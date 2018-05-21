Осторожно, списки открываются! или Где взять свежую кровь для украинской политики

Инициирование обсуждения возможного перехода к новой избирательной системе с открытыми партийными списками свидетельствует, что нынешний состав парламента задумался о будущих выборах. В сегодняшней ситуации ни одна политическая сила не может гарантированно рассчитывать на сохранение своего представительства в Верховной Раде, поэтому самое время подумать о новой избирательной системе.

Есть и еще один интересный нюанс – обсуждение новой избирательной системы может стать предвестником препарирования Конституции. В 2004 году именно с марафона по отмене смешанной системы в исполнении Александра Мороза фактически началась политическая реформа. Сан Саныч тогда сумел добиться внедрения «европейской модели», проигнорировав слабость отечественных партий и специфику отечественного партийного строительства.

Сегодня тему перехода к открытым спискам педалирует Владимир Литвин. Спикер парламента, по всей видимости, хочет доказать, что стране нужен не только Литвин, но и еще 450 народных избранников. Действительно, переход к закрытым спискам не только лишил избирателей своих депутатов, но и уничтожил первый рубеж обороны власти. Следует напомнить, что Владимир Михайлович успел к шапочному разбору, когда большинство потенциальных спонсоров уже обрели партийную прописку. Конечно, сегодняшнее обладание спикерским креслом будет способствовать эффективному наполнению предвыборных фондов, но все же искать меценатов придется достаточно активно.

Кстати, о средствах. В условиях финансового кризиса, когда миллиардеры становятся миллионерами, а вчерашние щедрые расточители превращаются в прижимистых скопидомов, изменение правил игры может благотворно отразиться на партийной кассе. При такой схеме центральный партийный штаб должен будет согласовать агитационную продукцию, но вряд ли станет финансировать выборы в нескольких сотнях округов. Этим займутся кандидаты в депутаты, предварительно вооружившись партийными билетами. Кстати говоря, ведущие политические партии благодаря новой схеме выборов получат возможность влить свежую кровь в свои ряды. Этот процесс, безусловно, обострит внутреннюю конкуренцию в рядах представленных в парламенте партий и заставит пересмотреть логику своих действий как партийное руководство, так и многих заднескамеечников. Если существующие политические силы не смогут предложить адекватных идей потенциальным новобранцам, те предпочтут формировать собственные новые проекты.

За оптимизацию структуры финансирования избирательной кампании партийным вождям придется стерпеть легко прогнозируемый парад амбиций избранных в округах депутатов. Как показали 90-е годы, победа в мажоритарном округе зачастую окрыляет даже начинающих политиков, дает им силы для продвижения вперед. В таких условиях никакой императивный мандат не избавит политические силы от необходимости отказаться от вождизма, зачастую напоминающего тотемизм. Истовой веры в верность действий партийного лидера и лебединой верности уже будет мало – после перехода к открытым спискам парламентариям придется ежедневным трудом доказывать свою способность быть эффективным законодателем и командным игроком. По всей видимости, количество реальных актеров политического театра существенно не изменится, но в кулуарах Верховной Рады начнут появляться новые, осмысленные лица.

Очень любопытно будет наблюдать за тем, как гипотетический переход к открытым спискам отразится на действующих парламентских силах. В случае Партии регионов, скорее всего, произойдет обострение расслоения между разными группами влияния. Это приведет либо к расколу регионалов, либо к появлению компромиссной фигуры, способной нарисовать перед однопартийцами новые рубежи. Дело в том, что президентская кампания 2010 года, скорее всего, станет последней для Виктора Януковича в качестве партийного лидера. Если он ее выиграет, то не захочет ограничивать круг своих приближенных исключительно однопартийцами, проиграет – в Партии регионов обоснованно спросят, нужен ли лидер, которому не знаком вкус персональных побед.

Голосование за переход к открытым спискам на парламентских и других выборах станет тестом для БЮТ. «Сердечников» слишком часто обвиняют в том, что они являются политической силой одного человека, на что они заверяют, что внутри парламентской фракции царит демократический централизм. Бютовцы научены горьким уроком досрочных выборов киевского мэра, в ходе которых Александр Турчинов не смог противостоять Леониду Черновецкому, даже пустив в ход бигборды с совместной фотографией с Юлией Тимошенко. С другой стороны, за последние четыре года под бело-сердечные знамена встало немало лидеров общественного мнения локального значения, которые тоже стремятся получить шанс войти в высшую лигу украинской политики.

Позиция Блока Литвина относительно перехода к открытым спискам понятна, как и то, что коммунисты не заинтересованы в отказе от партийных списков – им будет непросто на округах бороться с обладателями внушительных финансовых ресурсов. Интересно, как отнесутся к перспективе начать новую политическую жизнь в НУ- НС. С одной стороны, партию «Наша Украина» формально возглавляет Виктор Ющенко, с другой – многие «оранжевые» публично разорвали отношения с Виктором Андреевичем. Очередного потрясения «партия, рожденная Майданом» может не выдержать. Проект «Народная самооборона» в свое время позволил вернуться к активной политической жизни Юрию Луценко и нескольким его соратникам, но реальной партийной основы у Луценко нет. Бравирует наличием собственной партии Арсений Яценюк, также считающий открытые списки едва ли не панацеей для отечественной политической системы.

Сегодня можно смело утверждать, что украинский политикум остро нуждается в притоке свежей крови. Не секрет, что за последние несколько лет закрытые списки немало потешили самолюбие партийных лидеров, но практически лишили политические проекты новых лиц и внутренней позитивной динамики. Переход к открытым избирательным спискам – вероятно, оптимальный способ привести в большую политику новых людей, не разрушив до основанья существующую партийную структуру.

Евгений Магда