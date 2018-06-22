Тимошенко достается больше всех, о Морозе забыли, а Яценюк - в золотой середине

Центр социологических и политологических исследований «Соціовимір» и Институт антикризисных стратегий провели 20-23 февраля 2009 года общий опрос 26 экспертов-журналистов, среди которых Н.Влащенко, В.Иванов, Н.Лигачева, Е.Минько, А.Мустафин, М.Найем, С.Цеголко, А.Шевченко и др. Экспертов попросили оценить по пятибальной шкале степень лояльности ведущих украинских телеканалов, печатных и электронных СМИ в отношении деятельности ведущих отечественных политиков.

По словам исполнительного директора Центра «Соціовимір» Валерия Рябенко, опрос ярко подтвердило неутешительную закономерность: значительное снижение внимания к печатным СМИ и соответствующее снижение их влияния заметно не только во всем обществе, но и среди журналистов. Даже профессиональные журналисты часто не читают газет и получают информацию исключительно с экранов телевизоров и с мониторов компьютеров. Потому большинство отказов типа «Трудно ответить» в ходе опроса касалась именно печатных СМИ. (Из 26 экспертов, участвовавших в опросе, от 10 до 16 не смогли дать ответы именно на вопросы, связанные с печатными СМИ). Еще одна негативная закономерность, следующая из оценок экспертов, – несбалансированность внимания информационных каналов к разным политикам, некоторая предубежденность в отношении к ним, отход от позиций и журналистских стандартов, завоеванных в 2004 году.

Среди гипотетических кандидатов на должность Президента Украины наихудший рейтинг медиа-лояльности у Юлии Тимошенко. Особенно это касается освещения ее деятельности центральными телеканалами страны. Наилучший рейтинг медиа-лояльности у Арсения Яценюка, которому, по мнению основателя Института антикризисных стратегий Екатерины Кириченко, удалось достичь «золотой середины», ровного отношения к себе почти всех без исключения украинских СМИ. (Политик попал в главную тройку рейтинга лояльности при оценке 15 из 17 СМИ, включенных в анкету опроса). Пока Арсений Яценюк не имеет медиа-недругов. Это значит, что в будущей президентской кампании, которая может стать самой грязной за всю историю Украины, ему будет легче, чем конкурентам.

Абсолютный лидер падения внимания и лояльного отношения СМИ – Александр Мороз, заметил Валерий Рябенко. (10 из 26 опрошенных экспертов вообще решили не включать его в рейтингование). Похоже, что все без исключения украинские медиа и журналистское сообщество придерживаются версии об окончательной потере им места в высшем эшелоне отечественного политикума.

Среди телевизионных каналов страны, по мнению экспертов, наиболее несбалансирован телеканал «Интер», крайне субъективно освещающий деятельность нынешнего премьер-министра Украины (средняя оценка – всего 1,8 по 5-балльной шкале), и ТРК «Украина», неоправданно много внимания уделяющая деятельности Виктора Януковича (средняя оценка – 4,7). А наиболее однородными в своем отношении к политикам эксперты назвали телеканалы «СТБ», «ICTV», «Новый» (разрыв между оценками не более 1,5 балла) и «Тонис». При этом достаточно сбалансированный по вниманию к политикам канал «Тонис» значительно отстает от конкурентов по степени знакомства экспертов с его деятельностью (от пяти до пятнадцати экспертов из 26 затруднились определить степень лояльности этого телеканала к ведущим политикам).

Среди печатных СМИ худший рейтинг медиа-лояльности у Петра Симоненко (средняя оценка по 5-балльной шкале – 2,5) и Александр Мороз (2,6 балла). Высшую ступеньку лучшего рейтинга здесь делят Арсений Яценюк и Виктор Янукович (по 3,8 балла каждый). Второе место занимает Владимир Литвин (3,7 балла), а третье – Юлия Тимошенко (3,1 балла).

Среди интернет-изданий наиболее сбалансированы в политическом аспекте и наиболее соответствуют журналистским стандартам, по мнению специалистов, два украинских вэб-ресурса – «Корреспондент» и «Украинская Правда».

Наиболее лояльно отношение электронных СМИ к Анатолию Гриценко (средняя оценка – 3,8 по 5-балльной шкале). По мнению Екатерины Кириченко, отчасти это можно объяснить приязненным отношениям к политику соответствующей журналистской группы. Наименее лояльно электронные СМИ относятся к Александру Мороза (средняя оценка – 2,3). В целом же интернет-издания относятся к политикам более критично, чем телевидение или печатные СМИ: их лояльность ни к одному из политиков не превышает средней оценки в четыре балла.

Полную оценку лояльности СМИ ( телеканалов, прессы и интернет-изданий) к деятельности украинских политиков смотрите здесь