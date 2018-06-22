Юрий Костенко: Если БЮТ ведет игры с Регионами, то зачем нам нынешняя коалиция?

Недавно лидер Украинской народной партии Юрий Костенко сделал громкое заявление: УНП отзовет своих депутатов из коалиции, если БЮТ не прекратит вести политику двойных стандартов. Он также назвал политическим бартером ситуацию, когда БЮТ поддержал увольнение Огрызко, а ПР – “отмену выборов” в Тернопольский облсовет, которые, однако все равно состоялись. Мы задали несколько вопросов господину Костенко. БЮТ НАЧАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ПР: ОГРЫЗКО ПОМЕНЯЛИ НА “ОТМЕНУ ВЫБОРОВ” В ТЕРНОПОЛЕ Юрий Иванович, как Вы оцениваете сегодняшние события в НУ–НС? С одной стороны – это партия, почетным президентом которой является Виктор Ющенко, а с другой – нынешний лидер парламентской фракции НУ–НС Николай Мартыненко говорит, что она существует “не благодаря, а вопреки Президенту”... Я здесь ничего не могу комментировать. Это другая партия. Это даже некорректно. Я могу комментировать лишь то, что касается УНП. А относительно других партий – то это их проблемы. Почему я должен интересоваться тем, что творится в той или иной партии? Вы же меня очень хорошо знаете – я не занимаюсь политикой грязного белья.

Но и вы сегодня не отличаетесь последовательностью: сначала даете двух человек для коалиции, а затем говорите, что отзовете их. По какой причине? Когда мы давали своих представителей в коалицию, вспомните, какой была ситуация. Внеочередные выборы прекратились, потому что не было выделено средств. То есть новую Верховную Раду избрать люди не могли. Работать без коалиции согласно Конституции Верховная Рада не может. Она является полулегитимной. В любые моменты опять может быть эта игра, которую мы наблюдали на протяжении 2006 года, – с роспуском ВР, объявлением выборов, переносами и все такое. Это не работа ВР, когда депутаты сидят на чемоданах и вместо того, чтобы думать о законах (тем более о тех, которые должны противодействовать кризису), думают, в каком списке они могут пройти в следующий созыв ВР.

Правительство без коалиции также нелегитимно. Он исполняет обязанности. Министры и так плохо работают. А если им сказать, что через день-два или месяц они должны будут покинуть свои должности, – тем более не будут работать. Государство стояло перед угрозой общего властного коллапса. И в таких условиях Украинская народная партия приняла решение о вхождении в коалицию, делегировала своих представителей, потому что иначе ситуация была бы еще хуже.

Когда БЮТ опять, вместо того, чтобы сформировать какую-то стратегию экономических преобразований или экономической политики, или противодействия кризису, начал политические игры с Партией регионов, политический бартер – Огрызко меняет на отмену выборов в Тернополе, – возникает логический вопрос: для чего мы восстанавливали эту коалицию? Чтобы делить власть на двоих – БЮТ и ПР? – или может все-таки для того, чтобы поработать для государственных интересов?

Мы предупредили, если политические игрища БЮТ с Партией регионов будут продолжаться, УНП рассмотрит вопрос о целесообразности такого участия. Последовательность у нас как раз наивысшая в этом смысле.

БЮТ И ПР ГОТОВЯТ ПЕРЕХОД УКРАИНЫ НА ПАРЛАМЕНТСКУЮ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Вы говорите, что БЮТ и ПР ведут переговоры. Владеете ли какой-то конкретной информацией? У меня нет следственных органов. Но из того, что подают СМИ, уже много чего можно сказать. То же заявление Лавриновича, который говорит, что Партия регионов продолжает работу над конституционными изменениями... Они не исключают, что возможно голосование вместе с БЮТ о переходе на так называемую парламентскую модель государственного управления. Не нужно иметь специального подразделения, которое следило бы, какой депутат о чем говорит. Это официальное заявление первого заместителя председателя ВР, представителя ПР, бывшего руховца Лавриновича.

И бютовец Портнов постоянно говорит, что БЮТ рассматривает возможность сотрудничества с ПР, и многие другие.

