некий баланс в отношениях с Россией. Пока это действительно работает в пользу Киева. Но Трамп хочет договариваться с РФ. Поэтому жесткая проукраинская риторика может компенсироваться договоренностями с русскими по другим вопросам.

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По мнению Фесенко, Трамп и Тиллерсон выбирают для себя несколько иные приоритеты, чем разрешение украино-российского конфликта: «Восстанавливается челночная миссия, когда американский спецпредставитель будет бывать и в Киеве, и в Москве. Волкер будет, параллельно переговорам в нормандском, в минском форматах, пытаться ускорять переговорный процесс, будет искать компромиссные варианты… Но чрезмерных иллюзий относительно прямого вовлечения США в переговорный процесс по Донбассу, то есть, включения США в «нормандский формат», ожидать не стоит. Этого не хочет Трамп».

С другой стороны, субъективная антироссийская позиция Волкера, по словам политолога-международника Тараса Чорновила, говорит о том, что команда Трампа будет очень широко информирована о каждой провокации со стороны Кремля. И вряд ли «ястребы» упустят возможность этой информацией воспользоваться.

Константин Гончаров