Порошенко подписал закон о запрете "георгиевской" ленты

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды «георгиевской» ленты.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Сегодня, 12 июня, президент подписал закон о запрете изготовления и пропаганды «георгиевской» ленты. Напомню, во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв политических репрессий на территории заповедника «Быковнянские могилы» президент назвал «георгиевские» ленточки символом нынешней агрессии России против Украины», - заметил пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение, за публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображение.

За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

21 мая президент Порошенко заявил, что сразу после получения из парламента подпишет этот закон. «Закон о запрете «георгиевских» ленточек я тоже подпишу как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они целятся в украинских воинов», - подчеркнул он.

26 мая закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.