Вы осудили так называемую отмену выборов в Тернополе. На что вы там рассчитывали? А мы предлагали: давайте не проводить выборы (их сначала БЮТ предлагал), а приведем к присяге 10 депутатов Тернопольского облсовета, которые заменили бы тех нашеукраинцев, которые переметнулись в БЮТ, потому что они не дают совету работать и принимать решения. Полтора года облсовет не принимает ни одного решения. Использовав все возможности для решения этого вопроса в стенах облсовета, мы поддержали решение ВР о внеочередных выборах. И активно участвовали в этих выборах.

БЮТ проваливается на выборах. Но речь не о том, кто сколько наберет, а о том, чтобы дать возможность тернопольскому обществу иметь свой представительский орган, который уже так долго не работает.

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ЮЩЕНКО ВСЕ ПРАВЫЕ ПАРТИИ САМОЛИКВИДИРОВАЛИСЬ Не боитесь, что электорат НУ–НС растащат на куски – УНП, Рух, Вячеслав Кириленко… и не видите ли возможности союза с последним? Вопрос на вопрос: а когда наш руховский электорат кромсали и перетаскивали БЮТ и “Наша Украина”? Этих вопросов почему-то не стояло...

Чего мне бояться? Я ничего не боюсь и никогда не боялся (я говорю о политике). Потому что всю свою политическую жизнь работал и работаю в интересах государства. А относительно тех политических экспериментов, так называемых мегапроектов – они у меня всегда вызывали неприятие. В 2005 году именно на этой почве я отошел от предложения Виктора Ющенко относительно формирования его так называемой политической силы НУ–НС, я тогда еще говорил, что это ничего не даст хорошего. Потому что нужно не проекты строить, а формировать в Украине мощные идеологические партии, и новоизбранный Президент мог это сделать через объединение тех правых партий, которые были в блоке Виктора Ющенко «Наша Украина». Если бы по такому принципу образовывалась и политическая сила, то я могу на 100% гарантировать: сегодня это была бы мощная правоцентристская партия, которая не зависела бы от того, Ющенко - Президент, или не Президент, а работала бы в украинской политике.

Создают проекты, которые имеют целью лишь захват власти, а не реализацию политической программы, а затем все ищут крайнего – кто же виноват в ситуации, которую сегодня переживает наше государство.

Я не переживаю, что НУ–НС теряет электоральную поддержку. Это и не удивительно. Потому что это не политическая партия. Она безидеологическая. Был Бессмертный председателем партии – он проповедовал какую-то там теорию либерализма. Пришел руховец Кириленко – начал занимать более правую позицию. Но политическая партия, тем более идеологическая, всегда руководствуется идеей, программой, а не тем, кто во главе ее стоит: Иван или Петр, – и бегает та партия от левых к правым. Так в европейской политике не бывает.

Все говорят, что двупартийная система опасна для Украины – она лишь углубит нынешний раскол. А разве не является обманом избирателей такое большое количество партий? В Америке - тоже далеко не однородной стране, двухпартийная система прекрасно работает... В Америке две мегапартии. Но Америка – это не типичная для Европы ситуация. Хотя бы потому, что США строились не на национальной основе, не на национальных традициях, а на фоне миграционных процессов.

Теперь что касается Европы. Мы все же европейское государство и должны смотреть на европейские традиции, в том числе и политического строительства... В Европе, как правило, в представительские органы власти попадает от 5 до 10–12 партий. А бывает больше. Европейские партии – очень четкое отражение социальных, ментальных интересов общества. Потому есть партии правые, либеральные, левые, левоцентристские и т.д. Это не просто партия, это часть общественного интереса, который концентрируется и формируется в программе той или иной политической, идеологической силы. Потому европейская модель демократии для Украины должна быть приоритетной. В прошлых парламентских выборах в Германии принимали участие 70 политических партий. Намного больше, чем в Украине (у нас было 40). А теперь у нас нет на правом фланге, кроме УНП, реальных сил. Я на днях был в Харькове и Полтаве, сейчас еду в Западную Украину. И на каждой публичной встрече, пресс-конференции я спрашиваю: “Какие у вас здесь партии национального направления?” Сейчас называют только УНП и “Свободу”, и то лишь в Западной Украине, других партий нет.

