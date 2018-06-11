Вехи недели. Обострение перед праздником, позиционирование власти и наступление Луценко

Накануне Дня Конституции Украина получила мощный удар сразу по нескольким направлениям. Взрывом в своей служебной машине на киевской улице был убит полковник Главного управления разведки Максим Шаповал, а буквально через несколько часов в тысячах компьютерах самых разных учреждений и организаций уже вовсю хозяйничал компьютерный вирус PetyaA, заметно парализовавший привычный уклад жизни многих украинцев. Страна ощутила, что вооруженный конфликт на Донбассе – только часть гибридного противостояния, у которого нет четко определенного фронта и направлений главного удара.

Очевидно, что дестабилизация ситуации – пожалуй, главный на сегодня инструмент влияния Кремля на ситуацию в Украине. Поэтому Петр Порошенко, выступая во время заседания Ассоциации городов Украины, подчеркнул, что выборы – президента и парламента – должны пройти по графику, в 2019 году, а до того стоит сосредоточиться на реальных реформах. Интересно, что Юлия Тимошенко подчеркнула, что досрочные выборы – единственное спасение для Украины, правда, ее попытки «спасти страну» подобным образом пока не складываются.

Другие рейтинговые политики тем временем искали информационные поводы. Олег Ляшко постарался предстать в образе терминатора Педро Аграмунта, ради чего даже побывал в Страсбурге. Михеил Саакашвили запутался в своих деловых отношениях с телеканалом ZIK, где политик оттачивает мастерство телеведущего. Владимир Гройсман, не фигурирующий в президентском рейтинге, но не скрывающий политических амбиций, тем временем не только сделал контрольный политический выстрел по Андрею Садовому в контексте скандала вокруг львовского мусора, но и подчеркнул, что не допустит появления «смотрящих» в правительстве. Интересно, что глава правительства также выступил за всеобщую отмену неприкосновенности и уже в который раз высказался за проведение пенсионной реформы.

Для реализации амбициозных планов правительства и его главы необходимо согласие Верховной Рады и повышенная работоспособность. Подбивая итоги половины парламентского созыва, его спикер Андрей Парубий привычно упирал на патриотизм своих коллег, но вынужден был признать, что политической воли для смены избирательного закона у слуг народа недостаточно. Как и, стоит признать, для обеспечения работы в режиме согласованной защиты национальных интересов.

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Любопытно будет посмотреть, как повлияет шесть представлений Генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности (два из которых предполагают возможность последующего задержания и ареста) на коэффициент полезного действия Верховной Рады перед уходом на летние каникулы. Видимо, в порядке утешения депутатского корпуса Юрий Луценко подчеркнул, что имеет претензии и к ряду бывших и действующих министров. Негласная, но заметная конкуренция между Генпрокуратурой и НАБУ заставляет слуг Фемиды повышать ставки – шеф антикоррупционеров Артем Сытник сообщил, что дела Романа Насирова и Михаила Охендовского скоро будут переданы в суд.

Евгений Магда