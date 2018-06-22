Вехи недели: удаление Огрызко, подарок Балоги и полная газификация украинской политики

В правительстве прошла внеплановая ротация – парламентарии отправили в отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко. Миллиарды кубометров газа стали камнем преткновения между Президентом и премьером. МВФ отказал в рассмотрении обращения украинской власти о предоставлении следующего транша кредита.

Утлое суденышко компромисса между Виктором Ющенко и Юлией Тимошенко налетело на внешнеполитические рифы. Вызов Владимира Огрызко на парламентскую трибуну для отчета поначалу не предвещал неприятностей шефу украинской дипломатии, но он стал жертвой «всплеска демократии» в рядах БЮТ. Слишком много возможностей предоставляло бютовцам увольнение Огрызко: убрать неудобного премьеру министра, продемонстрировать взаимопонимание с Москвой, насолить Виктору Ющенко и сделать несколько па политического танго с Партией регионов. Так что 49 «сердечных» голосов за отставку министра иностранных дел – вовсе не случайность.

Интересно другое: во фракции НУ-НС бросились отыгрывать ситуацию назад, но столкнулись с непониманием партнеров по коалиции. В результате Борис Тарасюк совсем недавно собственными руками лепивший парламентский «союз трех», сегодня ходит как оплеванный – Огрызко то называют его близким соратником. Предложение от имени коалиции назначить Бориса Ивановича министром иностранных дел имеет чуть уловимый оттенок издевательства над лидером Народного Руха, поэтому тот уверяет, что не собирается возвращаться в МИД. Как минимум, наивно полагать, что на Банковой всерьез рассмотрят кадровые инициативы коалиции, лидером которой является Юлия Тимошенко.

Кстати, Юлия Владимировна в интервью французским СМИ продемонстрировала очаровательную женскую непоследовательность. Если читателей Le Monde она уверяла в скором политическом самоубийстве Ющенко и необходимости поскорее провести досрочные президентские выборы, которые ей ничто не помешает выиграть, то в интервью Le Croix была более сдержанной. Лидер БЮТ не стала распространяться о президентских амбициях в свете возможных изменений в Конституции. Жаль, что бравые премьерские заверения о готовности Франции финансировать текущий дефицит украинского бюджета плохо корреспондируются с отказом ЕС финансово поддержать своих членов в центре Европе и Балтии.

На минувшей неделе весь мир смог понаблюдать за тем, как спецназовцы СБУ сначала захватывают учреждение в центре Киева (не конторку какую-то, а НАК «Нафтогаз Украины»), а потом отступают перед лицом решительных действий неприкосновенных депутатов из БЮТ. «Сердечники» оперативно примчались на защиту секретов отечественной энергетической монополии, и, по словам Андрея Портнова, «подзатыльниками выгоняли «Альфу». Наверное, раз «депутатский спецназ» доказал собственный профессионализм, самое время бросать его на задержание опасных преступников или, в крайнем случае, на патрулирование парков и улиц.

Инцидент в НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгазе», куда депутаты-бютовцы не пустили следователей из СБУ, связан со злополучными 11 миллиардами кубометров газа, до последнего времени принадлежавшего компании RosUrkEnergo. Таможенники проигнорировали предупреждение Валерия Хорошковского, и растаможили часть газа для «Нафтогаза». В результате СБУ возбудило уголовное дело по факту незаконного завладения газом. Юлия Тимошенко не только взяла таможенников и газовиков под защиту, но и наградила правительственными грамотами. В общении с Хорошковским премьер перешла на личности, продемонстрировав презрение к мужчинам с маникюром и педикюром. По всей видимости, газовая драма будет иметь продолжение, ведь Валерий Хорошковский публично предложил не удивляться, если «Альфа» придет за документами в Кабинет Министров. Так что утверждение Валентина Наливайченко председателем СБУ – вовсе не жест доброй воли, а элемент расчетливой политической игры.

Наверное, стоит напомнить, что Виктор Ющенко поддержал действия СБУ в НАК «Нафтогаз Украины», а экономическую политику правительства пятничным вечером в эфире «Интера» сравнил с «вонючим популизмом 17-х годов». Похоже, после отказа МВФ рассматривать подписанную представителями украинских властей заявку на получение второго транша сформировать новые общие подходы будет непросто. Владимир Литвин, например, наотрез открестился от опытов в эпистолярном жанре, которые не санкционированы депутатским корпусом.

Порадовал в Международный женский день Виктор Балога. Он, пожалуй, преподнес самый оригинальный подарок Юлии Тимошенко. Ее повторное назначение премьером глава президентского Секретариата назвал ошибкой Виктора Ющенко и увязал начало экономического кризиса в Украине с премьерством Тимошенко. И еще одно важное открытие Виктора Ивановича: коалиции в парламенте нет, поэтому проводить досрочные выборы можно в любой момент. Похоже, с этого интервью Балоги в формате «телевизионного письма» начнется очередное весеннее обострение в украинской политике.

Евгений Магда