При Президенте Ющенко все правые партии самоликвидировались. Сейчас пора восстанавливать ту политическую силу, с которой начиналась Украина. Я имею в виду УНП, которая ведет свою родословную от Народного руха. То, что у нас на бумаге зарегистрировано в Минюсте, не значит, что партии живут. Где те многочисленные партии? Нет.

Я пока очень оптимистично воспринимаю происходящее, по крайней мере, в плане партийного строительства. Мегапроекты закончились. Вера в вождей у людей заканчивается. Остаются политические партии. Это мы видим на тернопольских выборах...

И.О. МИНИСТРА ФИНАНСОВ СМОТРИТ В РОТ ПРЕМЬЕРУ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ В ДОЛЖНОСТИ

Как может изменить политическую карту Украины нынешний кризис? Кризис тяжелый – политический, экономический, социальный. Но с другой стороны, именно во время кризиса в большей степени формируется что-то новое: новые политические силы, новые взгляды, новые перспективы. В этом смысле, думаю, кризис приведет к существенному обновлению украинского политикума и возможности его формировать на основе национальных интересов, а не чьих-то личных интересов или бизнес-проектов.

Верите ли Вы, что правительство будет переформатировано?

Если Юлия Тимошенко не проведет серьезных кадровых изменений в финансово-экономическом блоке, в энергетическом блоке, то деятельность этого правительства лишь будет усиливать кризисные явления в Украине... Если Тимошенко думает лишь о кадровых манипуляциях (как это произошло с Огрызко) относительно других министерств и вместо мощного министра финансов будет первый заместитель министра финансов, у которого совсем другой уровень, который не формирует политику, а смотрит в рот премьеру, чтобы остаться в своей должности, – это правительство очень быстро уйдет в отставку.

Приведу самый свежий пример с Полтавщины, где я был на днях. Государственное предприятие, которое добывает украинский газ, продает его по 360 гривен за тысячу кубических метров. И это государственное предприятие не может сегодня получить лицензию на продолжение работ, потому что Министерство экологии, которое должно ее выдать, четыре месяца блокирует возобновление лицензии... Возникает вопрос: почему так происходит и что это за правительство, которое, с одной стороны, собирает средства, чтобы сбалансировать бюджет, в частности и через огромные перерасходы за обеспечение теплом, электроэнергией, а родной украинский газ, украинский товар не производится из-за политических игр. Почему так происходит? Потому что хотят эти скважины передать в частные руки, а затем частный хозяин уже будет продавать газ не по 360 гривен, а по 360 долларов. Коррупция в чистом виде! Что это за политика?

Я обращал и обращаю внимание Тимошенко на то, что 40% российского газа для энергообеспечения Украины, тем более газа по мировым ценам, – это роскошь, которая непосильна даже для США, не то что для Украины. Поэтому нужно переориентироваться на национальные природные ресурсы, в первую очередь на уголь. Именно поэтому мы предложили, чтобы Министерство угольной промышленности возглавил прекрасный специалист и организатор – господин Клименко. Он начинал трудовую деятельность в шахте и очень много лет там работал. Работал в Донецкой областной администрации в должности заместителя. Прекрасно знает проблемы угольной и энергетической отрасли.

Объединение шахты, которая добывает энергетический уголь, непосредственно с тепловой станцией, которая этот уголь сжигает (а не как сегодня сжигают российский газ) в тепловых электростанциях, – это колоссальная экономия газа. А следовательно, колоссальная экономия государственных ресурсов, которые можно направлять и на развитие производства, и на решение экономических и социальных проблем.

Если не будет серьезных кадровых ротаций в правительстве, тогда то, что сегодня делает правительство, обязательно приведет к банкротству – экономическому, социальному, а значит – и к отставке правительства. Или коалиция должна пойти на серьезные кадровые изменения, особенно в тех ключевых направлениях, от которых зависит в целом функционирование экономики, или эта коалиция несостоятельна, и потому нет смысла поддерживать ее на бумаге.

Разговаривала Анна Ященко